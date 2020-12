Álvaro Peñas *

Julian Angelov jest sekretarzem orga­ni­za­cy­jnym bułgarskiej partii IMRO (w języku bułgarskim): VMRO, gdzie inic­jały oznac­zają słowa „wiara“, „moral­ność“, „patrio­tyzm“ i „odpo­wied­zi­al­ność“) oraz depu­to­wany narodowy od 2014 roku. IMRO jest częścią koalicji United Patriots, która zdobyła 15% głosów w ostat­nich wybo­rach krajo­wych (trzecia siła poli­ty­czna Bułgarii) i która rządzi wspólnie z centro­pra­wi­cową partią GERB. Prze­wod­nic­zący IMRO Krasimir Kara­ka­ch­anov jest minis­trem obrony i wice­prze­wod­nic­zącym bułgarskiego Zgromadzenia Narodo­wego. IMRO ma dwóch posłów do Parla­mentu Euro­pe­js­kiego, którzy należą do grupy Euro­pe­js­kich Konser­wa­ty­stów i Refor­ma­torów (ECR).

W dniu 8 paźd­zier­nika Parla­ment Euro­pe­jski przyjął rezo­lucję w sprawie rządów prawa prze­ciwko Bułgarii. Bułgaria jest oskarżona o korupcję, brak sądow­nictwa, nieza­leż­ność i ogra­nic­zoną wolność prasy. Co jest prawdą w tych oskarżeniach?

Niek­tóre z ustaleń zawar­tych w rezo­lucji Parla­mentu Euro­pe­js­kiego w sprawie rządów prawa w naszym kraju odpowia­dają rzec­zy­wis­tości, ale niek­tóre z nich nie odpowia­dają rzec­zy­wis­tości, a niek­tóre chcą stworzyć fałs­zywą rzec­zy­wis­tość. Przed­mio­towa rezo­lucja została w dużej mierze zain­spi­ro­wana przez dwóch posłów do PE, którzy chcąc stać się popu­larni i zyskać pewne znaczenie wyborcze w naszym kraju, podże­gali różo­wo­zie­l­onych agita­torów w Parla­mencie Euro­pe­jskim (PE) do rozpo­c­zęcia kampanii błot­nistej prze­ciwko Bułgarii. Dziwne jest to, że w PE jest przed­sta­wi­ciel Bułgarskiej Partii Socja­lis­ty­cznej, która prowadzi swoją kampanię wyborczą w takich spra­wach, jak konwencja stam­bulska, pakt o migracji itp. Udają oni wiel­kich patriotów i wypo­wia­dają się prze­ciwko ideo­logii płci, podczas gdy ich poli­ty­czna rodzina w PE, czyli Partia Euro­pe­js­kich Socja­listów, to ci, którzy działają jako agita­torzy na szczeblu Komisji Euro­pe­js­kiej i Parla­mentu Euro­pe­js­kiego. Widzisz tę hipo­kryzję, o którą tu chodzi?

W przed­mio­towej rezo­lucji mówi się o prawor­ząd­ności, ale jedno­c­ześnie ma miejsce bezpoś­rednia inge­rencja w prace najwyżs­zego sądu Bułgarii – Trybu­nału Konsty­tu­cy­j­nego. Została ona skry­ty­ko­wana za decyzję o uznaniu Konwencji stam­buls­kiej za niekon­sty­tu­cyjną. Oskarża się ją jednak również o inną decyzję – zaka­zu­jącą OMO – Ilinden i otwarcie mówiąc o mnie­js­zości mace­dońs­kiej w Bułgarii. Jest to zamknięty rozdział dla Bułgarii. W pream­bule Konsty­tucji zapisana jest zasada jedno­na­r­odo­wości. Podno­szenie takich pytań przez euro­biuro­kratów jest poważnym powodem do posta­wi­enia podsta­wo­wego pytania – czy usta­wo­dawstwo dele­gu­alne obej­muje niewielką liczbę lewi­cowo-libe­ral­nych posłów, którzy mogą się na nim opierać i kryty­kować sąd najwyższy i jego konsty­tucję? Jedno­c­ześnie rezo­lucja ta mówi również o tym, że istnieją grupy etniczne, które nie mogą prowadzić kampanii w swoim języku ojczy­stym. Co to jest, ale kolejna próba nadania komuś praw z zewnątrz i poczucia etnicznej różnicy? Mówi się także o prawach społecz­ności LGBTI+ i innych podob­nych grup, które nigdy nie były dyskry­mi­no­wane, ale chcą pokazać swoją różno­rod­ność społec­zeństwu w szcze­gólnie irytu­jący i arogancki sposób. Od lat starają się dyskry­mi­nować więks­zość. Jednakże dopóki koalicja United Patriots, której częścią jesteśmy w IMRO, będzie spra­wować władzę w Parla­mencie, nie uda się tego osiągnąć.

