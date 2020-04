Dieselben Poli­tiker, die bis vor wenigen Monaten nicht genug EU bekommen konnten, haben jetzt plötz­lich die Vorzüge natio­nal­staat­li­cher Selbst­ver­wal­tung entdeckt. Aller­dings nur, was die Reise­be­schrän­kungen unter den Mitglieds­län­dern betrifft und das selbst­ver­ständ­lich nur für Inländer. Der „Schutz­su­chende“ darf nach wie vor in die Wunsch­des­ti­na­tion Deutsch­land einreisen, voraus­ge­setzt er hat keine Papiere dabei und ist der Lage das Zauber­wort „Asyl“ auszu­spre­chen. Und wenn verein­zelt Flug­zeuge, wie in den letzte Wochen, doch noch landeten, konnte man sicher sein, dass „Geflüch­tete“, so der neue Terminus für den mitt­ler­weile schlecht beleu­mun­deten „Flücht­ling“, mit an Bord waren.

„Einen normalen Urlaub wird es nicht geben“

Und damit allen klar ist, wohin die Reise heuer nicht geht, erklärte Außen­mi­nister Heiko Maas vor wenigen Tagen auf tagesschau.de, dass ein inter­na­tio­naler Urlaub auf abseh­bare Zeit nicht möglich sein wird. „Es gibt aller­dings im Moment keinen einzigen Hinweis, der darauf hindeutet, dass man das tun könnte in abseh­barer Zeit“ sagt er. Aber er wird auch deut­li­cher und verfällt im Tonfall in den Stil eines Dikta­tors, wenn er sagt, dass es einen normalen Urlaub in diesem Jahr nicht geben werde, „und zwar in keinem einzigen Land, weder in Europa noch in irgend­einer anderen Region der Welt.“ Basta.

Die faden­schei­nige Begrün­dung: Rück­hol­ak­tionen

Man müsse, so Maas, nun entscheiden, ob es über­haupt die Rahmen­be­din­gungen gebe, die Menschen ins Ausland zu lassen. Eben erst habe man in vier Wochen fast eine Vier­tel­mil­lion Deut­sche aus Urlaubs­zielen in aller Welt zurück­ge­bracht. „Wir werden nicht noch einmal eine solche Rück­hol­ak­tion machen“, so Maas weiter in der Tages­schau und wieder ist es der Tonfall, der uns aufstößt. Die letzten nämlich hier, die „Menschen nicht ins Ausland gelassen haben“, waren die DDR-Macht­haber. Dass die Reise­be­schrän­kungen aufgrund drohender weiterer Rück­hol­ak­tionen nicht gelo­ckert werden können, ist an Absur­dität nicht zu über­bieten. Denn man könnte Reise­ver­si­che­rungen bei Urlaubs­bu­chungen zwin­gend vorschreiben und es wäre außerdem doch ange­bracht, zwischen den einzelnen Ländern zu diffe­ren­zieren. Denn den gut betuchten Münchner wird man wohl kaum „zurück­holen“ müssen, wenn so einer für ein paar Tage in sein Feri­en­do­mizil, beispiels­weise nach Kitz­bühel, fährt – und auch nicht den besof­fenen Baller­mann-Gröler aus Mallorca, denn wo kein Hinflug mangels Flug­ver­bin­dung möglich ist, stellt sich die Frage erst gar nicht.

„Infek­ti­ons­cluster“ in beliebten Urlaubs­ge­bieten

Und Maas legt nach, wie erst heute BILD am SONNTAG berichtet. Dort ist zu lesen:

„Was ein Infek­ti­ons­cluster in einem beliebten Urlaubs­ge­biet in den Heimat­län­dern der Touristen anrichten kann, haben wir bereits erlebt. Das darf sich nicht wieder­holen.“

Damit meint Maas den öster­rei­chi­schen Skiort Ischgl, wo ein italie­ni­scher Barkeeper dutzende Gäste infi­zierte. Das war wohl am Anfang der Epidemie, als man dort kalt erwischt wurde. Das hätte wohl überall passieren können, wo damals Italiener vor Ort waren, denn Italien war Brenn­punk und Hotspot der Corona-Epidemie – nicht zuletzt wegen einer außer Kontrolle gera­tenen Massen­mi­gra­tion. Was Maas nicht sagt, ist, dass Öster­reich die Sache inzwi­schen besser im Griff hat als Deutsch­land. Dort geht man nämlich derzeit den umge­kehrten Weg: Man lässt im Gegen­satz zu Deutsch­land keine weiteren „Zuflucht­su­chenden“ herein, geschweige denn lässt man sie einfliegen.

Überall „Infek­ti­ons­cluster“ – nur nicht in Deutsch­land

Um „Infek­ti­ons­cluster“ zu umgehen, braucht man nicht auf Urlaubs­reisen zu verzichten. Ein großer Bogen um Asylan­ten­un­ter­künfte und gewisse „bunte“ Stadteile hier tut es auch. Dort pfeift man mitt­ler­weile und prak­tisch unge­straft auf Schutz­an­ord­nungen. Als Außen­mi­nister wäre Maas gut beraten, geeig­nete „Maas­nahmen“ den Herkunfts­län­dern der Einge­reisten anzu­drohen, wenn diese weiter die Rück­nahme ihrer Land­leute verwei­gern. Das könnte man locker über die Entwick­lungs­hilfe spielen – aber das will man nicht. Da würde der Agenda „Afri­ka­ni­sie­rung Europas“, unser-mittel­eu­ropa berich­tete, zuwi­der­laufen. Da schi­ka­niert man lieber die einhei­mi­sche Bevöl­ke­rung und verkauft sie für blöd.