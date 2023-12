Zum Einge­ständnis der EMA zur Falsch­in­for­ma­tion über die Wirkung, oder besser zur Wirkungs­lo­sig­keit der Covid-19-Impf­stoffe äußert sich Joachim Kuhs, haus­halts­po­li­ti­scher Spre­cher und Leiter der AfD-Dele­ga­tion im EU-Parla­ment, wie folgt:



Liebe Mitstreiter, liebe Freunde,

letzten Monat habe ich mit sieben Kollegen einen Brief an die EMA – die Euro­päi­sche Arznei­mittel-Agentur – geschrieben. Das ist nichts unge­wöhn­li­ches, denn das ist ja unser Job: ich schreibe regel­mäßig Briefe an die Kommis­sion und ihre Dienst­stellen. In diesem Brief, den ich Ihnen unter dem Text verlinkt habe, äußerten wir ernst­hafte Bedenken hinsicht­lich der Covid-19-Impf­stoffe. Und jetzt kommt die Über­ra­schung: Denn die EMA bestä­tigt, was wir bereits wussten, dass die Impf­stoffe nicht dazu gedacht waren, Infek­tionen zu verhin­dern. Sie wurden nur zur Immu­ni­sie­rung einzelner gefähr­deter Personen zuge­lassen. Liebe Freunde, dass die EMA das offen zugibt, das ist eine Sensation.

Das bedeutet, dass ein Arzt fest­stellen muss, ob bei einer bestimmten Person ein erhöhtes Risiko besteht, wenn sie an Covid erkrankt, und wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann, und nur dann kann diese Person einen Impf­stoff erhalten.

Prak­tisch niemand unter 60 Jahren war einem erhöhten Risiko ausge­setzt. Die Risi­ko­gruppe war eine kleine Gruppe von Menschen mit bestimmten Auto­im­mun­erkran­kungen, von Menschen, die gerade eine Chemo­the­rapie hinter sich hatten, und ältere Menschen. Dennoch riefen die staat­li­chen Stellen in ganz Europa – auch hier in diesem Parla­ment – dazu auf, sich impfen zu lassen. Und, liebe Freunde, Sie erin­nern sich sicher noch an die Begrün­dungen: Lassen Sie sich für Ihre Kollegen impfen, machen Sie es für Ihre Nach­barn, machen Sie es für Ihre Eltern oder Großeltern.

So tönten diese Covid-19-Werbe­spots, die ganz­sei­tigen Anzeigen und die persön­li­chen Briefe, die in meinem Brief­kasten landeten. Der Tenor war immer der selbe: wir seien mora­lisch verpflichtet, uns impfen zu lassen, um andere zu schützen.

Um dies durch­zu­setzen wurde ein QR-Code einge­führt, ohne den wir nirgendwo Zutritt hatten. Nicht bei der Arbeit, im Sport­verein, beim Schwimm­un­ter­richt der Kinder oder im Restaurant.

Wenn wir nun, liebe Freunde, diese QR-Maßnahmen im Lichte der Bestä­ti­gungen der EMA betrachten, sehen wir, dass auch das völliger Unsinn war. Wenn jemand nur einen Impf­stoff haben kann, um sich zu schützen, dann spielt es keine Rolle, ob eine geimpfte oder eine unge­impfte Person das Restau­rant oder den Sport­verein betritt. Die Impfung verhin­dert keine Infek­tion. Punkt! Da mag Herr Pisto­rius noch so sehr dagegen polemisieren.

Mit der Antwort der EMA haben wir es amtlich: Die gesamte Covid-Politik basierte nicht auf Fakten. Das wussten wir bereits und die EMA hat es nun bestätigt.

Tatsäch­lich wurden wir alle von den Regie­rungen dazu verleitet, diese Injek­tion zu erhalten. Und, wie Sie alle wissen, ging es dabei ja nicht um einen Impf­stoff, der seit Jahren bekannt ist, sondern um einen neuen expe­ri­men­tellen MRNA-Impf­stoff, der in sehr kurzer Zeit auf den Markt gebracht wurde, sodass wir die mittel- und lang­fris­tigen Auswir­kungen nicht kennen konnten.

Mitt­ler­weile sehen wir überall auf der Welt über­mä­ßige Todes­fälle, die angeb­lich unge­klärt sind. Diese Über­sterb­lich­keit begann kurz nach Beginn der Impf­pro­gramme und hält immer noch an. Wir sehen auch einen Anstieg bei Turbo­krebs, Hormon­krebs, hormo­nellen Problemen wie Unfrucht­bar­keit und Fehl­ge­burten sowie von Herz­er­kran­kungen. Eine ganze Liste selt­samer medi­zi­ni­scher Probleme, die kurz nach den Impfungen begannen … Alles nur Zufall, wie uns die Regie­rungen weis­ma­chen wollen?

