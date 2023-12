Von HANS-JÖRG MÜLLERMEISTER | Die Pisa-Studie bewies: Die Summe der Intel­li­genz auf unserem Planeten ist konstant. Die Bevöl­ke­rung wächst, vor allem in Deutsch­land! Da muss Künst­liche Intel­li­genz her, die soll’s wieder richten. Schließ­lich wollen wir High­tech-Getrie­benen endlich zum Mars.

Was verstehen wir unter Künst­liche Intelligenz?

Die Heimat der Künst­li­chen Intel­li­genz (KI) ruht nicht in den Köpfen, viel­mehr ist sie in aller Munde. Im mysti­schen Dickicht der Computer-Tech­no­logie fallen weitere aparte Begriffe wie Algo­rithmen, neuro­nale Netze oder das Deep Lear­ning. Aber was ist über­haupt Künst­liche Intel­li­genz? Stellen Sie sich dazu ein lern­wil­liges Kind vor, das durch Regeln, Muster und Wieder­ho­lungen seinen Lebensweg schritt­weise erkundet, dann haben Sie im Prinzip eine Computer-„Lernmaschine mit KI“ konform abge­bildet. Aller­dings fehlt ihr die typisch mensch­liche Empa­thie – es gebricht ihr an letzter Krea­ti­vität mit der wir Zwei­beiner aus Fleisch und Blut, samt den denk­wil­ligen Synapsen, die Lösung eines Problems finden können. Auf die KI über­tragen, heisst das: Je mehr Daten sie bekommt, um so schein-intel­li­genter ist sie. Rasch gelingt es ihr, daraus eigen­stän­dige Rück­schlüsse zu ziehen, um eine komplexe Aufgabe zu lösen. Dabei ahmt sie unsere Verstan­des­leis­tung, unsere Intel­li­genz nach. Sie ist vor allem fähig, Muster und Trends in großen Daten­mengen zu erschließen, die für Entschei­dungen und Prognosen bedeu­tend sind. Etwa in der Sprach­er­ken­nung, im Finanz-Unwesen bis hin zur perso­na­li­sierten Medizin der Weiß­kittel-Zunft oder auch in der Roboter-Technik. Genau für diese Aufgaben ist die KI prädestiniert.

Der KI-Quan­ten­sprung in der Computertechnologie

Vorab zur Infor­ma­tion: Die unge­heure Flut welt­weit produ­zierter digi­taler Spei­cher­ka­pa­zität liegt bei etwa 40 Zetta-Byte (eine Tril­li­arde Bytes; das ist eine 1 mit 21 Nullen). Ein Bit ist ja die kleinste Infor­ma­ti­ons­ein­heit des Compu­ters und entspricht den Zuständen Strom an (1) und Strom aus (0). Ein Byte kann 2 hoch 8 verschie­dene Zustände darstellen. Das entspricht 256 Bits.

Zu Beginn der KI-Tech­no­logie war das Trai­nieren von Algo­rithmen für maschi­nelles Lernen begrenzt. Ein Algo­rithmus ist übri­gens eine Art Rezept, das einem Computer sagt, was er Schritt für Schritt tun soll, um ein bestimmtes Problem einer Lösung näher zu führen. Aber Vorsicht: Einge­ge­bene Algo­rithmen haben kein mora­li­sches Bewusst­sein. Erst als es gelang, größere Daten­mengen zu verar­beiten, konnte sich die KI in das mensch­liche Denken – aber nicht ins Fühlen – mehr und mehr „hinein-denken“. Dies mit verbes­serter Spei­cher­ka­pa­zität und fort­schritt­li­cheren Algo­rithmen. In den letzten Jahren hat die Künst­liche Intel­li­genz mit der Entwick­lung des sog. Deep Lear­ning erheb­liche Fort­schritte gemacht. Damit lassen sich künst­liche neuro­nale Netz­werke mit mehreren Schichten trainieren.

