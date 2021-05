Judit Varga: Migrację należy powstrzymać, a nie wspierać i zachęcać do niej

Węgierski rząd stoi na stano­wisku, że imigracji nie należy wspierać i zachęcać do niej, ale należy ją zatrzymać – napi­sała w środę na swoim Face­booku minister spra­wi­ed­li­wości Judit Varga.

Podczas gdy cały świat zajęty jest walką z wirusem corona, lewica w Bruk­seli po raz kolejny wpro­wad­ziła do porządku dzien­nego propa­gandę imigra­cyjną, konty­nuuje Judit Varga.

Bruk­selskie elity dysku­tują nad kole­jnym raportem migra­cy­jnym*, który nie zawiera żadnych propo­zycji wzmoc­ni­enia ochrony granic czy położenia kresu niele­galnej migracji, a jedno­c­ześnie wzywa do prze­siedleń w Europie, powołując się na prawa czło­wieka – napi­sała. Dodała, że poka­zuje to „dystans Bruk­seli do problemów ludzi“.

Minister powied­ział, że „lewica próbuje ukryć się za wyświech­t­anym hasłem soli­dar­ności, aby ukryć problemy“, zamiast pracować nad ich rozwiązaniem.

„Jeśli naprawdę chcemy pomóc naszym bliźnim w potrzebie, należy zająć się migracją w terenie i wyeli­mi­nować jej przy­c­zyny“ – podkreś­liła. Węgry od dawna zdają sobie z tego sprawę i będą nadal podej­mować poważne kroki w ramach węgier­skiego programu pomocy, aby zapewnić wszystkim możli­wość życia w pokoju w swoim kraju.

„Byłoby ’na czasie‘, gdyby Bruk­sela wres­zcie skupiła się na prawd­zi­wych proble­mach ludzi“ – napi­sała Judit Varga.

*) Podczas środowej sesji plenarnej Parla­ment Euro­pe­jski deba­tował nad spra­woz­da­niem w sprawie legalnej migracji w celu złagodzenia niedo­b­orów siły roboczej.

