Von PETER HAISENKO | Es war von Anfang an sichtbar, dass der Corona-Wahn­sinn den Klima-Hyste­ri­kern sehr zu Pass kommt. Die Emis­sionen sind dras­tisch gesunken. Verlobt waren sie also schon, die Klima- und Corona-Hyste­riker. Jetzt haben sie ihre Hoch­zeit verkündet.

Mit dem Corona-Wahn­sinn ist der welt­weite Ener­gie­ver­brauch in nie dage­we­senem Ausmaß zurück­ge­gangen und damit der CO 2 -Ausstoß. Dennoch meldet die WMO (Welt­wet­ter­or­ga­ni­sa­tion) einen neuen Höchst­stand an CO 2 in der Atmo­sphäre von 410ppm. (Siehe hier) Damit ist der Beweis erbracht, wie gering­fügig der menschen­ge­machte Anteil am CO 2 der Luft ist. Erwar­tungs­gemäß wurde das nicht an die große Glocke gehängt. Über­haupt ist mit Corona die Klima-Hysterie fast aus der Wahr­neh­mung verschwunden. Jetzt melden sich die Klima-Angst­ma­cher zurück und verbinden, verehe­li­chen sich mit den Corona-Hysterikern.

Der WHO-Chef Ghebreyesus droht an, die Corona-Krise wird nicht die letzte Pandemie sein. Das hat mit dem Rummel um Corona auch niemand ange­nommen. Aber Ghebreyesus geht weiter und begibt sich in ein artfremdes Feld. Alle Versuche, die Gesund­heits­si­tua­tion in der Welt zu verbes­sern, seien zum Schei­tern verur­teilt – solange der Mensch nicht wirksam gegen den Klima­wandel und für den Tier­schutz eintrete. So Ghebreyesus. Wie er zu diesem Schluss kommt, muss wohl sein Geheimnis bleiben. Ist es nicht im Gegen­teil so, dass in der warmen Jahres­zeit Grippe‑, Rhino- und auch Corona-Viren kaum ihre tödliche Macht ausleben können? Auch der letzte Sommer hat das gezeigt. Müsste man nicht annehmen, dass verlän­gerte Warm­zeiten diesen Viren mehr schaden als dem Mensch?

Puri­taner Lauter­bach fordert harte Maßnahmen zur Bewäl­ti­gung des Klimawandels

Wiederum erwar­tungs­gemäß hat es nur gefühlte Milli­se­kunden gedauert, bis der Herr Klabau­ter­bach ins selbe Horn stößt. Aller­dings geht er weiter und zeigt seine puri­ta­nisch-dikta­to­risch geprägte Gesin­nung. Nur dank des Impf­stoffs würden es Deutsch­land, Europa und auch die USA schaffen, die Corona-Krise zu bewäl­tigen. Ohne das Vakzin würde das offenbar nicht gelingen. Darin ist sich SPD-Gesund­heits­po­li­tiker Karl Lauter­bach sicher. Denn die Bekämp­fung der Krise hat ihm offenbar gezeigt, dass die Menschen nicht bereit sind, sich frei­willig einzu­schränken. Was seiner Meinung nach aber notwendig ist, um eben noch ein weiteres globales Problem in den Griff zu bekommen – den Klima­wandel. Deshalb plädiert dieser geis­tige Amok­läufer dafür, auch in diesem Kampf strikte „Maßnahmen“ zu ergreifen. „Somit benö­tigen wir Maßnahmen zur Bewäl­ti­gung des Klima­wan­dels, die analog zu den Einschrän­kungen der persön­li­chen Frei­heit in der Pandemie-Bekämp­fung sind.“ Welche Maßnahmen konkret ergriffen werden sollten, führt Lauter­bach nicht aus.

Ich verachte Puri­taner zutiefst. Nicht, weil sie ein aske­ti­sches Leben führen wollen, sondern weil sie allen anderen ein ebenso entbeh­rungs­rei­ches Leben befehlen wollen. Puri­taner im weitesten Sinn – und dazu zähle ich auch Gesin­nungs­grüne –, die uns alles verbieten wollen, was Spaß macht, weil sie selbst keine Freude daran haben oder sich diese selbst verbieten. Allent­halben werden reli­giöse Funda­men­ta­listen als gefähr­lich und schäd­lich erkannt. Aber sind Lauter­bach und Co. nicht auch Funda­men­ta­listen? Öko‑, Corona-Funda­men­ta­listen, frei von (tech­ni­schem) Sachverstand?

Den Klima- und Corona-Angst­ma­chern zerrinnt ihre Agenda zwischen den Fingern. Da hilft es auch nichts, wenn der benannte Kassan­dra­rufer behauptet, es wären 250.000 Deut­sche gestorben an Corona, wenn nicht so wirk­same und ausge­wo­gene Maßnahmen befohlen worden wären. Ach ja, das habe ich schon im April voraus­ge­sehen, dass diese unbe­weis­bare Behaup­tung bemüht wird. Die Klima-Kata­stro­phen bleiben auch aus, obwohl uns jedes normale Busch­feuer wie eine Sensa­tion ins Wohn­zimmer gebracht wird. Ist es da nicht fast logisch, wenn sich diese Spaß­bremsen jetzt verbünden? Oder liegt dem Ganzen ein noch perfi­derer Plan zugrunde? War es nicht der Franke Söder, der im Sommer so schön gesagt hat, man habe „den totalen Ernst­fall jetzt geprobt“? Hat man mit Corona geprobt, wie weit sich Menschen einsperren lassen, bis der Protest über­hand­nimmt? Im Vorgriff auf geplante Einschrän­kungen unserer Frei­heiten im Namen der „Klima-Krise“?

