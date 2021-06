Janez Janša

Wir haben uns erhoben und haben überlebt

(Analyse der Wende­punkte der Unab­hän­gig­keit und des Krieges für Slowe­nien im Jahr 1991)

30 Jahre der Unab­hän­gig­keit Sloweniens

2021

Ljubljana

VORWORT

Es war Mitt­woch, der 26. Juni, als Slowe­nien seine Unab­hän­gig­keit erklärte (die Dekla­ra­tion über die Unab­hän­gig­keit Slowe­niens und die Grund­ver­fas­sung über die Unab­hän­gig­keit und Auto­nomie der Repu­blik Slowe­nien wurden am Tag zuvor verab­schiedet), also tatsäch­lich ein unab­hän­giger und souve­räner Staat wurde. In derselben Nacht star­tete die Jugo­sla­wi­sche Volks­armee (JVA) einen bewaff­neten Angriff gegen das junge Land, der offi­ziell nach zehn Tagen mit der Nieder­lage der JVA endete. Diese Tage ragen am meisten aus der Zeit der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit heraus, die sich von 1987, als die berühmte 57. Ausgabe der Zeit­schrift Nova revija mit dem Titel „Beiträge zum slowe­ni­schen Natio­nal­pro­gramm“ erschien, bis 1992, als Slowe­nien von den meisten Ländern aner­kannt wurde, erstreckt.

Die slowe­ni­sche Nation wurde in der Geschichte viele Male auf eine harte Probe gestellt, aber sie hat trotzdem viele Jahr­hun­derte über­lebt. Die Liebe zur Heimat, zur Nation, zur Kultur, zur Tradi­tion, zur Reli­gion und zur Familie hat sie in einer manchmal sehr feind­li­chen Umge­bung am Leben erhalten. Wir haben sogar den Kommu­nismus über­lebt, den schlimmsten und übelsten Tota­li­ta­rismus aller Zeiten, weil wir den Glauben hatten und weil wir von unseren Vorfahren gelernt haben, was es bedeutet, Slowene zu sein. Das ist so, weil wir Patrio­tismus in unseren Genen haben und immer gewusst haben, dass wir etwas Beson­deres sind: gut, fleißig und fried­lich, und dass uns deshalb keine Bedro­hung je erschüt­tern würde. Als die Zeit kam und wir mit der ernst­haften Bedro­hung konfron­tiert waren, in den Kessel des Balkans geworfen und aus dem euro­päi­schen Gedächtnis getilgt zu werden, nahmen wir unsere Schwerter und traten dem jugo­sla­wi­schen Feind entgegen. So gewannen wir unser Land vor 30 Jahren auf diesem schönen Stück Erde, wo unsere Groß­väter vor langer Zeit siedelten und Wurzeln schlugen.

Diese Broschüre wurde zu einem beson­deren Zweck heraus­ge­geben. Sie enthält unter einem drei grund­le­gende Texte, die für das Verständnis der Unab­hän­gig­keit und des Krieges für Slowe­nien wichtig sind. Sie wurden von Janez Janša verfasst, dem dama­ligen Vertei­di­gungs­mi­nister und heutigen Minis­ter­prä­si­denten, der in dieser Zeit eine Schlüs­sel­rolle spielte. Der erste Text ist eine Analyse der Wende­punkte der Unab­hän­gig­keit, die zuerst im Weiß­buch veröf­fent­licht wurde. Darin beschreibt der Autor detail­liert die Zeit zwischen 1990 und 1991, als Slowe­nien in seinen Unab­hän­gig­keits­be­stre­bungen inter­na­tional isoliert war, und die Ereig­nisse im innen­po­li­ti­schen Bereich, als die dama­lige linke Oppo­si­tion Demos Obstruk­ti­ons­po­litik betrieb und mit der föde­ralen Regie­rung des dama­ligen Jugo­sla­wiens paktierte. All jene, die mehr oder weniger offen gegen den unab­hän­gigen Staat oppo­nierten, über­nahmen später die Macht und teilten die Lorbeeren für den unab­hän­gigen Staat, während die wich­tigsten Unab­hän­gig­keits­ak­ti­visten verfolgt und mit falschen Anschul­di­gungen und Schein­pro­zessen ins Gefängnis geschickt wurden.

Der zweite Text ist eine Analyse des Krieges um Slowe­nien, die zuerst als Vorwort zum Buch Krieg um Slowe­nien veröf­fent­licht wurde. Darin analy­siert der Autor den mili­tä­ri­schen Konflikt, der dank der Einheit der Nation mit der Nieder­lage des Aggres­sors JVA endete. „Die Einheit der Nation, der Mut ihres bewaff­neten Teils, der starke poli­ti­sche Wille der Demos-Regie­rungs­ko­ali­tion unter der Führung von Dr. Jože Pučnik und die Eigen­in­itia­tive einer Viel­zahl einzelner Komman­deure von takti­schen Einheiten der Terri­to­rialen Vertei­di­gung und der Polizei erzwangen einen Sieg im Krieg für Slowe­nien. Ein Sieg, der in seiner Endgül­tig­keit in den slowe­ni­schen Olymp erhoben wurde, ein Sieg, der wich­tiger ist als alle Schlachten, die unsere Vorfahren leider oft auch im Namen anderer in den Wirbel­stürmen der undank­baren Geschichte vergan­gener Jahr­hun­derte geschlagen haben“, schrieb Janša.