Das künst­liche neuro­nale Netz

Stellen Sie sich dieses Gebilde aus vielen mitein­ander verbunden Mini-Compu­tern vor, ähnlich wie das Synapsen-Netz­werk im mensch­li­chen Gehirn. Was geschieht beim Trai­ning? Auf die einge­henden Daten wendet die KI in verschie­denen Ebenen Muster-Erken­nungen an. Diese Muster werden so von Schicht zu Schicht immer abstrakter und nütz­li­cher, um Entschei­dungen oder Vorher­sagen zu treffen. So lernt das Netz­werk Zug um Zug komple­xere Muster zu erkennen.

Und doch gebricht es der Künst­li­chen Intel­li­genz an Kreativität

„Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort“, das sagte einst Rat-suchend Goethes Faust. Da, wo es nämlich auf krea­tive Intel­li­genz ankommt, stockt die Entwick­lung der KI. Warum? Weil die derzei­tige Daten­ein­gabe keine krea­tive Kompo­nente enthält, will heißen: die Entschei­dung einer KI wird nur auf der Grund­lage der best­mög­li­chen analy­ti­schen Lösung getroffen. Und das ist nicht unbe­dingt die richtige.

Keinem noch so guten KI-Computer gelingt es bisher, in seinen Entschei­dungen mensch­liche Krea­ti­vität, Intui­tion und Empa­thie erfolg­reich nach­zu­ahmen. Die histo­ri­sche „Unsterb­liche Schach-Partie“ verdeut­licht das: Eine hoch­krea­tive und opfer­reiche Schach­partie, 1851 von Adolf Anderssen gespielt, von einem der besten Schach­spieler des 19. Jahr­hun­derts. Er opferte einen Läufer, beide Türme und schließ­lich auch seine Dame. Mit den verblie­benden Leicht­fi­guren erzwang er das bril­lante Matt. Das vermag ein noch so KI-strot­zender Schach­com­puter nicht. Übri­gens gibt der Program­mierer dem Rechner nicht vor, wie er auf jeden Zug seines Gegen­spie­lers reagieren soll. Viel­mehr erlernt er während des Spie­lens, wie bestimmte Züge aufein­ander aufbauen und welche Wech­sel­wir­kungen sie haben. Beim Erlernen spielt der Computer gegen sich selbst, nicht gegen den Menschen. Bei geschätzten 2 hoch 1043 mögli­chen Stel­lungen auf dem 64-feld­rigen Schach­brett wäre es schlicht unmög­lich „per Hand“ einem Computer alle mögli­chen Schach­züge beizu­bringen. Nebenbei gesagt: 2 hoch 10 sind schon 1024 Möglichkeiten.

Besten­falls könnte eine KI versu­chen, die Idee hinter dieser Partie zu verstehen, indem sie z.B. die Eröff­nung, die Stel­lungs­be­wer­tung, die Kombi­na­tionen und die Matt­mo­tive analy­siert. Sie könnte auch versu­chen, die Partie mit anderen berühmten Partien zu verglei­chen, um Gemein­sam­keiten und Unter­schiede zu finden. Aber ist das möglich mit imitierter mensch­li­cher Krea­ti­vität, einem Bündel aus Intui­tion, Emotion, Inspi­ra­tion und Originalität?

Leisten Sie sich eben mal einen KI-geprägten Picasso

Künst­liche Intel­li­genz spielt in der Kreativ-Wirt­schaft zuneh­mend eine immer größere Rolle. Dazu trägt der leichte Zugang zu KI-Werk­zeugen bei. Kunst­ba­nausen können diese krea­tiven KI-Tools zur „Erschaf­fung“ computer-gene­rierter Bilder und Kunst­werke nutzen. KI-Bild­ge­ne­ra­toren erzeugen in Minu­ten­schnelle sehr realis­tisch anmu­tende Bilder, sogar in verschie­denen Stil­arten. Mit anderen Tools können wir Illus­tra­tionen für Produkt­de­signs erzeugen. Doch wie stark ist der Einfluss der Künst­li­chen Intel­li­genz auf unsere aktu­elle TV-Werbeland­schaft? Sind wir gezwungen, den herein­bre­chenden, ideen­losen Werbe-Tsunami mit stereo­typem Gehampel und schrillen Tönen zu ertragen? Man erin­nert sich mit Wehmut und einem Lächeln an die alten Werbe­spots zurück: An das HB-Männ­chen, an den Klemen­tine-Spot für Ariel oder an Humphrey Borgart mit „Finden Sie einen Optiker, der güns­tiger ist als Fiel­mann“. Das waren noch origi­nelle kreativ ausge­dachte Spots voller Humor, Esprit und Charme.

