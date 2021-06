Erzbi­schof Rein­hard Kardinal Marx hat wegen des Kindes­miss­brauchs­skan­dals in der deut­schen katho­li­schen Kirche bei Papst Fran­ziskus seinen Rück­tritt eingereicht.



Der Kardinal, der von der Empfäng­nis­ver­hü­tung bis zur homo­se­xu­ellen „Ehe“ so ziem­lich alles propa­gierte, was dem Kirchen­recht wider­spricht, und bis 2020 Vorsit­zender der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz war, sieht eine Krise, „die auch durch unser persön­li­ches Versagen, durch unsere eigene Schuld verur­sacht ist. Es scheint mir, dass wir in einer ‚Sack­gasse‘ ange­kommen sind, die aber auch zu einem Wende­punkt werden könnte,“ so Marx.

In seinem Brief an den Papst schrieb er: „Im Grunde geht es darum, eine Mitver­ant­wor­tung für die Kata­strophe des sexu­ellen Miss­brauchs zu über­nehmen, die in den letzten Jahr­zehnten von Vertre­tern der Kirche begangen wurde.“

Kardinal Marx ist seit 2013 Mitglied des von Papst Fran­ziskus geschaf­fenen Kardi­nals­rates, der die Leitung der Kirche refor­mieren und den Papst unter­stützen soll.

Quelle: MPI