Der dritte Text ist das Vorwort zur 3. Auflage des Buches Premiki (Bewe­gungen), von dem fast 100.000 Exem­plare verkauft wurden. Im einlei­tenden Text teilt Janez Janša seine Erin­ne­rungen und analy­siert die Ereig­nisse von der Zeit seiner Verhaf­tung (1988) bis zur inter­na­tio­nalen Aner­ken­nung des neuen Staates. Die Beson­der­heit der Einlei­tung und der 3. Auflage besteht darin, dass der Autor Doku­mente bespricht und enthüllt, die zur Zeit der ersten Auflage des Buches (1992) noch nicht bekannt waren, aber sehr wichtig für das Verständnis der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit sind. Da es sich um ein unschätz­bares Zeit­do­ku­ment, behalten wir Janšas Text in seiner inte­gralen Form, so wie er damals veröf­fent­licht wurde. Die Broschüre enthält auch Fotos und Grafiken sowie eine Botschaft des Premier­mi­nis­ters an die Slowenen anläss­lich des Natio­nal­fei­er­tags 2020.

Unsere Nach­kommen sollen wissen, wie wir unsere Souve­rä­nität aufge­baut haben, wie wir die Liebe zum Vater­land empfunden haben und wie dankbar wir für diesen Moment in der Geschichte waren. Aber sie sollen auch wissen, wer dagegen war. Nicht um irgend­je­manden zu verur­teilen oder zu verfolgen, sondern einfach, weil dies die Fakten sind. Die heutige Roman­ti­sie­rung der Geschichte, dass Slowe­nien seine Souve­rä­nität leicht erlangt hat, ist eine Verzer­rung der Tatsa­chen und dient als Recht­fer­ti­gungs­these für dieje­nigen, die alles sabo­tiert haben, was die Demos-Regie­rung in entschei­denden Momenten leider getan hat. Es stimmt, dass die Nation geeint war, aber die poli­ti­sche „Über­gangs­linke“ hat damals alles getan, damit Slowe­nien weder eine eigene Armee bekommt noch unab­hängig wird, sondern im Kessel des Balkans bleibt.

Und heute, 30 Jahre nachdem wir gegen den Aggressor gekämpft und unser Land prokla­miert haben, sehen wir mit Sorge, dass die Jugend nicht mehr sicher ist, ob Slowe­nien eine gute Sache ist, und auch nicht, dass die Liebe zum eigenen Land für den Erhalt einer Nation notwendig ist. Manche Jugend­liche glauben, dass das Gefühl des Natio­nal­stolzes und der Zuge­hö­rig­keit zum Slowen­entum reak­tionär ist. Während die Medien und die Popu­lär­kultur in jenen Jahren die natio­nale Idee stärkten, ist der Patrio­tismus heute nicht mehr ihr Stil. Es scheint, dass sie eher dem Trend des Hasses auf das Slowen­entum und die Ereig­nisse der Unab­hän­gig­keit folgen.

Jože Biščak



Bei der Volks­ab­stim­mung am 23. Dezember 1990 hat sich das slowe­ni­sche Volk klar und entschieden für den unab­hän­gigen Staat der Repu­blik Slowe­nien ausge­spro­chen. Dennoch stieß es in den folgenden Monaten auf starke Wider­stände und Hinder­nisse seitens der einhei­mi­schen post­kom­mu­nis­ti­schen poli­ti­schen Elite; sowie auf Wider­stand und Drohungen von Seiten der Föde­ra­tion und des offi­zi­ellen Auslands.

FAST ALLE GEGEN UNS

In den Jahren 1990 und 1991 war Slowe­nien in seinen Bestre­bungen und Bemü­hungen um die Unab­hän­gig­keit inter­na­tional über­wie­gend isoliert. Das ist in den letzten zwei Jahr­zehnten irgendwie in Verges­sen­heit geraten oder zumin­dest verdrängt worden. Die Analyse der Ursa­chen wird aufzeigen, warum dies geschah.

In den Archiven in- und auslän­di­scher Medien finden sich viele Aufzeich­nungen von Äuße­rungen staat­li­cher und diplo­ma­ti­scher Vertreter der Nach­bar­staaten und anderer Länder, die direkt eine Abnei­gung oder offene Oppo­si­tion gegen die slowe­ni­sche Unab­hän­gig­keit zum Ausdruck brachten.

Die opti­mis­tischste Ansicht, die zu unseren Gunsten zu hören war, war die Formu­lie­rung, dass Slowe­nien unab­hängig werden könnte, aber nur im Einver­nehmen mit der Föde­ra­tion und den anderen Repu­bliken. Natür­lich wusste jeder, der dies äußerte, sehr genau, dass die Zustim­mung der Bundes­be­hörden, der JVA und der meisten anderen Repu­bliken nicht zustande kommen würde.

Trotz der Versuche, diese Oppo­si­tion zu vergessen und zu verschleiern, ist sie mehr oder weniger bekannt und gründ­lich doku­men­tiert, aber leider wurde sie von Histo­ri­kern und denje­nigen, die sich auf inter­na­tio­nale Bezie­hungen spezia­li­sieren, nicht ausrei­chend analy­siert und aufgearbeitet.



