„Szövetség – Magyarok, Nemze­ti­ségek, Régiók“ („Bündnis – Ungarn, Natio­na­li­täten, Regionen“) wird der Name der neuen Partei sein, an deren Grün­dung die unga­ri­schen poli­ti­schen Kräfte in der Slowakei* arbeiten. Der Fusi­ons­pro­zess erreichte letzte Woche einen Wende­punkt, als die Führer der Magyar Közösség Pártja (MKP, „Unga­ri­sche Gemein­schafts­partei“), der gemischten Partei Most-Híd („Brücke“) und der Magyar Közös­ségi Össze­fogás („Allianz der Unga­ri­schen Gemein­schaft“) auf einer Pres­se­kon­fe­renz bekannt gaben, dass sie eine Verein­ba­rung getroffen haben. Das erhöht die Chancen, dass es nach etwa zehn Jahren wieder eine gemein­same unga­ri­sche Vertre­tung im slowa­ki­schen Parla­ment gibt. Wir fragten Krisz­tián Forró, den Vorsit­zenden des MKP, nach den Chancen und Ideen.

- 1998 wurden die unga­ri­schen Parteien in der Slowakei verei­nigt. Im Laufe der Jahre ist die unga­ri­sche Einheit zersplit­tert. Heute ist ein neuer Eini­gungs­pro­zess im Gange. Kann die Ankün­di­gung der Grün­dung des Bünd­nisses als histo­ri­scher Erfolg betrachtet werden?

– Wir werden von einem histo­ri­schen Erfolg spre­chen können, wenn unser Bündnis eine starke Inter­es­sen­ver­tre­tung hat. Im Moment befinden wir uns in einem Prozess der Verein­heit­li­chung. Letzten Dezember haben wir zusammen mit Most-Híd bekannt gegeben, dass die beiden Parteien zusam­men­ar­beiten wollen, und dann, dass wir eine Verein­ba­rung getroffen haben, während wir die Verhand­lungen mit der dritten Partei, der Allianz, fort­ge­setzt haben. Ich freue mich, dass wir im März den Punkt erreicht haben, an dem die drei Parteien nun erklären können, dass wir im Inter­esse der Inter­es­sen­ver­tre­tung der unga­ri­schen Minder­heit in der Slowakei eine Eini­gung erzielt haben. Seitdem ist der Prozess im Gange, und wir suchen nach Wegen, eine möglichst breite Einheit zu schaffen. Wir freuen uns natür­lich, wenn sich weitere Parteien, Orga­ni­sa­tionen und Einzel­per­sonen dieser Einheit anschließen.

- Können wir erwarten, dass die anderen beiden unga­ri­schen Parteien sich anschließen? Gab es dies­be­züg­lich schon Anfragen?

– Ja, es gab Signale, und ich hoffe, dass diese Einig­keit so breit wie möglich sein wird. Ich hoffe, dass sich in der kommenden Zeit weitere Parteien, Orga­ni­sa­tionen und sogar Einzel­per­sonen dieser Einheit anschließen können.

- Welche Kompro­misse waren notwendig, damit die drei Parteien eine Eini­gung erzielen konnten?

– Schon im Sommer wurde klar, dass die Eini­gung nicht ohne Kompro­misse funk­tio­nieren wird, also muss jeder irgendwo ein biss­chen nach­geben. Für die MKP war es sehr wichtig, dass es sich um eine arbeits­fä­hige Forma­tion handelt und dass sie bei diesem Zusam­men­schluss in keiner Weise ihr Image verliert. Beide Parteien haben akzep­tiert, dass die MKP die stärkste Partei in dieser Forma­tion ist, wie die Meinungs­um­fragen zeigen. Damit hält die MKP faktisch die Hälfte der Sitze in der Grup­pie­rung (neun des 18-köpfigen Vorstands des Bünd­nisses werden von der MKP gehalten, den Rest teilen sich Most-Híd und Allianz – Anm. d. Red.). Die MKP ist faktisch unan­greifbar, aber sie kann alleine nichts durch­setzen, also muss sie dafür Partner finden. Dabei geht es jedoch nicht in erster Linie um Propor­tionen, sondern darum, Gemein­sam­keiten in den Berei­chen zu finden, in denen wir uns bisher nicht unbe­dingt einig waren, und in denen wir zusam­men­ar­beiten können, um diese Inter­es­sen­ver­tre­tung möglichst effektiv zu gestalten.

