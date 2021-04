Der Feldzug gegen die (noch) weiße Mehr­heits­be­völ­ke­rung des Westens wird vor allem vom immer tota­li­tärer agie­renden Anti-Rassismus getragen und forciert. Die „weiße Schuld“ an allem Schlechten in der Welt sowie die damit einher­ge­henden, angeb­li­chen Privi­le­gien für Weiße sollen nun nicht nur Kindern im Schul­alter, sondern auch schon Klein­kin­dern einge­impft werden. Damit schon aus den Jüngsten fana­ti­sche und demü­tige Anti-Rassisten werden. So will man es zumin­dest in Großbritannien.

„Rassis­ti­sche Vorur­teile“ bei Kleinkindern

So gab nun die Lehrer­ge­werk­schaft im Verei­nigten König­reich 128 Seiten umfas­sende Leit­li­nien als Alter­na­tive zu den gesetz­li­chen Leit­li­nien der Regie­rung heraus. Darin wird explizit erläu­tert, wie Kinder schon im Kinder­garten „anti-rassis­ti­sche Welt­an­sichten“ erlernen können. Denn es gebe einen beun­ru­hi­genden Trend, so die Gewerk­schaft, der zeige, dass sich rassis­ti­sche Vorur­teile auch schon bei Klein­kin­dern vermehrt zeigen.

Ebenso will man damit einem Bericht der briti­schen Regie­rung entge­gen­wirken, wonach Faktoren wie die Fami­li­en­struktur und der sozio­öko­no­mi­sche Hinter­grund „größere Auswir­kungen auf die Lebens­chancen haben als das Vorhan­den­sein von Rassismus“.



Kinder­gärt­ne­rinnen als „Rassen-Lehrer“

Daher müsse es nun oberstes Gebot sein, Lehr­per­sonal an Kinder­gärten einer gezielten Schu­lung zu „weißen Privi­le­gien“ und „syste­mi­schem Rassismus“ zu unter­ziehen. Letzt­lich degra­diert man das Lehr­per­sonal zu plumpen „Rassen-Lehrern“, die Kindern einbläuen sollen, dass nur die Haut­farbe und die „Rasse“ essen­zi­eller Faktor des Mitein­an­ders ist, so Kritiker.

Weiters steht in dem Leit­faden, dass es falsch sei, Menschen einfach nur gleich zu behan­deln, um somit Rassismus zu bekämpfen. Dies wäre ein Trug­schluss, da man dadurch ganz einfach die unter­schied­li­chen Rassen­merk­male (!) igno­riere. Ebenso negiert man die Tatsache, dass Klein­kinder noch keine Unter­schiede zwischen verschie­denen Haut­farben oder Herkunfts­typen der Menschen machen.

Konser­va­tive laufen nun Sturm gegen den Leit­faden, da sie in diesem einen „sowjet-ähnli­chen Versuch“ der Indok­tri­na­tion von Kleinst­kin­dern sehen.