Bis zum letzten Moment spra­chen sich die meisten auslän­di­schen Staats­männer für die Erhal­tung der Einheit Jugo­sla­wiens aus (im Bild: Präsi­dent der ZIS SFRJ Ante Markovič, der jugo­sla­wi­sche Außen­mi­nister Budimir Lončar und US-Außen­mi­nister James Baker am 21. Juni 1991 in Belgrad).



Sogar die Infor­ma­tion über den Inhalt des streng vertrau­li­chen Entwurfs des Verfas­sungs­ge­setzes über die Unab­hän­gig­keit wurde von einem Mitglied der Präsi­dent­schaft der Repu­blik Slowe­nien, Ciril Zlobec, einem italie­ni­schen Diplo­maten am Telefon frei vorgelesen.



In der Zeit der Unab­hän­gig­keit stellte sich die Oppo­si­tion oft vehe­ment gegen die Bemü­hungen um die slowe­ni­sche Unab­hän­gig­keit (im Bild: die LDS-Abge­ord­neten Gregor Golobič, Zoran Thaler und Jožef Školč).



Die Partei der Demo­kra­ti­schen Erneue­rung unter der Führung von Ciril Ribičič, die den Bund der Kommu­nisten Slowe­niens ablöste, hatte viele Bedenken gegen die Unab­hän­gig­keit Sloweniens.



In einigen slowe­ni­schen Zeitungen spra­chen sich verschie­dene Autoren offen gegen die slowe­ni­sche Unab­hän­gig­keit aus (im Bild: Artikel in Mladina mit dem Titel „Unab­hän­giges Slowe­nien? Nein, danke!“, 21. Mai 1991).



Jaša Zlobec und Franco Juri (im Bild mit Ciril Ribičič und Lev Kreft), die extremsten Gegner der Versamm­lung aller notwen­digen Maßnahmen zur Unab­hän­gig­keit, wurden zu Botschaf­tern des Staates, den sie bei seiner Geburt bekämpft hatten.



In einigen slowe­ni­schen Zeitungen haben sich verschie­dene Autoren offen gegen die slowe­ni­sche Unab­hän­gig­keit ausge­spro­chen. Viele Artikel darüber finden Sie im Weiß­buch der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit – Wider­stände, Hinder­nisse, Verrat. Eine beson­dere Auswahl dieser Artikel kann auch im Museum der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit in Ljub­l­jana besich­tigt werden (siehe Bilder oben). Die Bemü­hungen um die Unab­hän­gig­keit wurden von allen slowe­ni­schen Medien, die von der Linken kontrol­liert wurden, lächer­lich gemacht, beson­ders von Mladina und Dnevnik. Der „Witz“ mit dem schwarzen Punkt stammt aus Mladina vom 26. Januar 1990, heraus­ge­geben von Miran Lesjak. Unter dem schwarzen Punkt wurde zynisch in kleinen Buch­staben geschrieben: „Übung 1: Schauen Sie so lange gera­deaus in den schwarzen Punkt, bis Sie ein unab­hän­giges Slowe­nien sehen werden. Wieder­holen Sie die Übung jeden Tag.“ Ähnliche Aktionen führte der LDS-Abge­ord­nete Franco Juri mit seinen Kari­ka­turen in Delo und später in Dnevnik durch.



Am 27. April 2013 nahm die gesamte slowe­ni­sche Staats­füh­rung an der Feier in Ljub­l­jana mit kommu­nis­ti­scher Szen­o­grafie teil, die ganz an die Zeiten erin­nerte, als die tota­li­täre Sozia­lis­ti­sche Föde­ra­tive Repu­blik Jugo­sla­wien noch existierte.



Das „Weiß­buch der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit – Wider­sprüche, Hinder­nisse, Verrat“ enthüllt, wie ein großer Teil der slowe­ni­schen post­kom­mu­nis­ti­schen Nomen­kla­tura die slowe­ni­sche Unab­hän­gig­keit ablehnte.



Die im Sammel­band „Krieg für Slowe­nien“ veröf­fent­lichten Doku­mente, die zeit­lich aufein­ander folgen, veran­schau­li­chen, wie die Aggres­sion der JPA gegen Slowe­nien statt­fand, wie wir uns vertei­digten und retteten und die Jugo­sla­wi­sche Bundes­armee mili­tä­risch besiegten.



Janez Janša war der stell­ver­tre­tende Vorsit­zende der Slowe­ni­schen Demo­kra­ti­schen Union, Mitglied der ersten demo­kra­tisch gewählten Versamm­lung der Repu­blik Slowe­nien im Jahr 1990 und Vertei­di­gungs­mi­nister zur Zeit der Unab­hän­gig­keit Slowe­niens 1990–1992. Heute ist er der Vorsit­zende der Slowe­ni­schen Demo­kra­ti­schen Partei und zum dritten Mal Minis­ter­prä­si­dent der Repu­blik Slowenien.



