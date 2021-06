Von Dr. Nicole Delépine

GEFAHR: Kinder sollten nicht mit Anti-Covid-Pseudo-Impf­stoffen geimpft werden

In einer Zeit, in der die Epidemie in Europa und den USA verschwindet und in der die Offen­le­gung der E‑Mails von Dr. Fauci zeigt, dass er gelogen hat, um den Markt für Pseudo-Impf­stoffe vorzu­be­reiten, ist es absolut notwendig, die Kleinen vor diesen expe­ri­men­tellen Gen-Injek­tionen zu retten, die keine Impf­stoffe im klas­si­schen Sinne sind.[1]

Werden die skan­da­lösen Enthül­lungen, die durch die Veröf­fent­li­chung der Fauci-E-Mails zustande gekommen sind, noch recht­zeitig den Impf­wahn­sinn stoppen? Wundern Sie sich nicht über die Anbie­de­rungen der Behörden und der Medien, die Sie unter dem Vorwand eines Impf­passes oder anderer Zwangs­maß­nahmen dazu zwingen wollen, auch die Jüngsten so schnell wie möglich zu impfen. Frank­reich wird dank Macron viel­leicht zu den Letzten gehören, die diese Maßnahmen aufgeben, aber sie werden in der Praxis verschwinden, wie Eric Verhaeghe[2] in einem kürz­lich erschie­nenen Artikel im Cour­rier des stra­tèges und wir selbst bereits im vergan­genen April voraus­ge­sagt haben,[3] ihre Abschaf­fung Anfang Juni in Israel[4] und bald in Großbritannien[5] bestä­tigt es.

Seit mehr als einem Jahr wieder­holen wir, dass Kinder und Jugend­liche nicht durch Covid gefährdet sind[6].

Die inter­na­tio­nale Lite­ratur zeigt einhellig, dass Kinder andere Kinder oder Erwach­sene nicht konta­mi­nieren. Die wenigen Artikel, die versu­chen, das Gegen­teil glauben zu machen, basieren nur auf theo­re­ti­schen Labordaten oder falschen mathe­ma­ti­schen Simu­la­tionen und niemals auf realen epide­mio­lo­gi­schen Studien, zumal Lehrer nicht stärker kovid­ge­fährdet sind als die Allge­mein­be­völ­ke­rung (entgegen dem perversen Spiel ihrer Gewerk­schaften, die einem das glauben machen wollten)[7].

Selbst dieje­nigen, die in Frank­reich die Impfung für die Jüngsten befür­worten, erkennen dies an und bringen statt­dessen Argu­mente ins Spiel, die ebenso unred­lich sind.

Der lächer­lichste Vorschlag ist die Impfung als Anti­de­pres­sivum! „Die Impfung der Kinder würde sie in das gemein­same Schicksal (!) einbinden und so „bei der psycho­lo­gi­schen Rekon­struk­tion helfen“! Eine perverse Botschaft, die immerhin das Verdienst hat anzu­er­kennen, dass die Impfung als Schutz vor Covid keine Rolle spielt.

Kann eine sehr hohe Durch­imp­fungs­rate Konta­mi­na­tionen verhindern?

Die Befür­worter der Covid-Impfung von Kindern wollen diese durch­setzen, um eine möglichst hohe Durch­imp­fungs­rate zu erreichen[8], mit dem offi­zi­ellen Ziel, die älteren Menschen zu retten. Aber auch die Länder mit den höchsten Durch­imp­fungs­raten der Welt, wie Bhutan (96%), Gibraltar (>100%) oder die Seychellen (>70%), wurden Opfer von schweren Epide­mie­aus­brü­chen nach der Impfung, wie die folgenden, von der WHO[9] veröf­fent­lichten und von uns rot kommen­tierten Kurven zeigen.

Selbst eine sehr hohe Durch­imp­fungs­rate scheint daher nicht in der Lage zu sein, eine Konta­mi­na­tion zu verhindern.

