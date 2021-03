Kenias katho­li­sche Ärzte­ver­ei­ni­gung hat vor der Einnahme der expe­ri­men­tellen Anti-COVID-19-Impf­stoffe gewarnt und argu­men­tiert, dass diese gefähr­lich und unnötig sind.

Einen Tag, nachdem die erste Liefe­rung von 1 Million Impf­stoff­dosen im Rahmen des globalen COVAX-Projekts in Kenia einge­troffen ist, hat die Kenya Catholic Doctors Asso­cia­tion (KCDA) unter der Leitung von Dr. Stephen Karanja die Menschen aufge­rufen, den Impf­stoff abzu­lehnen. Die zehn­sei­tige Erklä­rung, die am 3. März heraus­ge­geben wurde, sprach eine Reihe von Themen an, die von den Injek­tionen selbst bis zu den COVID-Tests reichten; ebenso ange­spro­chen werden die hinter­grün­digen Verbin­dungen zu dem Milli­ardär und Globa­listen Bill Gates.

In seiner Stel­lung­nahme sagte die KCDA, dass es bereits alter­na­tive Behand­lungen für das Virus gibt und dass „wir auch wissen, dass eine Impfung gegen diese Krank­heit völlig unnötig ist, was die Moti­va­tion verdächtig macht.“

Ärzte regis­trierten zunächst die stark über­trie­bene Schät­zung der COVID-Fälle durch den Gene­ral­di­rektor des Gesund­heits­we­sens im letzten Jahr und bemerkten dazu, dass von der tatsäch­li­chen Zahl der Infi­zierten „nur etwa 10% … Symptome entwi­ckeln und ärzt­liche Hilfe benötigen.“

Statt­dessen riet die KCDA zu mehreren alter­na­tiven Behand­lungs­me­thoden für das Virus, einschließ­lich der Einnahme von Iver­mectin.

Schließ­lich riet die Ärzte­ver­ei­ni­gung zur tägli­chen Einnahme von Hydro­xychlo­ro­quin (HCQ), zusammen mit Zink und Azithro­mycin, eine Kombi­na­tion, die als „bevor­zugte Behand­lung für sympto­ma­ti­sche, behand­lungs­be­dürf­tige Schwan­gere“ beschrieben wird.

Unter Bezug­nahme auf die Sterb­lich­keits­zahlen in Kenia kommen­tierte die KCDA, dass COVID für „etwa 1.800“ Todes­fälle verant­wort­lich sei. Die Ärzte vergli­chen dies mit den Sterb­lich­keits­zahlen von 2019, wo es 3.572 Todes­fälle durch Verkehrs­un­fälle, etwa 10.700 durch Malaria und etwa 25.000 durch AIDS gab. Mit einer Gesamt­sterb­lich­keits­rate für COVID-19 von etwa „0,03%“ und einer Kenia-spezi­fi­schen Sterb­lich­keits­rate von „0,0036%“ erklärte die Orga­ni­sa­tion: „COVID-19 scheint demnach nicht die dras­ti­schen Maßnahmen zur Eindäm­mung zu recht­fer­tigen, wie sie von der WHO empfohlen werden.“

In Anleh­nung an eine Warnung seines Erfin­ders sowie einer inter­na­tio­nalen Gruppe von Wissen­schaft­lern sagte das KCDA, dass die weit verbrei­tete COVID-Test­me­thode, der PCR-Test, „wenig oder keinen Wert“ für den Kliniker in der ambu­lanten Umge­bung hat. Der Test „erkennt das Virus nicht“, warnte die KCDA.

„Schließ­lich wurden Impf­stoffe noch nie zur Kontrolle von Epide­mien einge­setzt“, so die kenia­ni­sche Ärzte. „Die meisten Epide­mien wie Spani­sche Grippe, MERS, SARS starben inner­halb weniger Jahre auf natür­liche Weise aus, ohne Behand­lung und bevor ein Impf­stoff herge­stellt werden konnte. COVID-19 ist inso­fern einzig­artig, als dass es eine wirk­same Behand­lung zur Bekämp­fung der Krank­heit gibt, ohne dass eine Impfung erfor­der­lich ist. “

Die Ärzte stellen weiter fest: „Es ist eindeutig erwiesen, dass expe­ri­men­telle Impf­stoffe die Infek­tion oder Über­tra­gung von SARS-Cov‑2 nicht stoppen, sondern nur das Risiko einer schweren Erkran­kung und des Todes verrin­gern, was die derzei­tige Behand­lungs­me­thode eben­falls effektiv und sicher leisten kann. Außerdem recht­fer­tigt die Sterb­lich­keits­rate in Kenia und Afrika keine Impfungen, geschweige denn Notimp­fungen mit expe­ri­men­tellen Impfstoffen.“

Zum Abschluss ihrer Erklä­rung erwähnte die KCDA auch den Einfluss von Bill Gates auf die welt­weite Impf­kam­pagne und hob seine eigenen Äuße­rungen zur Redu­zie­rung der Welt­be­völ­ke­rung durch Impfungen sowie seinen Wunsch nach Impf­pässen hervor. „Bill Gates ist kein Arzt, sondern ein Tech­no­lo­gie­spe­zia­list. Es scheint, dass es etwas gibt, in das Bill Gates inves­tiert hat, das erfor­dert, dass die ganze Welt geimpft wird, um daraus Profit schöpfen zu können“, schrieben die Ärzte.

Im Gespräch mit ACI Africa bezeich­nete einer der Unter­zeichner des Briefes, Dr. Karanja, die Injek­tionen als „gefähr­lich“.

Quelle: MPI