Gefan­gene Ange­hö­rige der JVA nach Provinzen



Über­ge­lau­fene Ange­hö­rige der JVA nach Provinzen

Anzahl aller Ange­hö­rigen der Terri­to­rialen Vertei­dungs­armee, nach Tagen

Bei Gefechts­hand­lungen konfis­ziertes Kriegsmaterial

Die Info­grafik zeigt die Menge an Waffen und mili­tä­ri­scher Ausrüs­tung, die bei Kampf­ein­sätzen der Terri­to­rialen Vertei­dungs­armee konfis­ziert wurde. Zusätz­lich zu den in der Grafik aufge­führten Mitteln konfis­zierte die Terri­to­riale Vertei­dungs­armee der Repu­blik Slowi­e­nien zwischen dem 26. Juni und dem 17. Juli 1991 ca. 7 Millionen Stück Muni­tion für Infan­te­rie­waffen, 20.000 Stück Muni­tion für verschie­dene Panzer- und Flug­ab­wehr­waffen, ca. 400.000 Tonnen Minen und geringe Mengen an Quartiermeister‑, Sani­täts- und ABKO-Ausrüs­tung. In diesen Mengen sind die während der Feind­se­lig­keiten von der Polizei konfis­zierten Waffen und Ausrüs­tungen nicht enthalten.



Janez Janša als Minis­ter­prä­si­dent der Repu­blik Slowe­nien bei seiner Ankunft auf der Haupt­feier anläss­lich des Tages der slowe­ni­schen Armee am 15. Mai 2021.



Dreißig Jahre nach der Unab­hän­gig­keit Slowe­niens sind die slowe­ni­schen Streit­kräfte wieder auf der Höhe der Zeit und bereit, sich den Heraus­for­de­rungen unserer Zeit zu stellen.



Einhei­mi­sche in der Nähe von Komenda in der Region Goren­jska beob­achten die Soldaten der JVA, die am 27. Juni 1991, zu Beginn des Krieges für Slowe­nien, bei ihren gepan­zerten Fahr­zeugen stehen.



Schnapp­schüsse aus dem Opera­ti­ons­saal der Koor­di­na­ti­ons­gruppe, die Anfang Juli 1991 die Vertei­di­gung der Repu­blik Slowe­nien leitete.



Der Krieg hinter­ließ nicht nur Verwüs­tung, sondern auch Freude über die erfolg­reiche Vertei­di­gung des jungen Landes und der Heimat Slowenien.



Vertei­di­gungs­mi­nister Janez Janša und Innen­mi­nister Igor Bavčar während des Krieges für Slowe­nien Ende Juni oder Anfang Juli 1991 zusammen mit Spezi­al­kräften der Polizei; die beiden Minister leiteten gemeinsam die Koor­di­na­ti­ons­gruppe (Gremium) des Repu­bli­ka­ni­schen Sekre­ta­riats für Volks­ver­tei­di­gung und des Repu­bli­ka­ni­schen Sekre­ta­riats für Innere Ange­le­gen­heiten, die operativ die Vertei­di­gung der Repu­blik Slowe­nien gegen die Aggres­sion der Jugo­sla­wi­schen Bundes­armee führte. Mit jugend­li­cher Energie, Kühn­heit, Mut und stra­te­gi­scher Voraus­sicht wurden die Gene­räle in Belgrad ausgetrickst.



Die fatale Spal­tung der Nation, die durch den Bruder­krieg verur­sacht wurde, konnte zur Zeit der Unab­hän­gig­keit dank der eini­genden Politik von Demos und der großen Geduld und dem staats­bil­denden Geist von Menschen wie Dr. Jože Pučnik zumin­dest vorüber­ge­hend über­wunden werden; deshalb haben die Slowenen 1991 den Krieg für Slowe­nien gewonnen (Im Bild: ein Mitglied der Terri­to­rialen Vertei­di­gungs­armee der Repu­blik Slowe­nien neben einem beschlag­nahmten Panzer der jugo­sla­wi­schen Bundes­armee, auf dem bereits die slowe­ni­sche Natio­nal­flagge weht).



Josip Broz Tito, der Führer der kommu­nis­ti­schen Terror­re­gie­rung und der direkte Orga­ni­sator der Ermor­dung Zehn­tau­sender ohne Gerichts­ver­fahren nach dem Ende des Krieges und der Revo­lu­tion in Jugo­sla­wien (hier im Bild beim Hände­schüt­teln mit Milan Kučan in den 1970er Jahren), wird in ganz Südost­eu­ropa immer noch relativ respek­tiert und geachtet.



Als wir im Früh­jahr 1988 von der kommu­nis­ti­schen poli­ti­schen Polizei verhaftet wurden (im Bild: die Verhaf­tung von Janez Janša am 31. Mai 1988) und dann in einem geschlos­senen Prozess ohne das Recht auf einen Anwalt vor dem Mili­tär­ge­richt in Ljub­l­jana verur­teilt wurden, kam es in Slowe­nien zu Massen­pro­testen und zur Grün­dung des Komi­tees zum Schutz der Menschen­rechte, das inner­halb von zwei Monaten auf 100.000 Mitglieder anwuchs.

Die schick­sal­haf­testen einlei­tenden Ereig­nisse für Europa in jenem Früh­jahr und Sommer 1989, die das Ende des Kalten Krieges und den Fall der Berliner Mauer einläu­teten, habe ich von den Gefäng­nissen von Dob und Ig aus verfolgt: der Sieg der Soli­dar­ność bei den ansonsten nur einge­schränkt freien Wahlen in Polen, der turbu­lente Kongress der Volks­de­pu­tierten in Moskau, die histo­ri­schen Besuche und Treffen Gorbat­schows mit west­li­chen Vertretern.