Was den Schutz der älteren Menschen als Argu­ment angeht: waren dieselben älteren Menschen, denen eine wirk­same früh­zei­tige Behand­lung verwei­gert wurde und denen einfach Rivo­tril gegeben wurde, „um sie zu entlasten“ und in Wirk­lich­keit, um sie zu eutha­na­sieren, von Inter­esse für die Behörden? Aller­dings hätten so etwa zehn­tau­send Menschen[10] in EHPADs mit Hilfe dieses „wunder­baren“ Medi­ka­ments sterben können, das für Menschen mit Atem­in­suf­fi­zienz verboten ist und erst dank des Dekrets von Édouard Philipe-Véran von Ende März 2020, das im Oktober und kürz­lich am 1. Juni 2021 erneuert wurde, larga manu gegeben wurde. Was ist damit?“[11]

AUFRUF VON ÄRZTEN AN DIE REGIERENDEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

„Kinder gegen Covid zu impfen ist „unver­ant­wort­lich, unethisch und unnötig““

In einem offenen Brief an die Regu­lie­rungs­be­hörde für Arznei­mittel und Gesund­heits­pro­dukte (Medi­cines and Health­care products Regu­la­tory Agency)[12] erklärten mehr als 40 Ärzte, Medi­ziner und Wissen­schaftler in Groß­bri­tan­nien, dass Kinder anfäl­liger für die mögli­chen Lang­zeit­wir­kungen von Covid-Impf­stoffen sind.

Die Gruppe forderte, dass niemand unter 18 Jahren gegen Covid geimpft werden sollte, da das Virus nach­weis­lich kein Risiko für gesunde Kinder darstellt. Der Brief wurde als Reak­tion auf durch­ge­si­ckerte Doku­mente des briti­schen National Health Service geschrieben, in denen beschrieben wird, wie die briti­schen Gesund­heits­be­hörden planen, Kinder über 12 Jahren zu impfen.

Laut den Doku­menten des Gesund­heits­dienstes könnten Kinder im Alter von 5 Jahren bereits ab 21. Juli geimpft werden – ein Schritt, von dem die Regie­rung sagt, dass er notwendig sein könnte, um Fälle von Covid zu redu­zieren, da die Eindäm­mung im ganzen Land zunimmt. Dennoch wird Covid durch Kinder nicht über­tragen und die euro­päi­sche Epidemie ist am Abnehmen.

Außerdem haben hoch­ran­gige briti­sche Beamte gerade offi­ziell zuge­geben, dass sie die Zahlen gefälscht und die Angst der Bevöl­ke­rung dazu benutzt haben, um die soge­nannten Gesund­heits­maß­nahmen durch­zu­setzen, die den Poli­ti­kern ins Zeug passten. Werden sie ihre Lügen fortsetzen?

Die Autoren des Briefes erin­nerten daran, dass das Risiko, an Covid zu sterben, bei gesunden Kindern 1 zu 1,25 Millionen beträgt. Covid-Gen-Pseu­do­impf­stoffe sind hingegden verant­wort­lich für Schlag­an­fälle durch zere­brale Venen­throm­bosen bei Menschen unter 40 Jahren – ein Befund, der „zur Ausset­zung der Oxford-Astra­Ze­neca-Kinder­studie führte“, so die Autoren. Sie geben an:

„Kinder haben ein ganzes Leben vor sich, und ihr immu­no­lo­gi­sches und neuro­lo­gi­sches System ist noch in der Entwick­lung, was sie poten­ziell anfäl­liger für uner­wünschte Ereig­nisse macht als Erwachsene.“

Befinden wir uns wirk­lich in der Zeit der Zauber­lehr­linge und der russi­schen Roulet­te­spieler, oder hat der Mythos von Faust unsere Führer heim­ge­sucht, aber auch die Bevöl­ke­rungen, die sich selt­sa­mer­weise diesem Rausch durch Injek­tion einer Substanz unter­worfen haben, die unsere DNA verän­dern kann, sogar die der folgenden Genera­tionen. Niemand weiß es, und dies ist das Perple­xeste. In der Welt, die vor kurzem das Vorsor­ge­prinzip in der Verfas­sung veran­kert hat, in der die Worte Umwelt und Zukunft des Planeten auf alle mögli­chen Arten verwendet werden und in der Diebe von genver­än­derten Substanzen (GVO) immer noch ihre Strafe absitzen, wird denje­nigen, die bewusst Bio kaufen und die GVO in ihrer Seife oder ihrem Shampoo loswerden wollen, ein Gift gespritzt, das sie eindeutig zu genver­än­derten Menschen machen wird. Ein toller Job der Lobby­isten und Kommu­ni­ka­toren! Sie haben unsere Ökologen und ihre Anhänger, ergo einen guten Teil der Bevöl­ke­rung, in Vertei­diger des GVO-Menschen verwan­delt… Ein starked Resultat![14]