Es ist unfassbar, liebe Mitbürger, und ich frage mich: Wie können Regie­rungen einfach damit durch­kommen? Wenn Sie, liebe Freunde, ein einfa­ches Schmerz­mittel nehmen und die Packungs­bei­lage lesen, werden Sie eine lange Liste mögli­cher Neben­wir­kungen sehen. Warum wurden die mögli­chen und, wie wir inzwi­schen wissen, sehr wohl bekannten Neben­wir­kungen der neuar­tigen Impf­stoffe in den Impf-Kampa­gnen nicht erwähnt? Warum behaup­teten Regie­rungs­web­sites, und sie es immer noch, dass es sicher sei, sich als schwan­gere Frau impfen zu lassen?

Erlauben Sie mir, liebe Freunde, noch etwas in die Tiefe zu gehen.

Sowohl auf natio­naler als auch auf euro­päi­scher Ebene gibt es ja Daten­banken, in denen u. a. Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln erfasst werden. Und das ist auch gut so, denn eine der wich­tigsten Über­le­gungen für Bürger, ob sie eine Arznei nehmen oder ob sie sich impfen lassen oder nicht, sind die mögli­chen Risiken und Neben­wir­kungen! Und bei jeder Werbung für ein Arznei­mittel werden Sie darauf hinge­wiesen: „Fragen sie ihren Arzt oder Apotheker!“

Und jetzt wird es span­nend, denn die EMA erwähnte in ihrem Schreiben, dass sie mit zahl­rei­chen Berichten über Erkran­kungen rechne, die bei, oder kurz nach der Impfung, auftreten würden. Dies ist eine vernünf­tige Über­le­gung, da die meisten aller­gi­schen Reak­tionen inner­halb von 20 Minuten bis 2 Stunden nach dem Kontakt mit dem Allergen auftreten. Neben­wir­kungen regel­mä­ßiger Impfungen, die unsere Kinder erhalten, treten norma­ler­weise inner­halb von 1 bis 2 Tagen auf!

Und jetzt passiert etwas ganz Abson­der­li­ches. Alles was an Neben­wir­kungen und gar Todes­fällen inner­halb von 14 Tagen nach der mRNA-Impfungen passiert, wird nicht an die Daten­banken gemeldet. Schlimmer noch, es wird einfach negiert und totge­schwiegen; weger­klärt mit der Behaup­tung, dass es angeb­lich zehn bis vier­zehn Tage dauern würde, bis der Impf­stoff Spike-Proteine ​​produ­ziere. Und dass Personen, die den Impf­stoff erhielten, inner­halb dieser ersten 14 Tage als „nicht geimpft“ gekenn­zeichnet werden müssten! Was für ein Irrsinn, aber ein Irrsinn mit Methode!

Denn Berichte aus verschie­denen Ländern zeigen, dass viele Todes­fälle inner­halb von zwei Wochen nach der Impfung auftraten, diese aber offenbar fälsch­li­cher­weise als „nicht geimpfte Todes­fälle“ einge­stuft wurden. Daher wurden keine Autop­sien durch­ge­führt, um fest­zu­stellen, ob der Impf­stoff für den Tod verant­wort­lich war. Wir wurden bewusst in die Irre geführt!

Und was geschah mit den gemel­deten Neben­wir­kungen inner­halb der ersten 14 Tage nach der Impfung? Sie wurden eben­falls nicht regis­triert. Sie wurden einfach als Covid-Symptome defi­niert. Der Begriff des Long-Covid wurde eingeführt.

Und so tritt die wunder­same Wirkung ein: Die Daten­bank für die Neben­wir­kungen bleibt nahezu leer. So deutet alles darauf hin, dass die Einnahme des Impf­stoffs sicher sei. Welch ein Irrtum!

Und, liebe Freunde, leider ist das noch nicht alles: Wir werden bewusst getäuscht! Sie haben sicher letzte Woche in den Nach­richten gehört, dass VAERS – die US-Ameri­ka­ni­sche Daten­bank zu Neben­wir­kungen von Arznei­mit­teln – über zwei Register verfügt. Ein öffent­lich zugäng­li­ches und ein geschlos­senes und nur für große Phar­ma­un­ter­nehmen und einige staat­liche Behörden zugäng­li­ches. Kommt das auch in Europa vor? In Deutsch­land? Mich würde es nicht wundern. Leider.

Und nun fragen Sie sich viel­leicht, wie konnte die EMA ihre Markt­zu­las­sungen der Impf­stoffe aufrecht erhalten, wenn keine genaue Regis­trie­rung der Risiken erfolgte? Warum ließen sie zu, dass Regie­rungen die Covid-Impf­stoffe in großen Medi­en­kam­pa­gnen mit Slogans zur Verhin­de­rung der Ausbrei­tung bewarben, wenn das sach­lich falsch war?

Liebe Freunde, es gibt mitt­ler­weile so viele Fragen, dass meine Kollegen und ich uns entschieden haben, einen weiteren Brief an die EMA zu schreiben. Ich werde das nächste Mal näher darauf eingehen. Der Grund­stein dieses Covid-Skan­dals muss frei­ge­legt und die Verant­wort­li­chen zur Rechen­schaft gezogen werden!

Wünschen Sie uns dafür viel Glück und gutes Gelingen!

Herz­liche Grüße,

Ihr Joachim Kuhs

