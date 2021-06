Korrupte Zöllner: Abzocke an der Grenze

Von Rainer Ackermann

Die Staats­an­walt­schaft hat gegen vier Dutzend Finanz­po­li­zisten Anklage erhoben.

Die an der unga­risch-serbi­schen Grenz­über­gangs­stelle Röszke tätigen Beamten nahmen regel­mäßig Bargeld von Auslän­dern an. Die über­ge­benen Beträge vari­ierten zwischen 5 und 100 Euro, auch der Forint wurde als „Zahlungs­mittel“ akzep­tiert. Das den auslän­di­schen Reisenden, Trucker-Fahrern und Buschauf­feuren abge­knüpfte Geld wurde gesam­melt, bevor es ein Abtei­lungs­leiter monat­lich oder zwei­wö­chent­lich aufteilte. Die Anklage hat den Zöll­nern Korrup­tion in 4.350 Fällen zwischen Oktober 2017 und März 2018 nach­ge­wiesen. Dem Spit­zen­reiter unter den Beamten wurden nahezu 700 Bestechungs­fälle zur Last gelegt, ein Kollege nahm an einem einzigen Tag von 66 Personen Geld an. Die Zöllner wurden alle­samt uneh­ren­haft entlassen, befinden sich vor dem Gerichts­ver­fahren aber ausnahmslos auf freiem Fuß. Dabei drohen ihnen Haft­strafen von bis zu 15 Jahren.