Dieser Brief sollte übri­gens voll­ständig gelesen werden: „Covid-19 Child Vacci­na­tion: Safety and Ethical Concerns – An Open Letter From UK Doctors to Dr. June Raine, Chief Execu­tive, MHRA“ :

„Wir möchten Sie über unsere ernsten Bedenken gegen­über allen Vorschlägen zur Verab­rei­chung von Covid-19-Impf­stoffen an Kinder infor­mieren. Kürz­lich durch­ge­si­ckerte Regie­rungs­do­ku­mente deuten darauf hin, dass eine Einfüh­rung des Covid-19-Impf­stoffs für Kinder über 12 Jahren bereits für September 2021 geplant ist und dass im schlimmsten Fall bereits Kinder im Alter von 5 Jahren im Sommer geimpft werden könnten.“

Wir waren zutiefst beun­ru­higt, als wir hörten, wie mehrere Regie­rungs- und SAGE-Vertreter[15] in den Medien dazu aufriefen, die Einfüh­rung des Covid-19-Impf­stoffs „so schnell wie möglich auf Kinder zu über­tragen“. An Londoner Schulen verteilte Unter­richts­ma­te­ria­lien enthalten „emotional aufge­la­dene und unge­naue“ Fragen.

Mani­pu­la­tion von Lehrer­ge­werk­schafts­funk­tio­nären, die selbst Kinder manipulieren

Es wurde eine beun­ru­hi­gende Sprache von Führern der Lehrer­ge­werk­schaft verwendet, die dazu führt, dass Kinder gezwungen werden, Covid-19-Impf­stoffe zu akzeptieren.

Der Grup­pen­zwang in den Schulen sollte gemäß den von den Gewerk­schaften weiter­ge­ge­benen Regie­rungs­richt­li­nien geför­dert werden. Doch der Zwang, eine medi­zi­ni­sche Behand­lung zu akzep­tieren, verstößt gegen briti­sche und inter­na­tio­nale Gesetze und Erklä­rungen.[16] Beson­ders schäbig, verach­tens­wert und illegal ist es, diesen Zwang über Kinder auszu­üben. Nöti­gung von Kindern kann nach der Charta der Rechte des Kindes nicht akzep­tiert werden.

„Eine solche Rhetorik ist unver­ant­wort­lich und unethisch und ermu­tigt die Öffent­lich­keit, zu verlangen, dass Minder­jäh­rige mit einem Produkt geimpft werden, das sich noch im Forschungs­sta­dium befindet und keine bekannten mittel- oder lang­fris­tigen Auswir­kungen hat, gegen eine Krank­heit, die kein wesent­li­ches Risiko für sie darstellt. Nach­fol­gend finden Sie eine Zusam­men­fas­sung unserer Gründe; eine ausführ­li­chere und voll­ständig refe­ren­zierte Erklä­rung ist verfügbar“, heißt es in dem Brief an die medi­zi­ni­schen Gremien der engli­schen Regierung.

Die Autoren listen dann die Risiken und den Nutzen bei medi­zi­ni­schen Behand­lungen auf. Einige der wich­tigsten Punkte sind wie folgt

WIEDERHOLEN SIE NICHT DIE TRAGÖDIEN DER VERGANGENHEIT MIT ANDEREN ÜBEREILT AUF DEN MARKT GEBRACHTEN IMPFSTOFFEN

„Wir müssen sicher­stellen, dass sich vergan­gene Tragö­dien, die sich ereignet haben, nicht wieder­holen, insbe­son­dere wenn Impf­stoffe über­stürzt auf den Markt gebracht werden.

