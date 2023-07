Von REDAKTION | Es scheint ange­sichts der total geschei­terten ukrai­ni­schen Gegen­of­fen­sive zaghafte Versuche des kollek­tiven Westens zu geben, einen Ausweg aus dem selbst verur­sachten Desaster des Ukrai­ne­krieges zu finden. Immer wieder gibt es Meldungen über mögliche Frie­dens­ge­spräche, oder zumin­dest über die Einrich­tung eines Formates, inner­halb dem Frie­dens­ge­spräche ange­bahnt werden könnten, wie z.B. eine ARD-Meldung vom 25.06.2023.



Hinter diesen Meldungen und Bestre­bungen steht eine Analyse der RAND-Corpo­ra­tion, in der ein Ende des Ukrai­ne­krieges empfohlen wird. Dieser Think Tank lieferte ursprüng­lich die theo­re­ti­sche Erklä­rung für jene Politik, die gera­de­wegs zu dem gegen­ständ­li­chen Konflikt geführt hat. Russ­land sollte in einen Krieg mit dem kollek­tiven Westen provo­ziert werden, damit man Russ­land anschlie­ßend poli­tisch und wirt­schaft­lich isolieren und somit ruinieren könne.

Wer Anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein!

Dieser alte Bibel­spruch hat sich wieder einmal, diesmal für den kollek­tiven Westen, bewahr­heitet. Die RAND-Stra­tegie hat in der Zwischen­zeit Schiff­bruch erlitten: Russ­land wurde durch den Krieg weder völlig isoliert, noch wirt­schaft­lich ruiniert. Dafür haben sich für den kollek­tiven Westen summa­ri­sche Kosten von bis zu 170 Milli­arden Dollars ange­häuft, von denen ein nicht geringer Teil im ukrai­ni­schen Korrup­ti­ons­sumpf versenkt wurde. Die Wirt­schaft des Westens wird durch hohe Ener­gie­kosten und Infla­tion ruiniert!

Jetzt empfiehlt der gleiche Think Tank in einem Papier mit dem Titel „Avoi­ding a Long War – U.S. Policy and the Trajec­tory of the Russia-Ukraine Conflict“ eine 180 Grad Wende! Zitat aus www.anti-spiegel.ru/2023/teil-1-suchen-die-usa-eine-exit-strategie-aus-dem-ukraine-krieg/

RAND stellt in dem Papier fest, dass die Kosten für die Unter­stüt­zung der Ukraine zu hoch sind, weil die USA in dem Krieg nur wenig gewinnen können. In Washington dürfte man lange etwas anderes erhofft haben, aber die Realität hat gezeigt, dass Russ­lands Wirt­schaft nicht an den Sank­tionen zerbro­chen ist, dass es nicht gelungen ist, Russ­land inter­na­tional zu isolieren und dass selbst die beispiel­lose mili­tä­ri­sche Unter­stüt­zung der Ukraine durch den Westen Russ­land mili­tä­risch nicht besiegen konnte.

In dem Papier stellt RAND ganz nüch­tern fest, dass den Kosten, die die Unter­stüt­zung der Ukraine verur­sacht, kein entspre­chender Gegen­wert gegen­über­steht, weil es nicht absehbar ist, dass Russ­land zusam­men­bricht. Daher sucht RAND nach einer Exit-Stra­tegie aus dem Ukraine-Konflikt.

In dem Papier wird China nicht erwähnt, aber in Washington mehren sich die Stimmen, die China als den wich­tigsten Konkur­renten der USA sehen, und nicht Russ­land. Daher ist es aus geopo­li­ti­scher Sicht dumm, die Ressourcen der USA im Kampf gegen Russ­land zu verbrennen, weil man sie für den Konflikt mit China braucht. Wie gesagt, steht das nicht in der Studie, aber man kann diesen Zusam­men­hang durchaus sehen.

Die USA dachten anschei­nend wirk­lich, sie könnten Russ­lands Wirt­schaft mit den Sank­tionen in einem „wirt­schaft­li­chen Blitz­krieg“ zerstören, was nicht funk­tio­niert hat. Nun ist der Ukraine-Konflikt für die USA zu einem (wirt­schaft­li­chen) Abnut­zungs­krieg geworden, wenn man bedenkt, dass west­liche Armeen ihre Arse­nale geleert haben, um ihre Waffen der Ukraine zu schi­cken, wo sie in Rekord­zeit zerstört werden, ohne die russi­sche Armee ernst­haft in Bedrängnis gebracht zu haben.

Die vier Optionen

Inter­es­sant sind die vier Optionen, die RAND einzeln oder als Kombi­na­tion vorschlägt, um den Krieg zu beenden.