Jeszcze jedną kwestią wymi­e­n­ioną w tej rezo­lucji jest odmowa podpi­sania konwencji stam­buls­kiej przez Bułgarię. Jaka jest twoja opinia na temat tych prób narzu­cenia ideo­logii płci?</ strong>

Od kilku lat jesteśmy świad­kami syste­ma­ty­cz­nych i coraz bard­ziej agre­sywnych prób zmiany charak­teru Unii Euro­pe­js­kiej jako miejsca swobo­d­nego przepływu osób, towarów i kapi­tału, mimo że jest on wyraźnie uregu­lo­wany trak­ta­towo i oparty na wartościach demo­kracji, oświe­cenia i cywi­li­zacji chrześci­jańs­kiej. Istnieje zakro­jona na szeroką skalę próba zrewi­do­wania tego wszyst­kiego, idea napędzana przez ideo­logię lewi­cową, która zrywa z trady­c­jami i zasa­dami zdro­wego rozsądku.

My w IMRO jesteśmy tymi, którzy zatrzy­mali ten skan­da­li­czny doku­ment, który ma na celu wpro­wadzenie ideo­logii płci pod pozornie szla­chetną ochroną przed prze­mocą wobec kobiet i dzieci. Jest to kolejny przy­kład surowej poli­tyki Komisji Euro­pe­js­kiej w zakresie działań afir­ma­tywnych na rzecz społecz­ności LGBTQI oraz reklamy i promocji homo­seksua­lizmu. Sprze­ci­wiamy się przy­mu­so­wemu narzucaniu małżeństw osób tej samej płci – tren­dowi, który jest meto­dy­czny i spójny poprzez różne mecha­nizmy UE. Dla nas jest to poli­tyka, która jest sprze­czna z trady­cy­jnymi krajo­wymi i chrześci­jańs­kimi podsta­wami bułgarskiej rodziny i społec­zeństwa. Jest to poli­tyka, która zdecy­do­wanie popycha nas w kierunku samoz­niszczenia wszyst­kich osią­g­nięć cywi­li­zacji euro­pe­js­kiej. Taka demons­tracja w czasie, gdy Europa stoi przed bezpre­ce­den­sowym wyzwa­niem przetrwania gospod­ar­c­zego, poli­ty­cz­nego i być może demo­gra­ficz­nego, aż nazbyt dobrze poka­zuje ledwie ukrytą hipo­kryzję. Taki niebez­pie­czny rozwój wypadków stawia pod znakiem zapy­tania legal­ność Trak­tatu UE.

24 listopada Bułgaria została ponownie skry­ty­ko­wana w Parla­mencie Euro­pe­jskim za rzekome naruszenia rządów prawa. Czy uważasz, że taka kampania jak ta prze­ciwko Węgrom i Polsce mogłaby zostać rozpo­c­zęta prze­ciwko Bułgarii? </ strong>

Pier­wotna rola UE jest zupełnie inna niż ta, którą widzimy dzisiaj. Jesteśmy świad­kami przy­mu­so­wego i aroganckiego narzucania polityk, które są obce państwom człon­kow­skim. Bardzo często odbywa się to poprzez narzucanie praktyk i zasad, które są obce trady­cy­jnym wartościom i sprze­czne z syste­mami prawnymi. Rządy prawa to kwestia ważna dla każdego demo­kra­ty­cz­nego społec­zeństwa. Ale to właśnie ta zasada nie może być podważana przez Komisję Euro­pe­jską, PE i UE jako całość. Europa od dłużs­zego czasu jest wielo­bie­gowa. A kraje tak zwanego obozu socja­lis­ty­cz­nego będą zawsze postrz­egane jako trzeci obóz. Dlatego też opowia­damy się za Europą narodów, a nie za Europą państw założy­cielskich i państw, które po nich nastąpiły.