Beispiels­weise führte der Schwei­ne­grippe-Impf­stoff Pandemrix, der nach der Pandemie 2010 einge­führt wurde, zu mehr als 1.000 Fällen von Narko­lepsie, einer verhee­renden Hirn­schä­di­gung, bei Kindern und Jugend­li­chen, bevor er zurück­ge­zogen wurde.

Der Dengue-Impf­stoff Deng­vaxia wurde eben­falls an Kindern einge­setzt, bevor die voll­stän­digen Ergeb­nisse der Studie vorlagen, und 19 Kinder starben an einer mögli­chen anti­kör­per­ab­hän­gigen Verschlech­te­rung (ADD), bevor der Impf­stoff zurück­ge­zogen wurde.[17] Eine Wieder­ho­lung dieser Situa­tion mit den Covid-19-Impf­stoffen hätte nicht nur Auswir­kungen auf die betrof­fenen Kinder und Fami­lien, sondern würde sich auch äußerst schäd­lich auf die Impf­raten im Allge­meinen auswirken.“

Auch in Frank­reich befürchten die Impf­be­für­worter, dass sich die Akzep­tanz, die durch die Verwechs­lung des Covid-Pseudo-Impf­stoffes mit einem übli­chen Impf­stoff“ begüns­tigt wird, ins Gegen­teil verkehrt, wenn das volle Ausmaß der schäd­li­chen Wirkungen der Covid-Pseudo-Impfung bekannt wird. Für die vertrau­enden und getäuschten Menschen wird es zu spät sein, ihren Fehler einzu­ge­stehen (es ist schwierig, aus einer Verur­tei­lung heraus­zu­kommen, selbst im Ange­sicht von Beweisen, weil man sich inner­lich selbst zerstört), und sie werden viel­leicht Impf­stoffe rundweg ablehnen.

„Keine medi­zi­ni­sche Inter­ven­tion sollte auf Basis einer „Einheits­größe“ einge­führt werden (…). Dieser Ansatz wurde im vergan­genen Oktober von der Leiterin der Vaccine Task Force der Regie­rung, Kate Bingham, beschrieben. Sie sagte: „Wir müssen einfach jeden impfen, der gefährdet ist. Es wird keine Impfung von unter 18-Jährigen geben. Dies ist ein reiner Erwach­senen-Impf­stoff für Menschen über 50, der sich an Mitar­beiter im Gesund­heits­wesen, in Pfle­ge­heimen und an gefähr­dete Personen richtet. Kinder müssen nicht zu ihrem eigenen Schutz geimpft werden.“

„Natür­lich erwor­bene Immu­nität gibt eine brei­tere und länger anhal­tende Immu­nität als eine Impfung. In der Tat werden viele Kinder bereits immun sein. Kinder mit sehr hohem Risiko können bereits jetzt aus huma­ni­tären Gründen geimpft werden. Kinder müssen hingegen nicht geimpft werden, um die Herdenim­mu­nität aufrechtzuerhalten.“

KURZFRISTIGE SICHERHEITSBEDENKEN BEI ANTI-Covid-„IMPFSTOFFEN

Laut dem Brief an die MHRA (Ref. 12)

„Bis zum 13. Mai hatte die MHRA 22 insge­samt 224.544 uner­wünschte Ereig­nisse, darunter 1.145 Todes­fälle, im Zusam­men­hang mit SARS-CoV-2-Impf­stoffen erhalten. Berichte über Schlag­an­fälle aufgrund von zere­bralen Venen­throm­bosen waren zunächst nur in geringer Zahl vorhanden, aber mit zuneh­mender Bekannt­heit führten viele weitere Berichte zu der Schluss­fol­ge­rung, dass der Impf­stoff von Astra­Ze­neca bei Erwach­senen unter 40 Jahren nicht ange­wendet werden sollte. Diese uner­war­tete Schluss­fol­ge­rung führte auch zur Ausset­zung der Kinder­studie von Astra­Ze­neca in Oxford.“