Erstens:

„Klärung ihrer Pläne für die künf­tige Unter­stüt­zung der Ukraine“ – Das bedeutet, dass man sich bei RAND darüber Gedanken macht, was man der Ukraine anbieten kann, damit sie sich mit dem Verlust eines Teils ihres Landes abfindet. Dass die Frage, welche Teile der Ukraine Kiew nach dem Krieg noch kontrol­liert, für RAND ziem­lich unwichtig ist, kann man in dem Papier und der Zusam­men­fas­sung schwarz auf weiß lesen.

Zwei­tens:

„Zusagen für die Sicher­heit der Ukraine“ – Das geht in die gleiche Rich­tung, aber die Formu­lie­rung ist inter­es­sant, denn ein NATO-Beitritt der Ukraine wird dabei nicht genannt. Anschei­nend schwebt RAND das vor, worauf Russ­land und die Ukraine sich schon bei den Frie­dens­ge­sprä­chen Ende März 2022 geei­nigt hatten, nämlich, dass einige west­liche Länder der Ukraine Sicher­heits­ga­ran­tien geben, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine jedoch ausge­schlossen ist. Das ist vor allem deshalb inter­es­sant, weil es die USA selbst waren, die diese Frie­dens­lö­sung damals verhin­dert haben, wie der dama­lige israe­li­sche Minis­ter­prä­si­dent Bennett gerade erst in einem Inter­view erzählt hat.

Drit­tens:

„Zusi­che­rung der Neutra­lität des Landes“ – Der NATO-Beitritt der Ukraine ist offen­sicht­lich vom Tisch. Der ganze Krieg war aus Sicht der Ukraine und der NATO voll­kommen über­flüssig, denn das war ja Russ­lands Forde­rung: Die Ukraine solle ein neutrales Land sein. Die NATO-Ambi­tionen der Ukraine zu verhin­dern, war aus geopo­li­ti­scher Sicht der wich­tigste Grund für Russ­land, im Februar 2022 in der Ukraine zu inter­ve­nieren. Der Westen hatte diese russi­sche Forde­rung im Januar 2022 zurück­ge­wiesen, nun scheint es trotzdem so zu kommen, was den totalen Sieg Russ­lands bedeuten würde, weil es sein Haupt­ziel erreicht hätte. Dass RAND das über­haupt ernst­haft vorschlägt, ist regel­recht revolutionär.

Vier­tens:

„Fest­le­gung von Bedin­gungen für die Aufhe­bung der Sank­tionen gegen Russ­land“ – Sogar die Aufhe­bung der Russ­land-Sank­tionen schlägt RAND vor. Der Grund dürfte sein, dass man Russ­land irgendwas anbieten muss, bevor Russ­lands mili­tä­ri­scher Sieg so umfas­send ist, dass man in Washington gar keine Verhand­lungs­masse mehr hat. RAND dürfte wissen, dass man in Moskau Null Vertrauen in Zusagen der USA hat, was bedeutet, dass RAND der US-Regie­rung am Ende wohl eine schnelle Aufhe­bung der Sank­tionen ohne allzu viele Bedin­gungen vorschlagen muss, weil Russ­land Taten sehen will und nichts mehr auf Verspre­chungen der USA gibt.

Was bedeutet das?

Man muss das erst einmal sacken lassen, denn das RAND-Papier sagt im Grunde aus, dass Russ­land gesiegt hat und dass RAND der US-Regie­rung empfiehlt, möglichst bald aus dem Ukraine-Aben­teuer auszu­steigen. Warum das schwierig ist, kann man in der Zusam­men­fas­sung lesen:

„Eine drama­ti­sche Ände­rung der US-Politik über Nacht ist poli­tisch unmög­lich – sowohl innen­po­li­tisch als auch gegen­über den Verbün­deten – und wäre in jedem Fall unklug.“

„Die USA müssen also einen Weg finden, die anste­hende 180-Grad-Wendung sowohl innen­po­li­tisch als auch den Verbün­deten gegen­über zu erklären. Schließ­lich könnte selbst in Brüssel, das eigent­lich jede Entschei­dung Washing­tons – auch zum eigenen Schaden – gehorsam umsetzt, die Frage aufkommen, wozu man all die Milli­arden aus dem Fenster geworfen und die eigene Ener­gie­ver­sor­gung und Wirt­schaft an die Wand gefahren hat, wenn man am Ende gegen­über Russ­land klein beigeben muss.“

Ende des Zitates.

Das Problem des kollek­tiven Westens ist es also, wie man rein propa­gan­dis­tisch aus dieser Sack­gasse heraus­kommt, ohne sein Gesicht und Glaub­wür­dig­keit zu verlieren. Wahr­schein­lich ist, dass man das Desaster der ukrai­ni­schen Führung in die Schuhe schiebt, beispiels­weise nach einem offen­kun­digen, kompletten Schei­tern der „Gegen­of­fen­sive“. Dazu gehört wahr­schein­lich auch die Diskre­di­tie­rung der ukrai­ni­schen Führung durch Meldungen über deren Verstri­ckung in die Spren­gung der Nord Stream Leitungen.