Die Volks­re­pu­blik China meldet einen neuen Tempe­ratur-Nega­tiv­re­kord. Aus Mohe, der an der Grenze zu Russ­land gele­genen nörd­lichsten Stadt des Landes, wurde ein Tempe­ra­tur­re­kord von minus 53 Grad gemeldet. Der bishe­rige Tempe­ratur-Nega­tiv­re­kord des Landes aus dem Jahr 1969, der bei minus 52,3 Grad lag, wurde gebrochen.

Unfass­bare Kälte in China

Im Internet kursieren Bilder, die zeigen, wie ein rohes Ei in Sekun­den­schnelle auf einer Schaufel gefriert oder in die Luft gekipptes Wasser sofort zu Eis erstarrt. Schon seit dem Herbst 2022 ist es in Sibi­rien deut­lich kälter als im lang­jäh­rigen Durch­schnitt. Auch in Mohe herrscht ein subpo­lares Klima mit einer Jahres­durch­schnitts­tem­pe­ratur von minus drei Grad, aller­dings wurden dort so extreme Tempe­ra­turen wie derzeit noch nie gemessen.

Auch Mallorca bietet in höheren Lagen das Bild eines Winter-Märchen­landes. Auf dem Puig Major, dem mit 1.445 Metern höchsten Berg des Landes, liegen stel­len­weise bis zu einem Meter Schnee. Noch heftiger hat es andere südeu­ro­päi­sche Feri­en­orte getroffen. In der Provinz Rimini an der Adria fielen bis zu zwei Meter Schnee. Selbst von der südita­lie­ni­schen Insel Sizi­lien wurde Schnee­fall gemeldet. In der alge­ri­schen Küsten­stadt Annaba wiederum schneite es erst­mals wieder seit 15 Jahren.

Kälte­tote in Japan und Afghanistan

Klir­rende Kälte und Schnee­stürme forderten in Japan derweil fünf Tote. Hunderte Flüge mussten gestri­chen werden, zahl­reiche Straßen sind derzeit nicht befahrbar. Beson­ders schlimm ist die Situa­tion derzeit in Afgha­ni­stan. Die extreme Kälte von bis zu minus 34 Grad hat hier mindesten 120 Menschen­leben gefor­dert. Außerdem sollen 70.000 Nutz­tiere durch die Kälte verendet sein.

