Der stell­ver­tre­tende polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Jarosław Kaczyński betonte auch, dass Viktor Orbán zwar immer eine andere Meinung zu Russ­land gehabt habe, der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent aber ein treuer Verbün­deter Polens sei.

Medi­en­frei­heit in Deutsch­land ist Fiktion

Das polni­sche Portal Wpoli­tyce führte ein Inter­view mit Jarosław Kaczyński, in dem der stell­ver­tre­tende Minis­ter­prä­si­dent auf die Frage antwor­tete, ob er die „Lex TVN“ (Anmk. d. Redak­tion: Ein Gesetz­ent­wurf der besagt, dass kein außer­eu­ro­päi­scher Eigner mehr als 49 Prozent an einem polni­schen Medi­en­un­ter­nehmen halten darf, was wiederum regie­rungs­kri­ti­sche Medien wie TVN24 angeb­lich benach­tei­ligen würde) nicht als einen ersten Schritt in Rich­tung des unga­ri­schen Modells betrachte, bei dem seiner Meinung nach „unab­hän­gige Redak­tionen abge­schafft werden“:

„Ein solches Modell wird es in Polen nicht geben. In Ungarn sehe ich das auch nicht, obwohl die Behörden dort sicher­lich eine stär­kere Posi­tion in den Medien haben als in Polen, aber bei weitem nicht so stark wie in Deutsch­land, wo Medi­en­frei­heit eine Fiktion ist. Es geht uns nur um die Aufrecht­erhal­tung der Ordnung. Ich weiß sehr wohl, dass TVN weiterhin regie­rungs­feind­lich ist“.

Viktor Orbán ist ein treuer Verbündeter

Kaczyński wurde auch zur Russ­land-Politik von Viktor Orbán und zum Treffen mit führenden euro­päi­schen Rechten in Warschau befragt. In dem Inter­view sagte der Poli­tiker, dass Orbán schon immer eine andere Meinung zu Russ­land hatte und der unga­ri­sche Premier­mi­nister diese nie versteckt hat.

„Das kommt für uns nicht über­ra­schend, was aber nichts daran ändert, dass Orban ein treuer Verbün­deter geblieben ist“, so der polni­sche Poli­tiker. Der PiS-Vorsit­zende bezog sich auf die Äuße­rungen der fran­zö­si­schen Poli­ti­kerin Marine Le Pen, die gesagt hatte, die Ukraine befinde sich in der Zone des russi­schen Einflusses. Kurzum, wir müssen Politik in der realen Welt machen und das Wesent­liche vertei­digen“, fügte er hinzu.