Der gefälschte Olav

Tools sind in der Lage synthe­ti­sche Gesichter zu erschaffen, die glatt als echte Gesichter durch­gehen. Es bedarf schon mensch­li­cher Experten, um Echt­heit oder Fälschung zu erkennen. Da ruht fata­ler­weise ein nicht ausge­schöpftes Betrugs­po­ten­tial und harrt seiner krimi­nellen Anwen­dung. Die KI kann uns sogar extrem realis­tisch gefälschte Videos, Audio­auf­nahmen und Bilder vorgau­keln, bekannt als „Deep-fakes“. Neulich sahen wir im Fern­sehen einen synthe­tisch erzeugten Bundes­kanzler Olav Scholz in Bild und Ton. Nun, uns’ Olav Water­kant-Stock­fisch-Gestalt mit seinen spar­samen Gesten und bekannt durch seine ruhige Sprech­weise, eignet sich hervor­ra­gend für eine synthe­ti­sche Darbie­tung. Sein Video bestach. Dagegen sind Ampel-grüne Poli­tiker unbe­stech­lich, sie nehmen nicht einmal Vernunft an.

Deep-fakes, Schat­ten­seite der Künst­li­chen Intel­li­genz

Ist das unsere Zukunft, eine neue KI-domi­nierte Welt? Können sich da selbst schwach­köp­fige Autoren über eine entspre­chende KI einen geschlif­fenen Schreib­stil ange­deihen lassen und den als den ihrigen ausgeben? Lassen sich gar Romane oder Dreh­bü­cher aus der KI-Retorte heben, ähnlich wie die dubios erwor­benen Doktor­würden einiger Poli­tiker, allen voran ein edler Herr von „Schlech­tental“? Wäre es sogar Krimi­nellen möglich, ein Testa­ment des Erblas­sers zu ihren Gunsten „eigen­händig“ zu fälschen?

Ohne Frage, im guten Sinne wird die KI demnächst stärker in der Verbre­chensprä­ven­tion und bei der Straf­ver­fol­gung einge­setzt (u.a. die Gesichts­er­ken­nung). Auch die Flucht­ge­fahr von Gefan­genen lässt sich so genauer einschätzen und Straf­taten oder Terror­an­schläge vorher­sagen und sogar verhindern.

Seien wir allzeit wachsam und skep­tisch bei „schi­cken“ Technologien

Risiken der Anwen­dung des mäch­tigen KI-Werk­zeugs sind sorg­fältig abzu­wägen. KI sollte nur mensch­liche Entschei­dungen unter­stützen mit verläss­li­chen und reprä­sen­ta­tiven Daten.

Denken Sie an weitere Hightech-„Wonneproppen“, die uns die moderne Tech­no­logie schenkt. Siehe dazu den Beitrag „5G-Netz: Zwie­spalt zwischen Vernunft und Zukunfts­wahn“, denn für jede Inno­va­tion gilt der Grund­satz „Cui bono“, wem nützt das? Noch atta­ckieren die im GHz-Bereich strah­lenden High­tech-Schleich­katzen nicht unsere Gesund­heit. Oder denken Sie an die Fort­schritte in der Gen-Technik. Unbe­nommen von aller Ethik und Moral, fuhr­werkt man auch in frag­wür­diger Absicht im mensch­li­chen Erbgut herum. Miss­brauch ist hier der böse Stief­vater des guten Spröss­lings. Die Ergeb­nisse Künst­li­cher Intel­li­genz hängen davon ab, wie sie konzi­piert sind und mit welchen Daten man sie füttert. Diese können absicht­lich oder unab­sicht­lich verzerrt sein. Wer sich künftig KI-Tools ohne Murren und Knurren in seinen Körper implan­tieren lässt, geht ein hohes Sicher­heits­ri­siko ein. Die Gefahr besteht darin, dass sich unbe­merkt fremd­ge­steuert, sogar über große Distanzen, das Tor öffnet für ein unbe­fugtes Eindringen in die Intimsphäre.

