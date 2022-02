Der größte Bürger­pro­test der kana­di­schen Geschichte durch über 50.000 Trucker und 1,5 Millionen Menschen in und rund um die Haupt­stadt Ottawa wächst sich immer weiter aus. Wie die Trucker nun bekannt gaben, werden sie ihren Protest fort­führen und die Blockaden so lange aufrecht erhalten, bis der Impf­zwang in Kanada allge­mein abge­schafft wird und Premier Trudeau zurück­ge­treten ist.

US-Kana­di­sche Grenz­über­gänge blockiert

Während das kana­di­sche Corona-Regime unter dem linken Premier Justin Trudeau (der bereits vor den Demons­traten an einen unbe­kannten Ort floh) alle Register zieht, und schwer­be­waff­nete Polizei auffahren lässt sowie „GoFundMe“-Summen in Millio­nen­höhe für die Trucker sperren lassen und diese für Verwal­tungs­auf­wand durch die Blockaden zwangs­ent­eignen möchte (!), lassen sich die Trucker immer krea­ti­vere Wege des Protestes einfallen. Nicht nur will man mit den Millionen gespen­deten kana­di­schen Dollar zur Not Monate oder Jahre ausharren und blockieren.

Auch einige Grenz­über­gänge zur USA wurden nun von beiden Seiten (!) durch hunderte LKW blockiert. Denn auch dutzende US-Trucker soli­da­ri­sieren sich mit den kana­di­schen Kollegen.

Cana­dian Truckers Voting To Keep Up The Blockade Of The US border Cros­sing In Alberta & Then Praying The Lord’s Prayer pic.twitter.com/07gP3ZFaHv

BREAKING: Massive convoy of truckers have blockaded the US-Canada border cros­sing in Alberta pic.twitter.com/A4KHrzETbv

Along the border between Canada and the US, truckers on both sides block the border in protest over vaxx mandates and pass­ports. pic.twitter.com/uYUwOKoxna

Trudeau unter­stellt Truckern „Hass und Rassismus“

Gera­dezu absurd wirkte ein Video­state­ment des geflo­henen Premiers Trudeau zu den immer größer werdenden Protesten im ganzen Land. Die Trucker würden „Nazi-Flaggen“ schwingen, zu „Hass ansta­cheln“ und „Rassismus“ verbreiten, zudem sorgen sie durch ihre Blockaden angeb­lich dafür, dass „Obdach­lose nichts zu Essen bekommen“ würden:

CANADA – Trudeau call the Truckers demands for an end to Vaccine mandates “hateful rhetoric”

Unless you comply with his group think and autho­rised narra­tive, you are the enemy.

Keep going truckers, the world stand behind you.#COVID19 #Cana­daT­ru­ckers pic.twitter.com/uhc0UyEn8X

