In zahl­rei­chen mosle­mi­schen Gemeinden euro­päi­scher Staaten wurde der verhee­rende isla­mis­ti­sche Terror­an­schlag von Wien, mit vier Todes­op­fern und zahl­rei­chen Schwer­ver­letzten, gefeiert oder zumin­dest wohl­wol­lend aufge­nommen. Auch und gerade unter Migranten in Öster­reich, wo schon kurz zuvor Jugend­liche im Einwan­derer­be­zirk Favo­riten eine Kirche schän­deten und Isla­misten-Parolen brüllten. Nun sorgt ein Video für einen weiteren Skandal, welches nur einen Tag nach dem Anschlag aufge­nommen wurde.

Hinrich­tungen „üblich bei uns“

In der nieder­ös­ter­rei­chi­schen Gemeinde Potten­dorf (Bezirk Baden) drehten insge­samt sechs jugend­liche Asyl­werber aus einem lokalen Asyl­heim ein Video Schloss­park. In dem Video ist zu sehen, wie eine Hinrich­tung im Stile von Isla­misten nach­ge­stellt wird. Einer der Männer kniet, andere bewa­chen ihn mit ange­deu­teten Waffen und wiederum einer hält eine (Spielzeug?)Waffe an seinen Kopf.

Das Video wurde nur einen Tag nach dem IS-Terror von Wien gedreht, es liegt also die Vermu­tung nahe, dass die jungen Moslems damit eine Soli­da­ri­täts- bzw. Bewun­de­rungs­ak­tion für den getö­teten Terro­risten und seine Tat setzen wollten.

Gegen­über dem einschrei­tenden Orts­chef und der Polizei gaben die Jugend­li­chen (via einem Dolmet­scher!) dann später an, dass es sich ledig­lich um einen „Spaß“ gehan­delt habe. Solche Videos seien in ihrer Kultur immerhin völlig normal.

Moslems wurden „ermahnt“

Dass Hinrich­tungen unter Moslems offenbar normal und an der Tages­ord­nung stehen, verwun­dert ange­sichts aktu­eller Entwick­lungen und histo­ri­scher Beispiele nicht.

Die Gutmen­schen­re­ak­tion auf die poten­tiell hoch­ge­fähr­li­chen Jugend­li­chen folgte prompt: Sie wurden von der Asyl­heim­chefin (also einer Frau) ermahnt und zudem gebeten, das Video zu löschen! Das dürfte die Halb­starken aller­dings wenig beein­druckt haben, denn auf diversen Social-Media-Kanälen protzen sie immer noch mit dem Video.

FPÖ fordert sofor­tige Abschie­bung von Jugend­li­chen und deren Familien

Während der nach dem Terror­an­schlag ange­zählte ÖVP-Innen­mi­nister Karl Nehammer zu dem Vorfall und den Gefähr­dern bisher eisern schweigt, forderte die FPÖ unter Bundes­par­tei­ob­mann Norbert Hofer die sofor­tige Abschie­bung der Jugend­li­chen und auch deren Familienmitgliedern:

„Diese Kultur, von der die Jugend­li­chen spre­chen, hat in unserem Land nichts verloren. Es ist eine Verhöh­nung der Opfer des isla­mis­ti­schen Terrors von Wien, wo der IS-Terro­rist seine Opfer eben­falls gnadenlos exeku­tiert hat. Wer so etwas lustig findet und derar­tige Situa­tionen als Video in sozialen Netz­werken teilt, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“