„Ähnliche Ereig­nisse wurden bei Impf­stoffen von Pfizer und Moderna im US Adverse Event Repor­ting System (VAERS) fest­ge­stellt, und es handelt sich wahr­schein­lich um ein Ereignis, das mit der Produk­tion von Spike-Protein zusammenhängt.“

„Die neuen briti­schen Leit­li­nien zur Behand­lung von impf­stoff­in­du­zierter Throm­bo­zy­to­penie (VITT) schließen alle Covid-19-Impf­stoffe in ihre Empfeh­lungen ein. Die Möglich­keit anderer uner­war­teter Sicher­heits­pro­bleme kann nicht ausge­schlossen werden.“

„In Israel, wo die Impf­stoffe unter Jugend­li­chen und Heran­wach­senden weit verbreitet sind, wurde der Impf­stoff von Pfizer mit mehreren Fällen von Herz­mus­kel­ent­zün­dung bei jungen Männern in Verbin­dung gebracht, und es wurden Bedenken über Berichte über verän­derte Mens­trua­ti­ons­zy­klen und abnorme Blutungen bei jungen Frauen nach der Impfung geäußert. “

Gemel­dete Todes­fälle in den USA unter geimpften Kindern, die in Studien einge­schlossen waren, beun­ru­higen briti­sche Ärzte

„In den USA gibt es inzwi­schen eine Reihe von impf­stoff­as­so­zi­ierten Todes­fällen, die VAERS gemeldet wurden, obwohl die Impf­stoffe nur in Studien an Kinder verab­reicht werden und erst seit kurzem an 16- bis 17-Jährige.“

LANGFRISTIGE SICHERHEITSBEDENKEN

„Alle Phase-3-Studien des Impf­stoffs Covid-19 laufen noch und werden voraus­sicht­lich nicht vor Ende 2022 oder Anfang 2023 abge­schlossen sein. Die Impf­stoffe sind EXPERIMENTAL mit begrenzten Kurz­zeit­daten und etwas länger­fris­tigen Sicher­heits­daten für Erwach­sene. Darüber hinaus verwenden viele von ihnen eine brand­neue mRNA-Impf­stoff­tech­no­logie, die noch nie zuvor für den Einsatz beim Menschen zuge­lassen wurde. Die mRNA ist effektiv ein Prodrug und es ist nicht bekannt, wie viel Spike-Protein ein Indi­vi­duum produ­zieren wird.“

Mögliche Spät­folgen können Monate oder Jahre dauern, bis sie sichtbar werden. Die bisher durch­ge­führten begrenzten Studien an Kindern sind völlig unzu­rei­chend erforscht, um seltene, aber schwer­wie­gende Neben­wir­kungen auszuschließen.

Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren engli­schen Kollegen darauf bestehen:

Kinder haben ihr Leben noch vor sich, ihr immu­no­lo­gi­sches und neuro­lo­gi­sches System ist noch in der Entwick­lung, was sie poten­ziell anfäl­liger für uner­wünschte Wirkungen macht als Erwachsene.

„Es wurden bereits eine Reihe von spezi­fi­schen Bedenken geäu­ßert, darunter Auto­im­mun­erkran­kungen und mögliche Auswir­kungen auf die Plazenta und die Frucht­bar­keit. In einer kürz­lich veröf­fent­lichten Arbeit wurde die Möglich­keit ange­spro­chen, dass mRNA-Covid-19-Impf­stoffe eine auf Prionen basie­rende neuro­de­ge­ne­ra­tive Erkran­kung auslösen könnten. Alle Risiken, bekannte und unbe­kannte, müssen gegen die Risiken von Covid-19 abge­wogen werden.“

Der hippo­kra­ti­sche Eid besagt „zuvor­derst keinen Schaden anrichten“, d.h. Pflicht zum vorsich­tigen und verhält­nis­mä­ßigen Handeln.