Innym niepo­ro­zu­mie­niem z UE jest bułgarskie weto w sprawie przys­tą­pienia półno­cnej Mace­donii. Jakie jest bułgarskie stano­wisko w tej sprawie?

Nie ma możli­wości wsparcia półno­cnej Mace­donii w rozpo­c­zęciu rozmów o przys­tą­pieniu do UE, ponieważ nie prze­strzega ona trak­tatu o przy­jaźni i dobrym sąsiedztwie z 2017 roku. Nie kończy się też mowa nien­a­wiści wobec Bułgarii w półno­cnej Mace­donii. Bułgaria jest za euro­pe­jską inte­gracją Bałkanów Zachod­nich, ale nie pozwoli na wypaczenie historii, nie pozwoli na zdep­tanie inte­resów narodo­wych. Nie zrezy­gnow­a­liśmy z pomocy naszym rodakom w półno­cnej Mace­donii, aby stać się częścią UE. Ale nie może się to odbywać kosztem bułgars­kich inte­resów narodowych!

My w IMRO nale­gamy, aby poli­tycy po drugiej stronie granicy położyli kres mace­dońs­kiej propa­gan­dzie i uznali histo­ryczną prawdę. Jest tylko jedna prawda i jest ona oparta na faktach i doku­men­tach. Mamy wspólną historię do 1945 roku, a postacie histo­ryczne, które oddały życie za wyzwo­lenie ziemi mace­dońs­kiej, nie są natu­ral­nymi Mace­dońc­zy­kami, ale Bułgarów, którzy urod­zili się na tym terenie i stanęli w obronie swoich braci. Mace­donia to nazwa geogra­ficzna. Znaj­duje się on w histo­rycz­nych grani­cach Matki Bułgarii. Tak, dziś Mace­donia Północna jest nieza­leżnym państwem na mocy prawa międ­zy­na­r­odo­wego, ale nie daje to poli­tykom prawa do demo­ni­zowania Bułgarów i Bułgarii i zaprze­c­zania naszej wspólnej historii.

Nie pozwo­limy na krad­zież bułgarskiej historii pod presją serbs­kiej propa­gandy. Nie zaak­cep­tu­jemy również faktu, że język mace­doński istnieje i jest całko­wicie nieza­leżny i auten­ty­czny. Według badań histo­ryków i ling­wistów Bułgarskiej Akademii Nauk, jest to dialek­talna forma języka bułgarskiego. Wyra­zi­liśmy to jasno i kate­go­rycznie w oświad­czeniu w Zgromadzeniu Narodowym Repu­bliki Bułgarii. Wyraźnie stwier­dzamy w nim, że od 2019 roku IMRO nie podejmie żadnej decyzji, która byłaby sprze­czna z ramowym oświad­cze­niem Zgromadzenia Narodowego.

