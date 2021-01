Von Steffen Kotré MdB

Die poli­ti­sche Verkrus­tung mit durch das System Merkel ist inzwi­schen sehr weit fort­ge­schritten. Merkel kann nunmehr unver­klau­su­liert sagen, daß Sie will­kür­lich entscheidet. So auch auf der Pres­se­kon­fe­renz nach der neuer­li­chen Entschei­dung zum Lock­down am 21.01.2021. Sie sagte, daß ihre poli­ti­sche Grund­satz­ent­schei­dung nichts mit Wissen­schaft zu tun hätte.

Nun ja, die Politik muß poli­tisch entscheiden, dafür ist sie da. Aber doch auf Grund­lage von Fakten, Nach­weisen und einer soliden breiten wissen­schaft­li­chen Basis. Und genau das tut Merkel nicht. Sie handelt will­kür­lich. Ihre Willkür ist an die Macht­er­hal­tung gekop­pelt. Wohl­stand, Mittel­stand und die Frei­heit der Bürger sind ihr egal. Sie ist nur daran inter­es­siert, daß die Wähler glauben, daß sie alles gegen Corona getan hätte. Sie unter­schlägt Fakten, z. B. daß das Gewer­be­verbot nichts bringt. Sie schürt Hysterie, wo sie den Bürgern Zuver­sicht geben sollte. Sie unter­läßt wirk­same Maßnahmen für den Schutz der Risi­ko­gruppen. Dies wird an den hohen Ster­be­raten in Alters- und Pfle­ge­heimen deut­lich. Und entgegen ihren Äuße­rungen ist das Gesund­heits­system nicht über­lastet. In 2020 wurden sogar Kran­ken­haus­betten abge­baut. Ein epide­mio­lo­gi­scher Notstand natio­naler Trag­weite kann also nicht vorliegen.

Die Fokus­sie­rung Merkels auf selek­tive Wahr­neh­mung und ideo­lo­gi­sche Politik hat einen Namen: Viro­loge Chris­tian Drosten vom Robert-Koch-Institut. Nur er darf dem Hof Merkel bericht­erstatten. Andere werden nicht erhört. Nicht Epide­mio­logen, nicht Fach­leute für Kata­stro­phen­schutz, des Bildungs­sys­tems, Psycho­logen. Auch das hat Merkel deut­lich gemacht. Sie wolle nur bestimmte Antworten von bestimmten Wissen­schaft­lern. Für Notfall­si­tua­tionen sind jedoch Bera­ter­stäbe einzu­richten. Die ein ganz­heit­li­ches Bild abbilden, disku­tieren, veri­fi­zieren, aus verschie­denen Blick­win­keln beleuchten. Merkel richtet jedoch lieber am Souverän des Volkes, dem nunmehr entmach­teten Parla­ment, vorbei eine Küngel­runde mit den Minis­ter­prä­si­denten der Länder ein. In dieser Runde werden Entschei­dungen getroffen, die nicht demo­kra­tisch legi­ti­miert sind. Das Parla­ment hat keine Mitsprache mehr. Das hat Elemente eines Putsches – mit Merkels neuer­li­chen Aussagen nun für jeden sichtbar.

Corona ist schlimm, schlimmer als eine Grippe. Aber das recht­fer­tigt nicht die Ausru­fung einer gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Notlage. Nicht die gesamte Gesell­schaft ist betroffen. Betroffen sind im wesent­li­chen Menschen höheren Alters ab 60 Jahren (ca. 96 %) sowie krank­heits­be­dingte Risi­ko­gruppen. Die Einschrän­kungen der bürger­li­chen Frei­heiten aller sind deshalb nicht gerecht­fer­tigt und damit grund­ge­setz­widrig. Merkel wird das wissen. Doch ihr Ziel ist ein anderes: die multi­kul­tu­relle Umge­stal­tung Deutsch­lands und Europas zu einem kultur- und iden­ti­täts­losen Sied­lungs­raum (siehe Merkels Äuße­rung Februar 2017 und März 2018: „Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt.“, „Deutsch­land, das sind wir alle.“). Ein Mittel dazu ist die substan­zi­elle Auszeh­rung des Landes, die schon einge­setzt hat: bei der sinn­losen und wohl­stands­zeh­renden Ener­gie­wende, der Über­frem­dung durch Migranten, der Verwahr­lo­sung des Bildungs­sys­tems, dem Verfall der Inneren Sicher­heit und dem lang­samen Versinken Deutsch­lands in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit. Die Inter­essen der Bürger und des Landes spielen dabei keine Rolle. Es ist Zeit, die Politik grund­le­gend zu ändern.

