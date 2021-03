Von Michael van Laack

Bürger­zorn trifft auf eine über­for­derte Polizei. Erst­mals bei Quer­denken-Demons­tra­tionen kam es heute vermehrt zu Ausein­an­der­set­zungen zwischen der Polizei und Demons­tranten. Keine schönen Bilder. Abzu­wägen, wer für die Eska­la­tion verant­wort­lich ist, fällt schwer. Außer selbst­ver­ständ­lich die chao­ti­sche Lock­down-Politik der Bundesregierung.

Wasser­wer­fer­ein­satz am Altmarkt

Bilder, die der poli­ti­sche Gegner ausschlachten wird

Fried­liche Demons­tra­tionen war bisher fast ein Allein­stel­lungs­merkmal der Quer­denken-Bewe­gung. Nun aber stellte sich die Polizei in Kassel unan­ge­mel­deten Demons­tra­ti­ons­zügen in den Weg bzw. suchte zu verhin­dern, dass vom geneh­migten Demons­tra­ti­onsweg abge­wi­chen wurde. Das führte dazu, dass zahl­reiche überaus wütende Bürger ihren Zorn gegen Merkel & Co. gegen­über der Polizei freien Lauf ließen. Das kann man auf der einen Seite sehr gut verstehen, tut aber dem gemein­samen Anliegen keinen Gefallen. Denn die links­grün versi­fften Hofbe­richt­erstatter werden nun wieder ein Verbot von Quer­denken fordern und die AfD in Mithaf­tung nehmen. Ganz gleich, ob sich AfD-Mandats­träger an der Demo betei­ligt haben oder nicht.

Antifa-Radfahrer abge­räumt

Einem der nicht geneh­migten Demons­tra­ti­ons­züge stellten sich „Anti­fa­schisten“ mit Fahr­rä­dern in den Weg. Das gefiel auch der Polizei nicht, denn sie befürch­teten, dass hier­durch Teil­nehmer der gereizt würden. Die Aktion der Polizei lief aller­dings auch nicht so gewaltarm wie erwünscht ab.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei PHILOSOPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.