Die beschrie­bene Situa­tion erklärt auf eigen­tüm­liche Weise die oft wieder­holte These aus den 1990er Jahren, dass „die Berliner Mauer auf beiden Seiten zusam­men­ge­bro­chen ist“. Der Autor dieser These ist der ehema­lige Präsi­dent des Zentral­ko­mi­tees des Bundes der Kommu­nisten Slowe­niens und der Repu­blik Slowe­nien Milan Kučan (im Bild während eines Gesprächs mit Sonja Lokar auf dem Kongress des Bundes der Kommu­nisten Jugo­sla­wiens in Belgrad im Januar 1990).



Stane Dolanc in den frühen 1990er Jahren (im Bild 1986 auf dem ZKS-Kongress): „Wir haben das Glück – und Milan Kučan wusste es, wie ich hoffe, wenigs­tens recht­zeitig zu nutzen -, dass es in unserem Land eine auto­chthone Revo­lu­tion gab, die nicht auf sowje­ti­schen Bajo­netten herbei­ge­führt wurde. Deshalb ist die Situa­tion hier etwas ganz anderes als in Polen, der Tsche­cho­slo­wakei, Bulga­rien, Rumä­nien oder der DDR.“



Ich sehe Jože Pučnik, wie er der Demos-Führung kurz vor dem letzten Test erklärt, dass wir an der Entschei­dung des Plebis­zits fest­halten und um jeden Preis durch­halten müssen“ (im Bild: die Demos-Führung freut sich auf den Erfolg beim Plebiszit über die Unab­hän­gig­keit der Repu­blik Slowe­nien in der Kirche des Heiligen Jakobus ober­halb von Medvode, 26. Dezember 1990).



Seit dem Plebiszit im Dezember 1990 wurde die Unab­hän­gig­keit von der Partei der post­kom­mu­nis­ti­schen Kräfte ständig als allge­meine Begrün­dung für alle mögli­chen Probleme präsen­tiert (hier beim Aufstellen eines Schildes für den neuen unab­hän­gigen euro­päi­schen Staat Repu­blik Slowe­nien Ende Juni 1991).



Das im Früh­jahr 1992 erschie­nene Buch „Premiki“ („Bewe­gungen“) (im Bild die dritte, ergänzte Auflage) verhin­derte zusammen mit ähnli­chen Werken anderer Akteure der slowe­ni­schen Unab­hän­gig­keit zumin­dest teil­weise die Verfäl­schung der jüngsten Geschichte und die endgül­tige Verwirk­li­chung von Kučans These über „mehrere Wahrheiten“.



Es genügt nicht, in Miloševič und Mladic (auf dem Bild zusammen mit Radovan Kara­džic) nur extreme Natio­na­listen zu sehen. Es fehlt etwas, das die unglaub­lich brutalen Verbre­chen in Bosnien und Herze­go­wina, in Kroa­tien und im Kosovo voll­ständig erklären kann. Es ist die Verschmel­zung von Natio­na­lismus und kommu­nis­ti­scher Ideo­logie, die offen­sicht­lich war.



Nach den demo­kra­ti­schen Verän­de­rungen in Slowe­nien im Jahr 1990 wurden auf einem Gebiet von mehr als 20.000 km² , das von 2 Millionen Menschen bewohnt wird, über 600 Massen­gräber entdeckt, von denen viele größer sind als das in Srebre­nica (im Bild: Skelette der Ermor­deten in Huda jama).



Auf die Frage, wie er die Entde­ckung des Massen­grabes Huda jama mit Tausenden von unbe­stat­teten Leichen im natio­nalen Fern­sehen kommen­tieren würde, sagte der dama­lige Präsi­dent der Repu­blik Danilo Türk, der mit Unter­stüt­zung der linken post­kom­mu­nis­ti­schen Parteien gewählt wurde, dass dies ein zweit­ran­giges Thema sei und er sich nicht dazu äußern würde.



Nach dem Ende seiner dritten Amts­zeit als Präsi­dent der Repu­blik Slowe­nien grün­dete Milan Kučan 2004 das Forum 21, in dem sich bis auf wenige Ausnahmen Personen zusam­men­fanden, die im letzten Jahr­zehnt extrem reich geworden sind und heute einige der größten Unter­nehmen Slowe­niens besitzen.



Der anfäng­lich viel­ver­spre­chende Versöh­nungs­pro­zess verkehrte sich in sein Gegen­teil und fand Ende April 2013 in Stožice ein unrühm­li­ches Ende, wo die gesamte slowe­ni­sche Staats­füh­rung im Saal stehend die Kommu­nis­ti­sche Inter­na­tio­nale sang, ein Symbol des Kumpa­n­ei­ka­pi­ta­lismus. Ganz zu schweigen von der Verherr­li­chung von kommu­nis­ti­schen Revo­lu­tio­nären und Mördern wie Che Guevara.



69b



Die „Über­gangs­linke“, die aufgrund der Privi­le­gien und Lasten der ideo­lo­gi­schen und oft auch physi­schen Väter mit brüder­li­chem Blut und gestoh­lenem Eigentum nicht aus diesem verderb­li­chen Rahmen heraus­treten kann, kann ihre ideo­lo­gi­sche Basis nur mit einer groß ange­legten Propa­gan­da­ma­schine aufrecht­erhalten, die große Anstren­gungen und enorme finan­zi­elle Mittel erfor­dert. Sie kontrol­liert auch heute noch den größten Teil der slowe­ni­schen Medien.



