Die Posi­tion der unga­ri­schen Regie­rung sei, dass Zuwan­de­rung nicht unter­stützt und geför­dert, sondern gestoppt werden sollte, schrieb Justiz­mi­nis­terin Judit Varga am Mitt­woch auf ihrer Facebook-Seite.

Während die ganze Welt mit der Bekämp­fung des Coro­na­virus beschäf­tigt ist, hat die Linke in Brüssel wieder einmal die Propa­ganda der Einwan­de­rung auf die Tages­ord­nung gesetzt, heißt es weiter in Judit Vargas Beitrag.

Die Brüs­seler Elite habe einen weiteren Migra­ti­ons­be­richt* disku­tiert, der keine Vorschläge zur Stär­kung des Grenz­schutzes oder zur Been­di­gung der ille­galen Migra­tion enthalte, während er gleich­zeitig unter Beru­fung auf die Menschen­rechte zur Umsied­lung nach Europa aufrufe, schrieb sie. Sie fügte hinzu, dies zeige „die Distanz Brüs­sels zu den Problemen der Menschen“.

Die Minis­terin sagte, dass „die Linke versucht, sich hinter einem verhät­schelten Slogan der Soli­da­rität zu verste­cken, um Probleme zu vertu­schen“, anstatt an deren Lösung zu arbeiten.

„Wenn wir unseren Mitmen­schen in Not wirk­lich helfen wollen, muss die Migra­tion vor Ort ange­gangen und die Ursa­chen der Migra­tion besei­tigt werden“, betonte sie. Ungarn habe dies schon lange erkannt und werde mit dem Ungarn-Hilfe-Programm weiterhin ernst­hafte Schritte unter­nehmen, damit jeder in seinem Land in Frieden leben kann.

„Es wäre ‚zeit­gemäß‘, wenn sich Brüssel endlich auf die wirk­li­chen Probleme der Menschen konzen­trieren würde“, schrieb Judit Varga.

*) In der Plenar­sit­zung am Mitt­woch debat­tierte das Euro­päi­sche Parla­ment einen Bericht über legale Migra­tion zur Linde­rung des Arbeitskräftemangels.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei MAGYAR HÍRLAP, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.