- Was sind neben der Vertre­tung der Inter­essen der Ungarn in der Slowakei die Ziele und Ideo­lo­gien des neuen Bündnisses?

– Wir wollen in erster Linie die Regionen reprä­sen­tieren, in denen wir leben, und das ist eigent­lich die Antwort auf die Frage. Denn wenn wir daran arbeiten, die Gesund­heits­ver­sor­gung in unseren Gebieten zu verbes­sern und das Stra­ßen­netz zu moder­ni­sieren, dann bedeutet das eine Entwick­lung nicht nur für die hier lebende unga­ri­sche Gemein­schaft, sondern für alle hier lebenden Natio­na­li­täten. Wir werden in erster Linie eine unga­ri­sche Partei sein, aber wir wollen auch die Menschen in den Regionen, in denen wir leben, effektiv vertreten.

- Wie werden sich in dieser breiten Koali­tion, abge­sehen von den erwähnten wirt­schaft­li­chen und gesund­heits­po­li­ti­schen Entwick­lungen, die konser­va­tiven, christ­li­chen, an natio­nalen Werten und Idealen orien­tierten Ungarn in der Slowakei, die Mehr­heit der Kern­basis der MKP, wieder­finden können? Ich denke hier an das Aufgreifen von Themen wie die Beneš-Dekrete, Sprach­rechte oder die doppelte Staats­bür­ger­schaft. Wie wird die Allianz dies reprä­sen­tieren, da eine so viel­fäl­tige und weit­rei­chende Verei­ni­gung statt­findet? Schließt nicht das eine das andere aus?

– Das sind Themen, die die MKP ange­sichts der Umstände und der Möglich­keiten immer auf der Tages­ord­nung gehalten hat. Ich hatte auch kürz­lich eine Online-Diskus­sion mit Lorán Vincze, dem Präsi­denten der Föde­ra­tion Euro­päi­scher Natio­na­li­täten (FUEN), und dabei wurde unter anderem das Thema der Beneš-Dekrete ange­spro­chen, da sich der Peti­ti­ons­aus­schuss des Euro­päi­schen Parla­ments in der nächsten Zeit mit diesem Thema beschäf­tigen wird. Das wird eines der Ziele in der Zukunft sein, aber das Gleiche gilt auch für das Thema der doppelten Staats­bür­ger­schaft, das für unsere Gemein­schaft wichtig ist und das wir auf der Tages­ord­nung behalten wollen. Wir sind uns bewusst, dass die aktu­ellen Ände­rungen kein Fort­schritt für unsere Gemein­schaft sind. Wir werden weiter daran arbeiten, die Situa­tion von vor 2010 wieder­her­zu­stellen. In natio­nalen Fragen werden wir weiterhin konse­quent sein und nach Ergeb­nissen streben. Die beiden anderen Parteien sind dabei auch Partner. Was die Ausrich­tung der Partei selbst betrifft, so sollte sie eher eine Mitte-Rechts-Partei sein und wird es auch sein. Wir müssen jedoch ein möglichst breites Spek­trum der Ungarn in er Slowakei anspre­chen. Ich glaube, dass extre­mis­ti­sche Äuße­rungen um jeden Preis vermieden werden sollten. Das ist also die Rich­tung, in die wir uns bewegen wollen, denn wir schaffen eine einzige Partei, wie es in den 12 Prin­zi­pien fest­ge­legt ist.

- Wie sind die Wahl­chancen des Bünd­nisses? Werden Sie mit der Grün­dung einer verei­nigten unga­ri­schen Partei die Ungarn in der Slowakei zurück­lo­cken können, die in den letzten Jahren eine slowa­ki­sche Partei gewählt haben?

