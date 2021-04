Die Corona-Verbots­maß­nahmen zielen vor allem auf christ­liche Feier­tage und Gläu­bige ab, das haben wir bereits einge­hend beleuchtet – während beispiels­weise vor dem Islam gebu­ckelt wird und recht­zeitig vor Ramadan sämt­liche Maßnahmen wieder gelo­ckert werden, letztes Jahr und heuer. So verwun­dert es nicht, dass in zahl­rei­chen Kirchen rund um die Welt die „Corona-Polizei“ Razzien durch­führte und Christen drang­sa­lierte und demü­tigte. Doch einem mutigen polni­schen Pfarrer reichte es.

Pfarrer schmeißt Poli­zisten aus Kirche: „Nazis nicht willkommen!“

Im kana­di­schen Bundes­staat Alberta versuchte die dortige Polizei nach vermut­lich anonymen Hinweisen, einen Oster-Gottes­dienst zu sprengen und die Gläu­bigen anzu­zeigen. Doch man machte die Rech­nung ohne den mutigen Pfarrer der betrof­fenen Kirche, der nach Infor­ma­tionen von UNSER MITTELEUROPA zur polni­schen Gemeinde gehört.

Wie auf einem Video zu sehen ist, brüllt der Pfarrer die insge­samt fünf (!) maskierten Poli­zisten und eine Ordnungs­hü­tern von der lokalen Behörde an, das Eigentum umge­hend zu verlassen und mit einem Durch­su­chungs­be­fehl wieder­zu­kommen. Auf die Versuche, ihn in ein Gespräch zu verwi­ckeln reagiert der Pfarrer nicht, er fordert nach­haltig und erfolg­reich dazu auf, das heilige Gottes­haus zu verlassen.

Am Ende ruft er den Beamten noch auf Englisch nach „Nazis sind hier nicht will­kommen“, in Anspie­lung auf die Gestapo-Methoden der Polizei:

WOW

Cana­dian popo tried to shut down a POLISH church on Easter!

Polish church won!

pic.twitter.com/SlvLl8l5ZV

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) April 4, 2021