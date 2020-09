Es sind in erster Linie Frauen, die unter der immer mehr zuneh­menden „Bunt­heit“ in Groß­städten zu leiden haben, wie ein Umfrage von plan.de ergab. „Frauen erleben in ihren Städten Angst, Beläs­ti­gung und Gewalt“, heißt es dort. Beispiels­weise in Köln, wie der dortige Poli­zei­spre­cher Thomas Held laut express.de zu berichten weiß. Auch wert­volle Tipps für Frauen erfährt man dort vom Poli­zei­spre­cher, unter anderem, wo man als Frau sich besser nicht aufhalten soll.

Frauen fühlen sich an bestimmten Orten nicht sicher

In der genannten Zeitung ist auch zu lesen, wo die vielen „Angst­räume“ im ehemals sicheren Köln jetzt zu finden sind. Und warum denn so ist. Hier ein Auszug:

Venloer Straße: „Häufig sexu­elle Über­griffe“

Ebertplatz: „Sexu­elle Beläs­ti­gung und Über­griffe“

Hohen­zol­lern­ring: „Männer­gruppen, die Frauen beläs­tigen, vor allem am Wochen­ende“

Halte­stelle Frie­sen­platz: „Beläs­ti­gungen durch betrun­kene Männer“

Christophstraße/Mediapark: „Viele Drogen­ab­hän­gige, die offen konsu­mieren. Hier braucht es Sicher­heits­per­sonal und Kameras.“

Bereich Hansa­ring: „Zwie­lich­tige Klientel. Abends viele Männer­gruppen, die sexis­ti­sche Kommen­tare abgeben. Kein Sicher­heits­per­sonal“

Aus welchem Perso­nen­kreis sich diese „Männer­gruppen“ zusam­men­setzen, braucht wohl nicht extra erwähnt zu werden. Würden da nicht die Verbre­cher, die das Lager Moria auf Lesbos abfa­ckelten, gut dazu passen? Zumin­dest aus Sicht der Grünen, die ja in Köln bei der jüngsten Bezirks­ver­tre­ter­wahl ein Drittel der Stimmen (33% !) einfahren konnten.

Polizei „WayGuard“, „Heimweg-“ und „Ausgeh­pla­nung“

Poli­zei­spre­cher Thomas Held erklärt auch wie Frauen auf diese Form der Bedro­hung abfe­dern können. Mit einer „Begleit-App“:

„Bei der Entwick­lung einer Begleit-App: WayGuard war die Kölner Krimi­nal­prä­ven­tion von Anfang an betei­ligt. Hier geht es gerade darum, dem unguten Gefühl in der Öffent­lich­keit an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr, ein wirk­sames Instru­ment entgegen zu setzen – weit vor einer Situa­tion, die ein poli­zei­li­ches Einschreiten erfor­dert,“ erklärt Held.

Denn über eine Notruf­funk­tion sei jeder­zeit schnelle Hilfe erreichbar – orts­genau über eine GPS-Peilung. Ganz wichtig sei aber, dass die Heim­wegpla­nung Bestand­teil der Ausgeh­pla­nung sei. Damit seien „Situa­tionen“ gerade zur Nacht­zeit im Vorfeld vermeidbar, zitiert express.de den Poli­zei­spre­cher weiter.

„Band­breite sexu­eller Über­griffe ist groß“

Wie solche „Situa­tionen“ bei näherer Betrach­tung dann aussehen, erfährt man eben­falls vom Poli­zei­spre­cher:

„Die Band­breite von Belei­di­gung auf sexu­eller Basis bis hin zu sexu­ellen Über­griffen und voll­zo­gener Verge­wal­ti­gung ist sehr groß. … Häufig zeigen Ermitt­lungen, dass die Täter das Nein der Opfer nicht akzep­tieren“, so Held.

Was nach so einem „Nicht­ak­zep­tieren“ dann konkret passiert und wie „Schutz­su­chende“ nord­afri­ka­ni­scher Prägung darauf zu reagieren pflegen, konnte man zu Silvester 2016 vor dem Kölner Dom miter­leben. Aber auch hier ist Besse­rung in Sicht. Denn „hier machen wir mit Videobe­ob­ach­tung sowie einem Mix aus Poli­zisten in Zivil und Uniform gute Erfah­rungen“, beru­higt Held. Auch „führt oft ein schneller Notruf zur Verhin­de­rung von Straf­taten“, so der Spre­cher. Und weiter: „Wer in eine nach­voll­ziehbar Angst einflö­ßende Situa­tion gerät, sollte uns anrufen. Niemand sollte sich aber wissent­lich in eine solche Situa­tion begeben“.

Abschlie­ßend sei die Frage gestattet, wieso man noch immer nicht genug von solchen „Männer­gruppen“ hat und warum die Regie­renden sich jetzt förm­lich gera­dezu darum reißen, noch mehr von diesen Leuten hier haben zu wollen.