Janez Janša, Premier­mi­nister der Repu­blik Slowenien

Der slowe­ni­sche Premier­mi­nister Janez Janša:

Slowe­nien, mein Heimatland

In der Geschichte jeder Nation gibt es einen genau defi­nierten Moment, der es einer Nation ermög­licht, souverän zu werden, ihr eigener Herr auf eigenem Boden. Ein solcher Moment spie­gelt die posi­tive Einstel­lung der meisten Bürger oder Mitglieder der Nation wider. Ein solcher Moment stellt das Zentrum der Werte der Nation dar. Für uns, die Slowenen und Bürger der Repu­blik Slowe­nien, ist dies der Moment der Unabhängigkeit.

In diesem Jahr werden es dreißig Jahre seit dem Treffen der Demos-Koali­tion am 9. und 10. November 1990 in Poljče, wo eine histo­ri­sche Entschei­dung getroffen wurde, ein Refe­rendum für die Unab­hän­gig­keit Slowe­niens zu fordern. Die Entschei­dung von Demos in Poljče war richtig, entschei­dend und ausschlag­ge­bend. Aber diese Entschei­dung war nicht selbst­ver­ständ­lich. Sie erfor­derte Mut. Sie wurde zu einem Zeit­punkt getroffen, als andere poli­ti­sche Führer gezö­gert und über­legt hätten und die histo­ri­sche Chance der slowe­ni­schen Nation erneut vertan hätten. Wer weiß, wann, wenn über­haupt, sich eine solche Gele­gen­heit wieder ergeben würde. Deshalb danke ich allen aufrichtig, die an jenem Novem­bertag all ihre Zweifel und Ängste beiseite geschoben und entschieden haben, was richtig war und was damals am nötigsten war. Diese Entschei­dung wurde später durch eine einheit­liche poli­ti­sche Verein­ba­rung über die Durch­füh­rung einer Volks­ab­stim­mung über die Unab­hän­gig­keit Slowe­niens aufgewertet.

Der Tag des Plebis­zits, der 23. Dezember 1990, wird für immer als ein beson­derer Tag in die Geschichte Slowe­niens eingehen. Bei einer Wahl­be­tei­li­gung von 93,2 % stimmten 95 % von uns für ein unab­hän­giges Slowe­nien. Die Nation verstand die Einzig­ar­tig­keit dieses histo­ri­schen Moments und bewies damit ihre Reife, Klug­heit und Bereit­schaft, ein freier souve­räner Staat zu werden. Es war das einzige Mal in der Geschichte, als die slowe­ni­sche Nation wirk­lich ihr eigenes Schicksal gestaltete.

Ein halbes Jahr später, am 25. Juni 1991, verab­schie­dete die slowe­ni­sche Natio­nal­ver­samm­lung nach hitzigen Debatten und Abstim­mungen über Unab­hän­gig­keits­ge­setze, von denen die wich­tigsten mit nur wenigen Stimmen der kleinen Mehr­heit von Demos ange­nommen wurden, mit der erfor­der­li­chen Zwei­drit­tel­mehr­heit das Verfas­sungs­ge­setz zur Umset­zung der Verfas­sungs­charta über die Souve­rä­nität und Unab­hän­gig­keit der Repu­blik Slowe­nien, mit dem Slowe­nien die Befug­nisse der ehema­ligen Föde­ra­tion auf seinem Terri­to­rium über­nahm. Slowe­nien wurde zu einem unab­hän­gigen und souve­ränen Staat. Es gab keinen Weg zurück, obwohl die jugo­sla­wi­sche Volks­armee aggressiv versuchte, den Weg in ein neues Leben zu verhindern.

Wir mussten sofort die Frei­heit unserer Nation vertei­digen, indem wir zu den Waffen griffen. In jenen Wochen, Tagen und Stunden im Juni und Juli 1991 stand alles auf dem Spiel. Eine unab­hän­gige und euro­päi­sche Zukunft für die Slowenen, ein demo­kra­ti­sches System, unsere Reli­gion und unser Recht, Wohl­stand und unser Leben. Es waren die Tage, in denen – im Mai 1990 – ein entwaff­netes Volk wieder für seine Rechte eintrat, ein unab­hän­giges Slowe­nien erklärte und sich ener­gisch gegen die Aggres­sion der jugo­sla­wi­schen Volks­armee wehrte.

In jenen Tagen hat ein kleiner Prozent­satz von Slowenen, die mit der massiven Unter­stüt­zung der Nation zu jeder verfüg­baren Waffe griffen und sich zusammen mit der Zivil­ver­tei­di­gung der fünftstärksten Armee in Europa entge­gen­stellten, mit ihrem Mut das Unmög­liche erreicht und den letzten Akt des Über­gangs der slowe­ni­schen Nation zu einem Staat geschrieben. Der Mut der Slowenen wurde damals von der ganzen Welt bewun­dert. Die Vertreter der mäch­tigsten Länder der Welt, die noch wenige Tage vor dem Krieg behaup­teten, dass sie uns niemals aner­kennen würden, änderten ihre Meinung wegen unseres Mutes. Trotz der Oppo­si­tion gegen unsere tatsäch­liche Unab­hän­gig­keit durch einen Teil der linken Politik war die Nation geeint. Vereint wie nie zuvor und sehr mutig.

