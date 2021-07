Ungarn hat mit seinem Kinder­schutz­ge­setz einen empfind­li­chen Nerv im Euro­päi­schen Parla­ment getroffen

Die Euro­päi­sche Kommis­sion (EK) möchte mit Unter­stüt­zung des Euro­päi­schen Parla­ments (EP), dass Ungarn LGBTQ-Akti­visten und ‑Orga­ni­sa­tionen den Zutritt zu Kinder­gärten und Schulen erlaubt, doch Ungarn will das nicht, sagte die Justiz­mi­nis­terin der Sendung Vasár­napi újság von Radio Kossuth. Sie fügte hinzu, dass „wir hier einen empfind­li­chen Nerv getroffen haben“. Denn obwohl das Gesetz zum Kinder­schutz keine euro­päi­schen Normen verletzt, irri­tiert es die EK und das EP.

- Das Gesetz ist eine euro­päi­sche Aggres­sion gegen die unga­ri­sche Regie­rung und Ungarn

- sagte Judit Varga.

Die Minis­terin erklärte, dass die unga­ri­sche Regie­rung die erste, sehr unhöf­liche Anfrage wegge­steckt hätte. Norma­ler­weise gewährt die EK eine zwei­mo­na­tige Frist, wenn sie Mitglieds­staaten kontak­tiert, um auf Bedenken zu reagieren, dass eine Gesetz­ge­bung nicht mit den EU-Stan­dards über­ein­stimmt. In diesem Fall wurde ihr jedoch nur eine einwö­chige Frist einge­räumt. Ungarn hatte bis Ende Juni Zeit, auf das Schreiben der EK vom 23. Juni zu antworten, was auch erfolgte. Judit Varga erklärte, dass die EC auch hier die Unwahr­heit sagt, wenn sie behauptet, dass man erst am 1. Juli eine Antwort erhalten haben, also nach der gesetzten Frist.

Die Poli­ti­kerin führte weiter aus, dass sie es „grund­sätz­lich ablehne“, dass der EuGH oder eine andere euro­päi­sche Instanz diktieren könne, wie die Menschen in Ungarn zu leben und zu denken haben und wie unga­ri­sche Eltern ihre Kinder zu erziehen haben.

- Dies ist das Haupt­ar­gu­ment unserer Antwort an die EK, sagte sie. Die Minis­terin merkte an, dass die Regie­rung einen sehr konstruk­tiven Dialog mit den EU-Gremien gesucht habe. Dennoch behaupte der Brief der Kommis­sion, dass Ungarn mit dem Kinder­schutz­ge­setz fast alle EU-Normen verletzt habe. Die unga­ri­sche Regie­rung lehnt diese Posi­tion ab, denn der betref­fende Bereich sei eine Kompe­tenz der Mitglieds­staaten, und die EU-Grund­rech­te­charta besag, dass die Eltern allein das Recht haben, die Erzie­hung ihrer Kinder zu bestimmen.

Judit Varga erklärte auch, dass seit Monaten ein sehr konstruk­tiver Dialog über die Konjunk­tur­pläne geführt werde und dass das unga­ri­sche Konjunk­tur­paket im Einklang mit den EU-Regeln geschnürt werde. Seit dem Kinder­schutz­ge­setz gebe es jedoch neue Forde­rungen der Kommis­sion, sagte sie und fügte hinzu, dass die beiden nicht mitein­ander verbunden werden können, da sie nichts mitein­ander zu tun haben.

Zu Věra Jourová, der Vize­prä­si­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, die an an der Spitze der Kampagne steht, Ungarn Geld vorzu­ent­halten, erklärte Judir Varga:

- Sie bringt alle ihre Argu­mente auf der Grund­lage von Wider­sprü­chen vor, ohne irgend­welche Unter­su­chungen. Die Vize­prä­si­dentin scheint vergessen zu haben, dass sie vor ein paar Monaten einen Rück­zieher machen musste, nachdem sie die unga­ri­sche Gesetz­ge­bung zum Schutz vor dem Coro­na­virus kriti­siert hatte.

Dem unga­ri­schen Volk zuste­hendes Geld kann nicht an ideo­lo­gi­sche Bedin­gungen geknüpft werden. Dies sei in der Verein­ba­rung der Staats- und Regie­rungs­chefs vom vergan­genen Dezember klar fest­ge­halten worden, so Judit Varga.

Quelle: Magyar Nemzet