Pozwolę sobie również podkreślić, że Bułgaria była pierwszym krajem na świecie, który 15 stycznia 1992 r. uznał niepod­le­głość Repu­bliki Mace­donii. Bułgaria zapew­niła korytarze huma­ni­tarne i trans­por­towe zgodnie z warunkami embarga gospod­ar­c­zego nałożo­nego przez Grecję w latach 1994–1995 w celu zmiany flagi, konsty­tucji i nazwy młodej repu­bliki. W 1999 r. Bułgaria prze­ka­zała armii mace­dońs­kiej 94 czołgi T‑55 i inną broń, która w tym czasie posia­dała tylko kilka bezuży­tecz­nych czołgów T34 z czasów II wojny świa­towej. W czasie kryzysu ucho­dźc­zego wywoła­nego wojną w Kosowie, rząd bułgarski zapro­po­nował władzom w Skopje budowę bułgarskiego wojs­ko­wego szpi­tala polo­wego w celu leczenia chorych z obozów dla ucho­dźców oraz utwor­zenie obozu dla ucho­dźców w miejs­co­wości Radusha, 14 km od Skopje, gdzie 3000 ucho­dźców byłoby zakwa­te­ro­wanych i wspier­anych, karmionych i lecz­onych przez Bułgarię. Ponadto Bułgarski Czer­wony Krzyż wysłał towary pomo­cowe o wartości 211 mln BGN w postaci koców, odzieży i innych mate­riałów. Podczas wybuchu konfliktu zbro­j­nego w półno­cnej części kraju w 2001 r. Bułgaria broniła inte­gral­ności tery­to­ri­alnej Repu­bliki Macedonii.

Dlatego mamy prawo żądać gwarancji. A dla nas jedyną gwarancją jest przy­jęcie przez Skopje konkret­nych prawnie wiążą­cych zobo­wiązań w formie załącz­nika do trak­tatu opar­tego na dekla­racji ramowej z 2019 roku. W prze­ciwnym razie Bułgaria nie może zgodzić się na otwarcie negoc­jacji w sprawie przys­tą­pienia Mace­donii Półno­cnej do wspólnej rodziny UE, ponieważ jest to sprze­czne z naszymi inte­resami krajo­wymi. Jesteśmy prze­konani, że nie istnieje żadna siła zewnę­trzna zdolna do wywarcia presji, aby zmusić jaki­kol­wiek bułgarski rząd do poświęcenia naszych wielo­wie­ko­wych inte­resów narodo­wych w Macedonii.

Obecnie nie ma już protestów, z wyjąt­kiem małych grup osób, które nadal igno­rują przepisy Komendy Głównej Operacji i zbierają się bez masek, by chodzić po ulicach i dewas­tować. Chcę jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie jesteśmy prze­ciwni prawu ludzi do wyrażania swoich opinii poprzez poko­jowe marsze i protesty. Nawet na początku, gdy zebrała się naprawdę duża liczba osób, powied­ziel­iśmy im, że zgadzamy się z niek­tó­rymi z ich żądań. Ale potem na ulicach poja­wiły się osoby, które chciały tylko powied­zieć, że nie zgad­zają się z pewnymi rzeczami i poli­tyką, podczas gdy z czasem sprawy bardzo się zmie­niły. W miarę postępu protestów, były one podsycane przez ludzi, którzy mieli tylko jedno pragnienie – aby ten rząd upadł i aby sami doszli do władzy, bez względu na pośrednie poświęcenia, np. ekono­miczne w naturze, itp. Stało się coś, co obur­zyło zwykłych ludzi, którzy przy­szli na plac, a więc spra­wi­ed­liwy protest całko­wicie się zatrzymał. Jednak po serii prowok­acji i zorga­ni­zowanych star­ciach z policją, poko­jowi demons­tranci po prostu się wycofali.

Jeśli chodzi o prezy­denta Radeva, mamy bardzo jasne i precy­zyjne stano­wisko. Bułgaria i obywa­tele muszą objąć przy­wództwo w imieniu wszyst­kich poli­tyków. Walka poli­ty­czna w tym globalnym kryzysie jest całko­wicie niepo­trzebna i nie pomaga w radzeniu sobie ze złożoną sytu­acją. Dlatego wojny międ­zy­ins­ty­tuc­jo­nalne muszą się zakończyć.

IMRO, w koalicji United Patriots, jest częścią centro­pra­wi­cowej koalicji rząd­zącej. Co patrio­tyzm przy­niósł bułgarskiemu rządowi?