Zukunfts­aus­sichten in einer KI-affinen Gesellschaft

Ich befürchte, dass Künst­liche Intel­li­genzen in Zukunft manchen Beruf ad absurdum führen. Die mit KI auto­ma­tisch gesteu­erte Über­set­zung bricht Sprach­bar­rieren und womög­lich den Über­set­zern das Genick. Das Heer der teuern Winkel­ad­vo­katen und Links-Anwälten könnte sich stark dezi­mieren. Viele Taxi-Unter­nehmen würden auto­nome Fahrten anbieten und dem Taxler den Fahr-Garaus machen. Klar… Na, da denken auch einige Zahlungs­an­bieter ernst­lich darüber nach, eben mal 1000 Mitar­beiter an die Luft zu setzen, wegen effi­zi­en­teren KI-„Mitarbeitern“. Und im nächsten moral-sterilen, KI-gesteu­erten Welt­krieg, feiert die Auto­nomie der Waffen­sys­teme donnernd ihre Hoch­zeit. Hoffent­lich gibt es dann neben dem resis­tenten Gift­müll aus macht­lüs­ternen Despoten nur noch „tote“ Drohnen.

Bloß keine KI-Sklaven sein; pflegen wir statt dessen das eigne Lernen…

… sonst wird aus dem Meister ein Sklave. Der weise grie­chi­sche Philo­soph Sokrates sagte vor über 2.400 Jahren archa­isch geprägt: “Lernen besteht in einem Erin­nern von Infor­ma­tionen, die bereits seit Gene­ra­tionen in der Seele des Menschen wohnen“.

Im erlernten Anwenden ist die KI ambi­va­lent. Zu sehr besteht in Zukunft die Gefahr, dass wir KI-Süch­tigen unre­flek­tiert das Denken und Handeln leicht­fertig der Künst­li­chen Intel­li­genz über­lassen. Es ist ein Circulus vitiosus, der Konflikt zwischen unserem ethi­schen Handeln und dem Fort­schritt der Computer-KI-Technik. Diesen dekli­niere ich augen­zwin­kernd so:

Je mehr Daten die KI lernt, desto intel­li­genter ist sie.

Je intel­li­genter sie ist, desto mehr menschelt sie.

Je mehr sie menschelt, desto weniger intel­li­gent ist sie.

Je weniger intel­li­gent sie ist, desto mehr menschelt sie.

Je weniger sie menschelt, desto intel­li­genter ist sie.

Aber warum über­haupt noch lernen? Über­tragen wir das Lernen doch ganz der KI, dann sind wir außer Obligo und damit aus dem Schneider. Das wäre zwei­fellos ein kata­stro­phaler Fehler unserer auf Komfort getrimmten Gesell­schaft. Die Büchse der Pandora ist bereits geöffnet und die Künst­liche Intel­li­genz tritt selbst­be­wusst in Erschei­nung. Sie wird sich wie eine Pandemie über alle Gesell­schafts­schichten hinweg ausbreiten. Verstri­cken wir uns evolu­tionär in eine gefähr­liche Rolle? Es dräut Gefahr, dass unsere kollek­tive Intel­li­genz sich zügig der kogni­tiven Leis­tungs­fä­hig­keit einer Stuben­fliege annähert.

In Goethes Bildungs­roman „Wilhelm Meis­ters Lehr­jahre“ heißt es:

„Der Menschen größtes Verdienst bleibt wohl, wenn er die Umstände soviel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen lässt“ – wohl wahr, im Hier und Jetzt, eben von einer zwie­spältig anwend­baren Künst­li­chen Intelligenz.

Dieser Beitrag erschie zuerst auf anderweltonline.com

