Wovor viele bereits gewarnt haben, ist nun auch offi­ziell bestä­tigt worden. Ille­gale Migranten, die nach Europa eindringen und sich ihren Weg in die diversen Staaten bahnen, werden von den Behörden nicht auf das Coro­na­virus getestet. Während also die meisten euro­päi­schen Bürger mit und auch gegen Zwangs­maß­nahmen, Bestra­fung und Entrech­tung kämpfen müssen, um das Virus „einzu­dämmen“, gelten für Einwan­derer erneut Sonder­re­geln. Nicht nur gelten für sie keine Quaran­tä­ne­be­stim­mungen, Ausgangs­sperren oder andere rechts­staat­liche Vorgaben, sie werden auch nicht notwen­digen medi­zi­ni­schen Kontrollen unter­zogen. Jüngste Beispiele aus Groß­bri­tan­nien verdeut­li­chen dies.

Ille­gale Migra­tion über Ärmel­kanal steigt massiv an

Aus Groß­bri­tan­nien wird berichtet, dass die dortige ille­gale Migra­tion über den Ärmel­kanal in den vergan­genen Tagen und Wochen massiv ange­stiegen ist. Grenz­schützer haben alleine in den letzten fünf Tagen mehr als 130 Ille­gale aufge­griffen, die von Frank­reich aus mit Booten auf das briti­sche Fest­land über­ge­setzt sind. Insge­samt waren es seit Jahres­be­ginn bereits 630 Migranten, die aufge­griffen und in die Küsten­stadt Dover gebracht wurden.

Wie die Dail­y­Mail nun aber heraus­fand, wurde seit dem Ausbruch der Coro­na­virus-Pandemie kein eini­ziger (!) dieser ille­galen Migranten auf das Virus getestet. Und dass, bei über 55.000 Corona-Fällen in Groß­bri­tan­nien, über 7.000 Toten und massiven Anstiegs­ten­denzen. Wie das briti­sche Innen­mi­nis­te­rium zugab, werden nur jene Einwan­derer auf Symptome unter­sucht, die auch um Asyl ansu­chen und dann gege­be­nen­falls isoliert. In Aufnah­me­ein­rich­tungen wurden bereits eigene Bereiche für Corona-erkrankte Migranten einge­richtet.

Briti­sche Behörden sehen weg

Viele Berichte gibt es derzeit auch aus den fran­zö­si­schen Flücht­lings­la­gern, wonach dort bereits viele Migranten mit dem Coro­na­virus infi­ziert seien und sich dennoch auf den Weg Rich­tung Groß­bri­tan­nien und Skan­di­na­vien machen. Die Verant­wort­li­chen der Stadt Dover fordern eine 14-tägige Quaran­täne für alle illegal Einge­reisten, doch die Behörden scheinen weg zu sehen. Der Küstenort leidet seit Jahren unter den massiven Einwan­de­rungs­wellen der Ille­galen, die vor allem aus dem Nahen Osten kommen (Irak, Iran, Kuwait, Jemen, Syrien).

Jeden­falls werden jene Ille­galen von den Behörden ledig­lich befragt, ob sie medi­zi­ni­sche Versor­gung benö­tigen oder krank sind. Danach werden sie an Einwan­de­rungs­be­amte weiter­ge­leitet, befragt und ihre Fälle gemäß den Einwan­de­rungs­be­stim­mungen behan­delt und gege­be­nen­falls in Haft genommen.



Neuer „Super-Gau“ durch Corona-infi­zierte Einwan­derer?

Letzte Woche stellte sich heraus, dass bei mindes­tens drei Migranten in Lagern in Calais und Dunkirk – wo etwa 1.500 Ille­gale leben – das Coro­na­virus diagnos­ti­ziert wurde, was die Befürch­tung auslöste, dass sich die Krank­heit wie ein Lauf­feuer in den Migranten-Sied­lungen ausbreiten könnte. Während in Frank­reich Menschen mitt­ler­weile eine Geneh­mi­gung brau­chen, um mit ihrem Hund spazieren gehen zu können, dürfen Ille­gale scheinbar unge­hin­dert Schlauch­boote besteigen und damit nach Groß­bri­tan­nien fahren, so die Kritik konser­va­tiver Poli­tiker in UK.