Die Einheit der Nation, der Mut ihrer Streit­kräfte, der starke poli­ti­sche Wille der Demos-Regie­rungs­ko­ali­tion unter der Führung von Dr. Jože Pučnik und die Initia­tive vieler einzelner Komman­danten der takti­schen Einheiten der Terri­to­rialen Vertei­di­gung und der Polizei schmie­deten den Sieg im Krieg für Slowe­nien. Ein Sieg, der in seiner Endgül­tig­keit in den slowe­ni­schen Olymp erhoben wurde, ein Sieg, der wich­tiger ist als alle Schlachten, die unsere Vorfahren – oft leider auch für andere – im Strudel der undank­baren Geschichte der vergan­genen Jahr­hun­derte geschlagen haben.

Der Krieg um Slowe­nien brachte jeden Tag Tausende von Helden in der slowe­ni­schen Nation zum Vorschein. Jungen und Männer, die aus Liebe zu ihrem Heimat­land die Angst über­wanden. Sie griffen zu den Waffen, um ihre Heimat, ihre Reli­gion und ihr Land zu vertei­digen. Slowe­nien. Sie haben eine groß­ar­tige Arbeit geleistet.

Um das berühmte Zitat von Winston Chur­chill nach der Schlacht um Groß­bri­tan­nien zu para­phra­sieren, können wir sagen, dass noch nie in der Geschichte der slowe­ni­schen Nation so viele Menschen einer Hand­voll ihrer Lands­leute so viel zu verdanken hatten.

Nach ihrem Sieg kehrten sie in ihre Häuser zurück. Der Staat mag sie oft vergessen haben, aber ihre Heimat wird es nie. Es war ein entschei­dender Moment, eine große Ode an die slowe­ni­sche Nation. Wir haben uns erhoben und dank ihres Mutes haben wir gesiegt.

Aber leider gab es auch dieje­nigen, die diesem Krieg zum Opfer fielen. Wir sind all jenen dankbar, die das wert­vollste Geschenk – ihr Leben – gaben, um den Traum der Nation zu verwirk­li­chen. Und wir pflegen das Andenken an sie mit unserer vollen Wertschätzung.

Wenn wir auf unseren Weg zurück­bli­cken, auf alles, was wir als Nation in diesen neun­und­zwanzig Jahren erreicht haben, was wirk­lich nur eine kurze Zeit­spanne für ein Land ist, können wir stolz sein. Wir haben viel erreicht, aber wir haben auch viele Chancen verpasst. Auch, weil wir zuge­lassen haben, dass alte Miss­stände, Hass, zyni­sche Distanz und Spal­tungen wieder an Macht gewinnen. Weil das Gute, das in jedem von uns steckt, stumm blieb, als das Schlechte wieder einmal seinen Marsch antrat und die krea­tive Begeis­te­rung bremste.

Doch die Prüfungen, die das Leben uns aufer­legt, lehren uns immer wieder, dass wir nur dann stark sind, wenn wir verbunden und vereint sind. Dass wir nur in der Einheit als Nation und als Gesell­schaft voran­kommen und selbst die härtesten Widrig­keiten über­winden können. Unsere jüngste Erfah­rung im Kampf gegen das Coro­na­virus hat dies nur bestä­tigt. Trotz geteilter Politik, wie es auf unserem Weg zur Unab­hän­gig­keit der Fall war, konnten wir als eine Nation, die verstanden hat, dass unsere Gesund­heit uner­setz­lich, unteilbar und für alle glei­cher­maßen von unschätz­barem Wert ist, die erste Schlacht gegen das Virus gewinnen. Ich glaube, dass wir gemeinsam, durch verant­wor­tungs­volles Handeln, jeden weiteren Ausbruch der Infek­tion über­winden können. Darüber hinaus möchte ich den Freunden und Ange­hö­rigen all derer, die an dem Coro­na­virus verstorben sind, mein aufrich­tiges Beileid und Mitge­fühl aussprechen.

Anläss­lich des Geburts­tags unseres Heimat­landes blicke ich auf den Weg zurück, den wir gegangen sind, und hoffe, dass wir uns häufiger bewusst machen, was für eine große Ehre und ein Privileg es ist, dass wir mit unserer Entschei­dung den Traum eines unab­hän­gigen Staates verwirk­li­chen und die Opfer, Anstren­gungen, Arbeit und Gebete vieler Genera­tionen von Slowenen recht­fer­tigen konnten.

Ich hoffe, dass wir unser unab­hän­giges Land als ein großes Geschenk und eine Chance für alle sehen, es sich zu eigen zu machen, für es zu sorgen und unser Bestes zu geben, jeder auf seine Weise. So wie wir uns um die Menschen kümmern, die wir in unseren Herzen tragen.

Ich hoffe, dass wir, seit unsere gemein­same Entschei­dung beim Plebiszit in Form eines souve­ränen und unab­hän­gigen Staates Realität geworden ist, nie wieder sagen werden, dass nichts getan werden kann. Dass nichts geän­dert werden kann. Die Macht einer Nation, die geeint ist, ist eine unauf­halt­same Kraft. Wenn sie um ein edles Ziel vereint ist, hilft ihr die gesamte Schöp­fung auf dem Weg zu dessen Verwirklichung.