Wer oben sitzt, hat leicht reden

An Weih­nachten wurde die frohe Botschaft verkündet. Der Heiland, pardon, der Impf­stoff ist da! Aber es wären nicht die Angst­ma­cher, wenn nicht sofort verkündet worden wäre, dass das tatsäch­lich gar nichts ändert. Der Lock­down muss bleiben. Maul­korb­zwang natür­lich auch. Geimpft oder nicht. Mindes­tens bis Ostern. Oder wahr­schein­lich das ganze Jahr? Und noch eines? Da froh­lo­cken die Klima-Hyste­riker. Und wenn wir das Klima nicht mit einem Dauer­lock­down in den Griff kriegen, dann eben Dauer­lock­down wegen unend­li­cher Pande­mien. Haupt­sache Lock­down. Alle einsperren und Proteste dagegen verbieten, wegen Corona. Wer ein lebens­wertes Leben führen will, der bringt das Leben der gesamten Mensch­heit in Gefahr, lautet die Botschaft. Wie viele Leben, wie viel Elend, hat die Prohi­bi­tion gekostet? Und jetzt der Corona-Wahnsinn?

Frau Merkel, Herr Lauter­bach und alle anderen Corona-Dikta­toren, welche persön­li­chen Einschrän­kungen müsst ihr denn ertragen? Natür­lich werden Merkels Haare profes­sio­nell behan­delt und die Visa­gisten bemühen sich weiterhin, ihr Gesicht kame­ra­taug­lich zu machen. Ohne Maul­korb. Zwischen­durch, wenn Kameras präsent sind, muss die Maske demons­trativ getragen werden. Aber wird es einen Poli­zisten geben, der die alle fragt, warum sie nach 21:00 Uhr außer Haus sind? Und nein, ich glaube nicht, dass sie in ihren Chauf­feur-Limou­sinen mit Maul­korb sitzen, bevor sie aussteigen. Oder in den Regie­rungs­flug­zeugen. Im ÖPNV wird man sie auch nicht treffen, mit Maul­korb. Ja, wer da oben sitzt, hat leicht reden. Und wer genü­gend Geld hat, für den gibt es auch immer einen Ausweg. Dem ist auch der exor­bi­tant hohe Strom­preis egal.

Wir sollen erzogen werden zu will­fäh­rigen Bürgern

Die jetzt offen­barte Verknüp­fung von Corona mit dem Klima lässt erkennen, worum es wirk­lich geht. Weder Corona noch Klima. Das sind nur Vehikel, auf dem Weg zur totalen Kontrolle. Auf dem Weg, einen Tota­li­ta­rismus zu etablieren, dem auch noch applau­diert wird. Hin zu einem konzern-diri­gierten Globa­lismus, (danke, Herr Professor…), der nur noch Ketten­läden übrig lässt, mit erbärm­lich bezahlten Lohn­sklaven. Und ebenso erbärm­lich bezahlten Sklaven, die die im Internet bestellten Waren auslie­fern oder das Essen aus ansonsten geschlos­senen, Pleite gegan­genen Wirts­häu­sern. Wir sollen erzogen werden zu will­fäh­rigen Bürgern, die kritiklos genauso hoch springen, wie es befohlen wird.

Eigent­lich müsste man ja laut­hals lachen, wenn ein WHO-Chef Pande­mien androht, wenn das Klima nicht „repa­riert“ wird. Welches Klima meint der? Das in der Sahara oder der Arktis? Mal kurz nach­ge­fragt: In der Türkei ist es sicher­lich wärmer als in Deutsch­land. Gibt es in der Türkei also mehr Infek­tionen, mehr Tote durch andau­ernde Pande­mien? Epide­mien? Wie können nach dieser „Logik“ über­haupt Menschen (über-)leben in tropi­schen Gefilden, ohne andau­ernd Viren zum Opfer zu fallen? Überall auf der Welt gibt es Regionen, die im Durch­schnitt mehr als drei Grad wärmer sind als Mittel­eu­ropa. Wie ist es möglich, dass da nach dieser Logik über­haupt Menschen leben können? Wie gesagt, eigent­lich müsste man nur noch lachen, wenn diese Idioten nicht von unseren Klima- und Corona-Dikta­toren und den Medien als ernst zu nehmen darge­stellt würden.

Die Lage ist ernst! Aber nicht wegen Corona oder des Klimas. Sie ist ernst, weil bösar­tige Psycho­paten mit allen unlau­teren Mitteln inklu­sive flagranter Lügen noch mehr Macht und Kontrolle ausüben wollen. Eben hin zu einem Tota­li­ta­rismus, einem konzern-diri­gierten Globa­lismus, der keinen Raum mehr lässt, für indi­vi­du­elle Frei­heit und ein sorgen­freies Leben bis zum Tod. Angst ist das Mittel, mit dem die Menschen erzogen werden sollen, diese neue Form der Diktatur auch noch will­kommen zu heißen. Was bleibt uns noch übrig, dagegen zu tun? Verdammt wenig, aber wie wäre es denn mit einem Gene­ral­streik? Den hat noch kaum ein Regime über­lebt. Dazu müsste aber das Medi­en­mo­nopol gebro­chen werden – und das ist das eigent­liche Problem.