Dzięki uczest­nictwu patriotów u władzy, wiele zostało osią­g­nięte. Jednym z wiel­kich osią­g­nięć jest podwyższenie mini­malnej emery­tury. Dzięki nam udało się również powstrzymać presję migra­cyjną. Opra­cow­a­liśmy pakiet środków prze­ciwko społecz­nemu pasożyt­nictwu niek­tó­rych grup margi­na­li­zowanych. Unie­moż­li­wi­liśmy podpi­sanie Konwencji Stam­buls­kiej, Paktu Migra­cy­j­nego, powstrzy­ma­liśmy serię prowok­a­cy­jnych i skan­da­li­cz­nych tekstów społecz­ności LGBTI+, promo­wanie ideo­logii płci w przedszko­lach i szkołach itp. Rząd stał się liderem w poli­tyce wobec Bałkanów Zachod­nich, i to znowu dzięki naszemu udziałowi w rządzie. Nieustannie walc­zymy i reali­zu­jemy różne cele poli­ty­czne wspier­ające bułgarską diasporę poza grani­cami Bułgarii.

Chciałbym jednak podkreślić coś bardzo ważnego, o czym już rozma­wia­liśmy. Poli­tyka rządu w sprawie przys­tą­pienia półno­cnej Mace­donii do UE. Mocna pozycja jest również wyni­kiem długo­fa­lowej poli­tyki i pracy IMRO w stosunku do naszych braci za granicą. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że chcemy, aby północna Mace­donia stała się częścią UE, ale nie tak długo, jak tamtejsi poli­tycy będą reali­zować poli­tykę antybułgarską.

W 2017 roku Bułgaria miała poważny problem demo­gra­ficzny, tracąc średnio 50.000 mieszkańców rocznie. Czy bułgarskiemu rządowi udało się zmienić ten trend?

Nadal pracu­jemy nad środ­kami mają­cymi na celu rozwią­zanie kryzysu demo­gra­ficz­nego. Po raz pierwszy państwo tworzy pakiet działań skie­ro­wanych do każdej rodziny, każdego dziecka. Począwszy od przy­szłego roku, 50 procent środków przez­nac­z­onych dla samor­ządów na finan­so­wanie przedszkoli zostanie wykor­zy­stane na zrze­czenie się opłat za dzieci z rodzin potrze­bu­ją­cych, a pozostała część zostanie wykor­zy­stana na obniżenie pozostałych opłat. Jest to pierwszy krok w kierunku żądanych bezpłat­nych przedszkoli dla wszyst­kich dzieci. Poli­tyka doty­c­ząca ludności jest jednym z głównych założeń programu IMRO. W ciągu 4 lat spra­wo­wania władzy podję­liśmy wiele kroków w celu promo­wania ukie­run­ko­wa­nego, rozsąd­nego wskaź­nika urodzeń.

W gminach, w których IMRO jest silnie obecne w radach lokal­nych (są to swego rodzaju lokalne parla­menty), środki ekono­miczne mające na celu wsparcie małych rodzin z dziećmi są już faktem. A teraz, dzięki inic­ja­tywie usta­wo­daw­czej posłów IMRO, wszystkie dzieci otrzy­mają korzyści w budżecie na rok 2021 w ramach ulgi podat­kowej dla rodziców.

Parla­ment przyjął również kolejną z naszych propo­zycji – dzieci bez miejsca w przedszkolu otrzy­mają wsparcie finan­sowe od państwa. Dzięki patriotom w Zgromadzeniu Narodowym jest już nie tylko pomoc społeczna, ale wsparcie dla innej grupy ludzi, którzy nigdy nie otrzy­mali pomocy państwa. Mamy również zagwa­ran­to­wane środki na budowę żłobków i przedszkoli z budżetu państwa. To poważny pakiet mający na celu stymu­lo­wanie przy­rostu natu­ral­nego. Obecne Zgromadzenie Narodowe, którego my w IMRO jesteśmy częścią, może być z tego dumne.

Źródło: El Correo de España

*) Alvaro Peñas.

Namiętny badacz histo­ryczny i wścibski podróżnik. Dobrze zna kraje Wschodu, do których często podróżuje, oraz ich sytu­ację poli­ty­czną, dzięki przy­jaźni z dzien­nikarzami i poli­ty­kami partii patrio­ty­cz­nych w wielu z tych krajów.