Kirchenbau in Ungarn auf 1.000-Jahres-Hoch, sagte Minis­terin Katalin Novák auf einer Konferenz

Für uns Euro­päer ist das Chris­tentum keine Frage der Wahl, sondern eine Bestim­mung, betonte Katalin Novák, Minis­terin ohne Geschäfts­be­reich für Fami­lien und Vize­prä­si­dentin des Fidesz, am Montag auf einer Konfe­renz mit dem Titel „Chris­tentum und poli­ti­scher Hand­lungs­spiel­raum im 21. Jahrhundert“.

Bei der Veran­stal­tung, die von der Otto-Habs­burg-Stif­tung und der Natio­nalen Univer­sität für den öffent­li­chen Dienst orga­ni­siert wurde, sagte Novák, die Geschichte zeige uns, dass Europa mehr als eine geogra­fi­sche Einheit sei;

„(Es ist) eine spiri­tu­elle Realität, und wenn dieser spiri­tu­elle Inhalt in Zukunft fehlt – entweder weil er absicht­lich verdrängt wird oder weil wir ihn mehr als zwei Jahr­tau­sende lang unbe­achtet gelassen haben – wird Europa seine Essenz verlieren“, sagte sie.

Die Regie­rung unter­stützt christ­liche Institutionen

Unter anderem unter­stütze die unga­ri­sche Regie­rung die wach­sende Rolle der Kirchen im öffent­li­chen Dienst, sagte Novák. So habe sich die Zahl der kirch­li­chen Bildungs­ein­rich­tungen, die Kinder­krippen, Kinder­gärten und Schulen betreiben, sowie die Zahl der Kinder, die sie besu­chen, seit 2010 verdop­pelt. Die Rolle der Kirche beim Kinder­schutz, bei Kinder­la­gern und in der Alten­pflege habe eben­falls zuge­nommen, erklärte sie.

In Buda­pest lebe eine der größten jüdi­schen Gemeinden in Europa, die ein Bildungs­system vom Kinder­garten bis zur Hoch­schule habe, so Novák.

Die Minis­terin sprach auch über die Einfüh­rung des obli­ga­to­ri­schen Reli­gions- bzw. Ethik­un­ter­richts im öffent­li­chen Schul­wesen und darüber, dass im Karpa­ten­be­cken auf eine in Europa einzig­ar­tige Weise 3.000 Kirchen erneuert und 130 neue Kirchen gebaut wurden.

„Einen Kirchenbau in dieser Größen­ord­nung hat es in Ungarn seit König Stephan nicht mehr gegeben“, betonte sie und fügte hinzu, dass keine Kirche geschlossen und keine in ein Einkaufs­zen­trum umge­wan­delt worden sei.

Statis­tiken in Bezug auf Heirat und Kinder sehen unglaub­liche Verbesserungen

Novák sagte, dass Ungarn laut Euro­stat den größten Anteil in der Euro­päi­schen Union für die Unter­stüt­zung von Kirchen und kirch­li­chen Schulen ausgibt. Sie sagte auch, dass in den letzten zehn Jahren die Zahl derje­nigen, die die Kirchen mit einem Prozent ihrer persön­li­chen Einkom­mens­steuer unter­stützen, um 400.000 gestiegen ist, die Zahl der Taufen nicht mehr sinkt, die Zahl der kirch­li­chen Eheschlie­ßungen gestiegen ist und eine halbe Million Kinder in den Reli­gi­ons­un­ter­richt einge­schrieben wurden.

Die Minis­terin hob hervor, dass immer mehr Kinder in der Ehe geboren werden, die Zahl der Schei­dungen auf einem Sechs-Jahr­zehnt-Tief sei und die Zahl der Abtrei­bungen in der Ehe seit 2010 um fast die Hälfte und die der außer­ehe­li­chen Geburten um zwei Drittel gesunken sei.

Novák wies darauf hin, dass die Regie­rung mehr tue, als nur ein Lippen­be­kenntnis zur Reli­gion abzulegen.

„Wir haben nicht einfach eine Art christ­liche Erneue­rung prokla­miert und darüber geredet, sondern wir haben uns entschieden, im Namen der Regie­rung verant­wort­lich zu handeln“, sagte sie. „Wir sind uns der Zwei­deu­tig­keit und des halben Erfolges dieser Schritte bewusst, deshalb arbeiten wir daran, sie prin­zi­piell zu etablieren.“

Dieser Beitrag erschien zuerst bei MANDINER, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.