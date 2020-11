Beein­dru­ckende Bilder aus Lampe­dusa von soeben: Während die Italiener im Lock­down verbringen müssen, landen Tausende ille­gale afri­ka­ni­sche Einwan­derer in Lampe­dusa. Nach dem Anschlag von Nizza hat die italie­ni­sche Links­re­gie­rung unter Conte und Lambor­gese in einer einzigen Woche mehr als 4500 ille­gale Immi­granten nach Italien herein­ge­lassen, darunter womög­lich weitere poten­zi­elle Terro­risten. Die noch dazu in Zeiten der Covid-Pandemie eine gesund­heit­liche Zeit­bombe für ganz Europa darstellen…

Imma­gini impres­sio­nanti da Lampe­dusa ora: italiani in lock­down, migliaia di clan­des­tini afri­cani liberi di inva­derci. Dopo l’at­ten­tato di Nizza, in una sola setti­mana Conte e Lamor­gese hanno scari­cato in Italia più di 4500 poten­ziali terro­risti. Indegni! #Lock­down #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/OU31z0qZ0Y — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) November 10, 2020

So ändern sich die Zahlen

Bei den im Video gezeigten Ankömm­lingen handelt es sich offen­sicht­lich um Schwarz­afri­kaner. Die kommen jetzt zu den tausenden handels­üb­li­chen Nafris tune­si­scher oder alge­ri­scher Prägung dazu, die eben­falls in Europa „Schutz suchen“. Erst vor zwei Tagen berich­tete UNSER MITTELEUROPA über die Ankunft von 2430 derar­tiger Gold­stücke auf Lampedusa.