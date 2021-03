Lewi­cowo-libe­ralne elity chcą wykor­zenić nasze korzenie i zniszczyć wszystko, co dla nas święte, ostrzega dzien­nikarz Joze Biscak



Mariann Őry

Stowar­zy­szenie Patrio­ty­cz­nych Dzien­nikarzy Słowenii (SZDN) napi­sało niedawno list otwarty do węgier­s­kich dzien­nikarzy konser­wa­tywnych, sprze­ci­wiając się zagroże­niom ze strony lewicy. Prze­wod­nic­zący orga­ni­zacji, Joze Biscak, który jest również redak­torem naczelnym centro­pra­wi­co­wego tygod­nika Demo­kra­cija, rozma­wiał z naszą gazetą part­nerską MAGYAR HÍRLAP o sytu­acji mediów w Słowenii i o Euro­pe­js­kiej Partii Ludowej.

- Parla­ment Euro­pe­jski umieścił ostatnio w swoim porządku obrad sytu­ację w zakresie wolności prasy w Słowenii, Polsce i na Węgrzech. Parla­ment Euro­pe­jski opubli­kował właśnie spra­woz­danie na temat sytu­acji w Polsce i Słowenii. Jak oceniasz sytu­ację w Słowenii?

- Zaskoc­zyły mnie te oskarżenia. Wolność mediów oznacza, że każdy może publi­kować, rozpows­zech­niać i wyrażać swoje opinie bez ogra­niczeń. Władze Słowenii nie unie­moż­li­wiły żadnemu z mediów publi­ko­wania ani nada­wania. Media w Słowenii są wolne, infor­mują o wszystkim i nikomu nic nie grozi. Jeśli ktoś groził mediom, to był to lewi­cowy rząd Marjana Sareca, który trzy lata temu wezwał państ­wowe firmy, by nie rekla­mo­wały się w konser­wa­tywnych mediach, które według niego szerzą nien­a­wiść. Ale [konser­wa­tywny] rząd Janeza Jansy w żaden sposób nie inge­rował w sprawy mediów.

- Dlac­zego więc w Bruk­seli twierdzą, że słoweńskie media nie są wolne?

- Nasz krajobraz medi­alny jest bardzo niez­rów­no­ważony. Około osiemd­zie­siąt pięć procent z nich jest w rękach magnatów i olig­ar­chów, którzy są mniej lub bard­ziej otwarcie lewi­cowi. Te media kontro­lują wszystkie najważ­nie­jsze orga­ni­zacje zwią­zane z prasą, a za nimi stoją prak­ty­cznie wszystkie orga­ni­zacje pozar­zą­dowe, zwłaszcza te wspierane przez Geor­ge’a Sorosa, który, przy­najm­niej moim zdaniem, jest jednym z najwięks­zych szkod­ników poli­ty­cz­nych. Również wszystkie główne międ­zy­na­r­odowe orga­ni­zacje dzien­nikarskie są pod wpływem lewi­cowym. Kiedy się to wszystko zsumuje, do Bruk­seli dociera komu­nikat, że coś tu jest bardzo nie tak, ale tak nie jest.

W Słowenii nigdy nie zdar­zyło się, aby dzien­nikarz został zwol­niony za niez­gad­zanie się z rządem Jansy, ale było wiele przy­padków, w których poten­taci medi­alni zwal­niali swoich dzien­nikarzy i pozosta­wiali ich bez żadnego zabez­pie­czenia. Lewi­cowe media wtedy milczą i odkła­dają na bok kole­gi­al­ność. Nie było ani jednego przy­padku, aby dzien­nikarz został posta­wiony przed sądem, zaata­ko­wany lub zagrożony przez władze za krytykę rządu. Jednak jako redaktor naczelny „Demo­kracji“ miałem w przes­złości kilka spraw sądo­wych za moje konser­wa­tywne poglądy z powodu skarg orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych lub lewi­co­wych orga­ni­zacji dziennikarskich.

- Kiedy myśli Pan o atakach w Bruk­seli, czy czuje Pan jakąś frus­trację w stosunku do Unii Europejskiej?

- Nie mówię, że jestem rozc­za­rowany, ale należy wyjaśnić, że Słowenia przys­tą­piła do UE w prze­konaniu, że człon­kostwo oznac­zało dostęp do rynków pod względem gospod­ar­czym, ponieważ wolny handel przynosi dobrobyt i postęp. Nies­tety jednak UE stała się wylę­garnią globa­lis­ty­cznej, biuro­kra­ty­cznej elity, która chce dyktować suwe­rennym krajom, jakie rządy i jakie ideo­logie są słuszne, a jakie nie.

W zeszłym tygodniu, podczas debaty w PE, holen­derska libe­ralna posłanka Sophie in ‚t Veld odmó­wiła pokazania premie­rowi Jane­zowi Jansie filmu o rzec­zy­wistej, opartej na danych, sytu­acji słoweńs­kich mediów. Kto jest auto­kratą w takich czasach? Z pewnością nie Janez Jansa, lecz Sophie in ‚t Veld, która chciała wykor­zystać debatę do uzasad­nienia włas­nych poglądów. Jestem dumny, że pan premier wyszedł z tej debaty. Żaden dobrze opła­cany biuro­krata nie powi­nien pouczać nas o wolności i demo­kracji, a już na pewno nie ten, który nigdy nie doświad­czył prawd­ziwej dykta­tury. Walc­zy­liśmy o naszą demo­krację i nie zawd­zięczamy niczego ludziom takim jak Sophie in ‚t Veld. Ani dla niej, ani dla UE.

- Euro­pe­jska Partia Ludowa nie zajęła jedno­li­tego stano­wiska ze Słoweńską Partią Demo­kra­ty­czną. Czy jest możliwe, że SDS również pójdzie w ślady Fideszu?

- Na krótką metę nie sądzę, ale jeśli niek­tórzy poli­tycy EPL będą konty­nuować swoje ataki, nie wykluc­załbym niczego. Obawiam się, że Partia Ludowa odchodzi od wartości, za którymi kiedyś się opowia­dała, w kierunku libe­ralnej demokracji.

- W Bruk­seli ciągle mówi się o prawor­ząd­ności i podsta­wo­wych wartościach. Czym są dla Ciebie te wartości?

- Lewica wymyśla nowe tak zwane wartości, które następnie Bruk­sela chce narzucić konser­wa­tywnym krajom i ich prawo­witym, demo­kra­ty­cznie wybranym rządom. Do podsta­wo­wych wartości Europy należą: trady­cyjna rodzina, naród, zachowanie kultury i tożsa­mości narodowej, chrześci­jaństwo, tradycja i wolność. Z kolei lewi­cowo-libe­ralne elity chcą wymazać nasze korzenie, chcą prze­ciąć więzy z chwal­ebną przes­złością Europy, chcą zniszczyć wszystko, z czym wyroś­liśmy, co dla nas jest święte. Prowadzą oni tęczowe ekspe­ry­menty, promują niele­galną migrację i kulturę śmierci. Dzięki Bogu za ludzi takich jak Janez Jansa i Viktor Orbán w Europie, którzy są wierni wartościom narodu, który ich wybrał.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie MAGYAR HÍRLAP, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.