Ich hoffe, dass wir als Ergebnis der außer­ge­wöhn­li­chen Ereig­nisse, die Ende 1990 und in der ersten Hälfte 1991 statt­fanden und die in unserer Geschichte bis zu diesem Zeit­punkt beispiellos waren, niemals aufgeben werden. Dass wir in der Lage sein werden, mit jener Zeit in Verbin­dung zu bleiben, die mit einer Kraft, die alle Hinder­nisse über­wand, die Geburt eines unab­hän­gigen und souve­ränen Staates in jener entschei­denden Zeit herbei­führte. Dies ist das Werte­zen­trum der slowe­ni­schen Nation, in dem sich die schöp­fe­ri­schen, geis­tigen und mate­ri­ellen Kräfte der Nation seit ihren Anfängen verei­nigt haben.

Ich hoffe, dass wir aus diesem Werte­zen­trum immer wieder unsere Kraft und Krea­ti­vität schöpfen werden. Dass wir in ihm nach Stürmen Schutz und nach Prüfungen Ruhe finden werden. Dass wir mit ihm und mitein­ander eins bleiben.

Ich hoffe, dass die slowe­ni­sche Fahne zu Ehren dieses, unseres größten Jubi­läums, stolz von jedem Haus in unserer geliebten Heimat wehen wird. Dass wir in den kommenden Sommer­tagen die verbor­gene Schön­heit unseres Landes entde­cken und erkennen, wie zauber­haft es ist. Mit dem Klang der Glocken, von Gott geschenkt. Geschaffen für uns. Alles Gute zum Geburtstag, Slowenien!

Meine aufrich­tigen Glück­wün­sche zum Tag der Staatlichkeit.



Am Palm­sonntag, dem 8. April 1990, fanden in Slowe­nien die ersten demo­kra­ti­schen Wahlen nach dem Zweiten Welt­krieg statt. Der zweite Wahl­gang fand am 22. April 1990 statt (im Bild: Demos-Vorsit­zender Jože Pučnik beim Urnengang).

Die erste demo­kra­tisch gewählte slowe­ni­sche Regie­rung nach dem Zweiten Welt­krieg wurde am 16. Mai 1990 von der Versamm­lung der Repu­blik Slowe­nien bestä­tigt. Das Haupt­ziel der Demos-Regie­rung war die Unab­hän­gig­keit der Repu­blik Slowenien.



Die Entschei­dung für das Plebiszit über die Unab­hän­gig­keit der Repu­blik Slowe­nien wurde unter der Leitung von Dr. Jože Pučnik auf der Konfe­renz des Demos-Klubs der Abge­ord­neten in Poljče am 9. November 1990 getroffen. Der Termin für die Volks­ab­stim­mung wurde auf den 23. Dezember 1990 festgelegt.



Am Tag des Plebis­zits am 23. Dezember 1990 kreuzten 1.289.369 oder 88,5 Prozent der Wahl­be­rech­tigten das Wort JA auf dem Stimm­zettel an, was bedeu­tete, dass sie für die unab­hän­gige Repu­blik Slowe­nien waren (im Bild: Präsi­dent der Demos-Unab­hän­gig­keits­re­gie­rung Lojze Peterle).

Am 25. Juni 1991 verab­schie­dete die Versamm­lung der Repu­blik Slowe­nien in einer feier­li­chen Sitzung die Unab­hän­gig­keits­do­ku­mente, auf deren Grund­lage die slowe­ni­schen repu­bli­ka­ni­schen Organe begannen, die Funk­tionen der zerfal­lenden Sozia­lis­ti­schen Föde­ra­tiven Repu­blik Jugo­sla­wien zu übernehmen.





Die feier­liche Prokla­ma­tion der Unab­hän­gig­keit der Repu­blik Slowe­nien fand am 25. Juni 1991 auf dem Platz der Repu­blik statt. Slowe­nien wurde zu einem unab­hän­gigen und souve­ränen Staat. Es gab kein Zurück mehr, denn der Weg in ein neues Leben wurde sofort durch die JVA-Aggres­sion verhindert.



Die Aggres­sion gegen Slowe­nien wurde von JVA-Einheiten und ‑Kommandos am 26. und 27. Juni 1991 durch­ge­führt (im Bild: das Eindringen von JVA-Einheiten in Rich­tung des Grenz­über­gangs zu Italien am 27. Juni 1991), aber sie stießen schnell auf starken Wider­stand der slowe­ni­schen Streit­kräfte, die ihr ange­grif­fenes Heimat­land – die Repu­blik Slowe­nien – verteidigten.



Jeden Tag brachte der Krieg um Slowe­nien Tausende von Helden in der slowe­ni­schen Nation zum Vorschein, Jungen und Männer, die ihre Angst aus Liebe zu ihrem Heimat­land über­wanden. Sie griffen zu den Waffen, um ihre Heimat, ihren Glauben und ihr Land Slowe­nien, zu vertei­digen. Sie haben hervor­ra­gende Arbeit geleistet (im Bild: ein Mitglied der Terri­to­rialen Vertei­di­gungs­armee der Repu­blik Slowe­nien auf einem beschlag­nahmten JVA-Panzer).



Ich wünsche, dass anläss­lich unseres größten Feier­tages die slowe­ni­schen Fahnen zu Ehren unserer geliebten Heimat stolz flat­tern und dass wir in den kommenden Sommer­tagen ihre bisher verbor­genen Schön­heiten entde­cken und erkennen, wie magisch sie ist. Geboren im Klang der Glocken, geschenkt von Gott. Geschaffen für uns. Alles Gute, Slowenien!