„Die aktu­elle und verfüg­bare Evidenz zeigt deut­lich, dass die Risiko-Nutzen-Kalku­la­tion NICHT die Verab­rei­chung von ausge­fal­lenen und expe­ri­men­tellen Covid-19-Impf­stoffen an Kinder unter­stützt, die prak­tisch kein Risiko für Covid-19 haben, aber bekannten und unbe­kannten Risiken durch Impf­stoffe ausge­setzt sind.“

In der Erklä­rung der Rechte des Kindes heißt es:

„Das Kind benö­tigt aufgrund seiner körper­li­chen und geis­tigen Unreife beson­dere Schutz­maß­nahmen und Fürsorge, einschließ­lich eines ange­mes­senen recht­li­chen Schutzes.“ Als Erwach­sene haben wir die Pflicht, Kinder vor unnö­tigem und vorher­seh­barem Schaden zu schützen.

Zumin­dest sollte man erwarten, dass der Abschluss der aktu­ellen Phase-3-Studien zusammen mit mehr­jäh­rigen Sicher­heits­daten für Erwach­sene alle poten­zi­ellen uner­wünschten Wirkungen ausschließen oder quan­ti­fi­zieren kann.

Die Autoren des Briefes an die MHRA kommen zu dem Schluss:

„Wir fordern unsere Regie­rungen und Aufsichts­be­hörden auf, die Fehler der Geschichte nicht zu wieder­holen und die Auffor­de­rungen, Kinder gegen Covid-19 zu impfen, zurück­zu­weisen. Bei vielen Aspekten der Pandemie wurde äußerste Vorsicht walten gelassen, aber sicher­lich ist dies der wich­tigste Zeit­punkt, um echte Vorsicht walten zu lassen – wir dürfen nicht eine Genera­tion der Erwach­senen sein, die durch unnö­tige Eile und Angst die Gesund­heit der Kinder gefährdet.“

ERGÄNZEN WIR DIESE ENGLISCHE ANALYSE MIT DEN AMERIKANISCHEN BERICHTEN ÜBER KINDERVERSUCHE[18]

Schauen wir uns zunächst die Gesamt­be­richte in den USA an. In den USA wurden bis zum 21. Mai 2021 281,6 Millionen Dosen des Covid-Impf­stoffs verab­reicht. Dazu gehören 120 Millionen Dosen des Impf­stoffs von Moderna, 152 Millionen Dosen des Impf­stoffs von Pfizer und 10 Millionen Dosen des Impf­stoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 4.406 bis zum 21. Mai gemel­deten Todes­fällen traten 23 % inner­halb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16 % inner­halb von 24 Stunden und 38 % bei Personen, die inner­halb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die Zahl der gemel­deten uner­wünschten Ereig­nisse nach Covid-Impfungen steigt weiter an, so die Daten, die von den Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC) am 21. Mai veröf­fent­licht wurden. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) über­mit­telt wurden.[19]

Die Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Mai insge­samt 262.521 uner­wünschte Ereig­nisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 4.406 Todes­fälle – ein Anstieg von 205 gegen­über der Vorwoche – und 21.537 schwer­wie­gende Ereig­nisse, ein Anstieg von 3.009 gegen­über der Vorwoche.

UNTER JUGENDLICHEN

Berichte über Zwischen­fälle und Unfälle im Zusam­men­hang mit dem Covid-Impf­stoff bei Jugend­li­chen im Alter von 12 bis 17 Jahren haben sich inner­halb von 1 Woche mehr als verdrei­facht, so die VAERS-Daten vom 28. Mai.

Die Daten zeigten insge­samt 3.449 uner­wünschte Ereig­nisse bei Jugend­li­chen im Alter von 12 bis 17 Jahren, im Vergleich zu 943 Meldungen in der Vorwoche. Die Daten dieser Woche enthielten 58 Berichte über schwer­wie­gende uner­wünschte Ereig­nisse in der Alters­gruppe der 12- bis 17-Jährigen.

