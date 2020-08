Der fran­zö­si­sche Kinder­psych­iater Maurice Berger ist der Ansicht, dass euro­päi­sche Staaten wie Frank­reich keine andere Wahl haben, als aus der Euro­päi­schen Menschen­rechts­kon­ven­tion (EMRK) auszu­treten, um krimi­nelle „minder­jäh­rige unbe­glei­tete Flücht­linge“ (im Behör­den­jargon: MUFLs) ausweisen zu können.

„Unsere pädago­gi­schen Unter­stüt­zungs­ka­pa­zi­täten, unsere Rechts- und Gesund­heits­sys­teme sind über­for­dert. Die Mehr­heit der krimi­nellen und gewalt­tä­tigen Erwach­senen und Minder­jäh­rigen, die ich in meiner Arbeit beob­achtet habe, haben Migra­ti­ons­hin­ter­grund.“

„Es scheint mir, dass es keine andere Lösung gibt, als in einigen Punkten vorüber­ge­hend aus der Euro­päi­schen Menschen­rechts­kon­ven­tion auszu­treten, um die Fami­li­en­zu­sam­men­füh­rung zu beenden. Eine solche Maßnahme wäre viel­leicht unge­recht gegen­über Fami­lien mit einem echten Wunsch nach Inte­gra­tion, aber wir haben keine andere Möglich­keit.“

„Eine solche Maßnahme würde es auch ermög­li­chen, gewalt­tä­tigen unbe­glei­teten Minder­jäh­rigen (von denen viele in Wirk­lich­keit Erwach­sene sind) nach Verbü­ßung ihrer Haft­strafe die Verpflich­tung aufzu­er­legen, das Staats­ge­biet zu verlassen. Offi­zi­ellen Berichten zufolge sind bis zu 58 Prozent der in Jugend­straf­an­stalten Einsit­zenden sog. „unbe­glei­tete Minder­jäh­rige“ (Kosten­punkt der Unter­brin­gung in Frank­reich: 640 Euro pro Tag), und auch in den Unter­su­chungs­ge­fäng­nissen können diese 40 Prozent der Häft­linge ausma­chen. Wir müssen unsere begrenzten Mittel darauf konzen­trieren, unsere eigenen gewalt­tä­tigen Bürger ausrei­chend zu versorgen. Der Ideal­fall wäre, dass kein Ausländer, egal ob Erwach­sener noch Minder­jäh­riger, bei uns eine Straftat begehen kann.“

„Die ewigen empörten Erklä­rungen und Tiraden der Poli­tiker reichen nicht mehr aus. Wir müssen jetzt von bloßen Worten zu wirk­samen Taten über­gehen. Dies ist eine gigan­ti­sche Aufgabe, eine völlige Demon­tage unserer bishe­rigen Denk­weise, aber haben wir eine andere Wahl?

Quelle: Figa­rovox