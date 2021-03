Anläss­lich der Medi­en­be­richte über eine Hoch­stu­fung der gesamten AfD zum Verdachts­fall erklären die Bundes­spre­cher Jörg Meuthen und Tino Chrupalla:

„Laut Pres­se­be­richten soll das Bundesamt für Verfas­sungs­schutz die gesamte AfD zum Verdachts­fall erklärt haben. Uns als Partei liegt bislang keine offi­zi­elle Erklä­rung des Bundes­amtes vor, die das bestä­tigt. Sollte das BfV die AfD tatsäch­lich zum Verdachts­fall hoch­ge­stuft haben, wäre damit genau das einge­treten, was wir seit Mitte Februar versucht haben, durch Eilver­fahren bis hin zum Bundes­ver­fas­sungs­ge­richt abzu­wenden: eine Hoch­stu­fung, die dann umge­hend an die Presse durch­ge­sto­chen wird.

Dass einzelne Medien bereits aus einem BfV-Gutachten zitieren, das das Bundesamt erst an diesem Montag in einem Eilver­fahren vor dem Verwal­tungs­ge­richt Köln einge­reicht hat – und das der AfD selbst noch gar nicht vorliegt – zeigt, wie schnell streng vertrau­liche Infor­ma­tionen aus dem BfV nach außen dringen – und wie wenig die Still­hal­te­zu­sage wert war, die das BfV im Eilver­fahren dazu abge­geben hatte.

Auch das Verwal­tungs­ge­richt Köln muss sich ange­sichts der heutigen Pres­se­be­richte vom BfV getäuscht sehen, zumal es ausdrück­lich fest­ge­stellt hatte, wie es die Still­hal­te­zu­sage des BfV verstanden hat: Nämlich so, „dass das Bundesamt für Verfas­sungs­schutz nicht nur eine öffent­liche Bekannt­gabe etwa im Wege einer Pres­se­mit­tei­lung oder sons­tiger offi­zi­eller Verlaut­ba­rung unter­lassen wird, sondern auch jegliche in ihrer Wirkung gleich­kom­mende Maßnahme der Infor­ma­tion der Öffent­lich­keit insge­samt oder einzelner Presseorgane.“

Dass sich das Bundesamt an diese Still­hal­te­zu­sage nicht gehalten hat, ist offen­sicht­lich und ein Skandal, der die AfD gerade in einem Super­wahl­jahr massiv zu schä­digen droht. Wir werden deshalb auch hier alle recht­li­chen Möglich­keiten ausschöpfen, um diesen Schaden so weit wie irgend möglich abzu­wenden bzw. gering zu halten.

Fest­steht schon jetzt, dass sich die AfD trotz der aktu­ellen Nach­rich­ten­lage weder in Baden-Würt­tem­berg noch in Rhein­land-Pfalz noch in Hessen in ihrem Bemühen beirren lässt, überall ein gutes Wahl­kampf­ergebnis zu erzielen. Denn eine Hoch­stu­fung der AfD zum Verdachts­fall entbehrt jeder Grund­lage und wird vor Gericht letzt­lich keinen Bestand haben.“

Quelle: AfD Kompakt