CDC UNTERSUCHT HERZPROBLEME BEI TEENS UND JUGENDLICHEN NACH COVID-IMPFUNG

Das CDC’s Advi­sory Committee on Immu­niz­a­tion Prac­tices hat am 17. Mai eine Empfeh­lung heraus­ge­geben, in der Ärzte vor Berichten über Myokar­ditis gewarnt werden. Diese scheint vor allem bei Jugend­li­chen und jungen Erwach­senen aufzu­treten, häufiger bei Männern als bei Frauen, häufiger nach der zweiten Dosis und in der Regel inner­halb von vier Tagen nach der Impfung mit Impf­stoffen von Pfizer oder Moderna. Die meisten Fälle erschienen „mild“ und die Nach­un­ter­su­chung läuft. Myokar­ditis ist eine Entzün­dung des Herz­mus­kels, die zu Herz­rhyth­mus­stö­rungen und zum Tod führen kann.

Wie The Defender am 26. Mai berich­tete, meldete Connec­ticut 18 neue Fälle von Herz­pro­blemen bei Teen­agern, die einen Covid-Impf­stoff erhalten hatten. Alle 18 Fälle führten zu einem Kran­ken­haus­auf­ent­halt, die über­wie­gende Mehr­heit für ein paar Tage, während eine Person am 26. Mai immer noch im Kran­ken­haus lag.

Eine VAERS-Recherche ergab 419 Fälle von Perikar­ditis und Myokar­ditis in allen Alters­gruppen, die in den Verei­nigten Staaten nach einer Covid-Impfung zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Mai gemeldet wurden. Von den 288 gemel­deten Fällen wurden 247 Fälle Pfizer zuge­schrieben, 151 Fälle Moderna und 20 Fälle dem Covid-Impf­stoff von J&J.

WIE KANN MAN KINDER VON DER NOTWENDIGKEIT DER IMPFUNG ÜBERZEUGEN? ÜBERSCHÄTZUNG DER KRANKENHAUSAUFENTHALTE FÜR COVID: CQFD

Eine Studie von Stan­ford-Forschern fand heraus, dass die Zählung von SARS-CoV-2-Infek­tionen bei hospi­ta­li­sierten Kindern die Auswir­kungen von Covid in pädia­tri­schen Popu­la­tionen über­schätzt, da die Zahlen viele asym­pto­ma­ti­sche Pati­enten einschlossen. Von 117 Kran­ken­haus­ein­wei­sungen kamen die Autoren zu dem Schluss, dass 53 Pati­enten (45 %) aus nicht-viralen Gründen einge­lie­fert wurden. Die Studie fand auch heraus, dass 39,3 % (oder 46 Pati­enten), die als mit SARS-CoV‑2 kodiert wurden, tatsäch­lich asym­pto­ma­tisch waren (gesunde Person mit nur einem posi­tiven PCR-Test).

„Wenn wir uns auf posi­tive Kran­ken­haus-Test­ergeb­nisse für SARS-CoV‑2 verlassen, über­höhen wir das tatsäch­liche Risiko einer Kran­ken­haus­ein­wei­sung für die Krank­heit bei Kindern um etwa das Doppelte.“

Lassen wir uns also nicht mani­pu­lieren, es geht um das tatsäch­liche Leben und die Zukunft unserer Kinder! Warten wir ab, was aus der derzeit in Europa und den USA gras­sie­renden Epidemie wird und welche Ergeb­nisse die ersten Behand­lungen bringen werden, deren Zulas­sung unbe­dingt notwendig ist.

Viel­leicht verschwindet diese Epidemie für immer, wie SARS und Mers. Und wenn nicht, dann warten wir die Ergeb­nisse der Studien und „Impfungen“ an Milli­arden von Menschen ab, die durch eine beispiel­lose Propa­ganda zur Impfung gedrängt wurden. Wir werden sehen, wer es über­lebt. Wünschen wir ihnen viel Glück.

__________

[1] Seit Pasteur besteht ein Impf­stoff aus Anti­genen, die inji­ziert werden, um eine spezi­fi­sche Immun­ant­wort zu stimu­lieren. Die heutigen Pseudo-Impf­stoffe enthalten keine Anti­gene, sondern einen gene­ti­schen Code, der unseren Zellen Befehle gibt.

[2] Pass sani­taire : Macron peut-il passer en force ? – Le cour­rier des stra­tèges (lecourrierdesstrateges.fr)

[3] Delé­pine – Passe­port vaccinal : chro­nique d’une mort annoncée mondialisation.ca 9 avril 2021 www.mondialisation.ca/passeport-vaccinal-chronique-dune-mort-annoncee/5655350

[4] fr.businessam.be/trois-mois-apres-son-introduction-israel-na-deja-plus-besoin-du-passeport-vaccinal/

[5] jeminformetv.com/2021/06/01/le-pass-sanitaire-la-grande-bretagne-jette-leponge/

[6] Delé­pine – Die Schulen werden wie geplant am 11. Mai 2020 eröffnet. Keine Gefahr für Kinder oder Erwach­sene. Agoravox Demo 4/17/2020

www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-ecoles-doivent-ouvrir-comme-223390

[7] Institut Pasteur COVID-19 DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES : PAS DE TRANSMISSION IMPORTANTE DU VIRUS ENTRE ENFANTS OU VERS LES ENSEIGNANTS

www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants

[8] von der wir am Beispiel der Masern wissen, dass sie das Virus nicht auszu­rotten vermag

[9] Auf der offi­zi­ellen Website WHO Covid19 Dashboard

[10] France Soir Chro­nique N°52 — « La sur prescrip­tion des 3 benzo­dia­zé­pines injec­ta­bles Rivo­tril®, Valium® et Tranxène®, a coïn­cidé avec les pics de décès de rési­dents dans les EHPADs, ce qui interroge »

www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-ndeg52-la-surprescription-des-3-benzodiazepines-injectables-rivotrilr

[11] 40+ Doctors Tell UK Drug Regu­la­tors: Vacci­na­ting Kids for COVID is ‘Irre­spons­able, Unethical and Unne­cessary’ • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

[12] Medi­cines and Health­care products Regu­la­tory Agency (MHRA): Exeku­tiv­be­hörde des Minis­te­riums für Gesund­heit und Soziales im Verei­nigten König­reich, die dafür verant­wort­lich ist, dass Arznei­mittel und medi­zi­ni­sche Geräte funk­tio­nieren und akzep­tabel sicher sind.

[13] Covid: des scien­ti­fi­ques britan­ni­ques admet­tent avoir utilisé la « peur » pour faci­liter le contrôle de la popu­la­tion ! — Le Libre Penseur

„The Tele­graph“ enthüllt in einem längeren Artikel, dass „Wissen­schaftler des (SPI‑B) Komi­tees, die den Einsatz von Angst zur Kontrolle des Verhal­tens der Menschen während der Covid-Pandemie geför­dert haben, zuge­geben haben, dass ihre Arbeit ‚unethisch‘ und ‚tota­litär‘ war.

Das SPI‑B ist eines der Unter­ko­mi­tees, das die Emer­gen­cies Science Advi­sory Group (Sage) berät, die von Sir Patrick Vall­ance, dem wissen­schaft­li­chen Chef­be­rater von Boris Johnson, geleitet wird

[14] La ruée vers les vaccins, immense mani­pu­la­tion orga­nisée ? — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

[15] Ihr wissen­schaft­li­ches Komitee berät die briti­sche Regierung:

SPI‑B ist eines der Unter­ko­mi­tees, die das Scien­tific Advi­sory Panel for Emer­gen­cies (SAGE) beraten, das von Sir Patrick Vall­ance, dem wissen­schaft­li­chen Chef­be­rater von Boris Johnson, geleitet wird

[16] Il serait illégal de rendre obli­ga­toire une subs­tance expé­ri­men­tale génique (appelée « vaccin anti­covid ») — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

[17] Analyse d’une cata­strophe sani­taire annoncée, la saga du Deng­vaxia, vaccin contre la Dengue – AgoraVox le média citoyen

[18] COVID Vaccine Injury Reports Among 12- to 17-Year-Old More Than Triple in 1 Week, VAERS Data Show • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

[19] VAERS ist das primäre, von der Regie­rung finan­zierte System zur Meldung von Impf­stoff-Neben­wir­kungen in den Verei­nigten Staaten.

Jeden Freitag veröf­fent­licht VAERS alle Meldungen von Impf­stoff­zwi­schen­fällen, die bis zu einem bestimmten Datum einge­gangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin

Quelle: MPI