– Ich würde nicht davon spre­chen, sie zurück zu locken. Meiner Meinung nach sind die Ungarn in der Slowakei von der Politik der vergan­genen Periode enttäuscht, weil unsere Gemein­schaft sowohl poli­tisch als auch gesell­schaft­lich gespalten war. In den letzten zehn Jahren ging es darum, Gräben auszu­heben. Jetzt ist es an der Zeit, die Gräben zuzu­schütten. Ich glaube, dass auch die Mitglieder unserer Gemein­schaft neugierig sind, wie und in welchem Umfang die neue Partei ihre Inter­essen vertreten kann. Es reicht nicht mehr aus zu sagen, dass es sich um eine unga­ri­sche Partei handelt und dass alle Ungarn sie wählen sollen, das ist also nicht die Geschichte. In der Tat schreit unsere Gemein­schaft nach einer effek­tiven Vertre­tung. Sie wollen Antworten hören, sie wollen Taten sehen und sie wollen Lösungen für die Probleme der Entwick­lung der vernach­läs­sigten Regionen der Südslo­wakei. Das ist durchaus verständ­lich. Diese Menschen werden sich hinter die Sache stellen, wenn sie sehen, dass es sich um eine glaub­wür­dige, lebens­fä­hige Inter­es­sen­ver­tre­tung handelt und dass sie den Menschen und ihren Inter­essen dient. Die Einig­keit auf poli­ti­scher Ebene hat begonnen und wir haben einen wich­tigen Meilen­stein erreicht. Das muss auch für die gesell­schaft­liche Einheit gelten, und diese Einheit muss auch in den Köpfen der Wähle­rinnen und Wähler aufge­baut werden, und es muss Vertrauen aufge­baut werden. Dies ist sehr wichtig für den Erfolg.

- Für eine effek­tive Inter­es­sen­ver­tre­tung, mit wem sind Sie bereit, unter den derzei­tigen slowa­ki­schen Parla­ments­par­teien zusammenzuarbeiten?

– Wir werden jede Gele­gen­heit nutzen, um Lösungen für Themen anzu­bieten, die für unsere Gemeinden wichtig sind. Natür­lich werden wir auch in diesem Fall extreme Lösungen vermeiden. Wir werden zum Beispiel nicht mit Marian Kotleba und seiner Partei zusam­men­ar­beiten, auch nicht mit der Partei Smer-SD (Rich­tung-Sozi­al­de­mo­kratie; Partei des ehema­ligen Minis­ter­prä­si­denten Robert Fico – Anm. d. Red.). Meiner Meinung nach können wir diese beiden Parteien im Moment sicher ausschließen. Später werden wir sehen, wie die Ergeb­nisse der nächsten Wahlen ausfallen, und wir werden sehen, mit wem wir zusam­men­ar­beiten können. Wir werden auch den Kontakt zu den derzei­tigen Regie­rungs­par­teien suchen, denn um etwas zu errei­chen, müssen wir auch auf slowa­ki­scher Seite Partner finden.

- Glauben Sie, dass der jüngste Rück­tritt von Minis­ter­prä­si­dent Igor Matovič und die Ernen­nung eines neuen Minis­ter­prä­si­denten, Eduard Heger, die Regie­rungs­krise in der Slowakei beenden wird oder wird es weitere Ausein­an­der­set­zungen zwischen den Koali­ti­ons­par­teien geben?

– Da dies nicht nur eine Geschichte eines Mannes ist, kann alles passieren. Ich bin zuver­sicht­lich, dass Stabi­lität geschaffen werden wird. Die Zahlen zeigen, dass es in der kommenden Zeit einen sehr ernsten wirt­schaft­li­chen Abschwung geben wird. Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit, es wird immer schwie­riger, ihre Hypo­theken zu bezahlen, Unter­neh­mern fällt es immer schwerer, über die Runden zu kommen, und die Hilfe, die die Regie­rung gibt, scheint leider nicht effektiv genug zu sein. Es gibt also eine Reihe von Problemen. Und in dieser Zeit sind Stabi­lität und eine funk­tio­nie­rende Regie­rung, die verant­wor­tungs­volle Entschei­dungen treffen kann, uner­läss­lich. Die Menschen sind nicht an Macht­kämpfen inter­es­siert. Ich erwarte auch Stabi­lität. Wenn sie es nicht schaffen, dann muss derje­nige, der dafür verant­wort­lich ist, die rich­tigen Schlüsse ziehen und die Verant­wor­tung übernehmen.

- Mitten in der Corona-Krise gibt es in der Slowakei jetzt auch noch eine Regie­rungs­krise. Was denken Sie über den Umgang des Kabi­netts mit der Epidemie?

– Die vergan­gene Periode hat gezeigt, dass leider auch Fehler gemacht worden sind. Einer der viel­leicht schwer­wie­gendsten Fehler war das Versäumnis, die Einhal­tung der verschie­denen Maßnahmen und Vorschriften zu über­wa­chen. Dies hat auch zu dem Anstieg der Infek­ti­ons­zahlen beigetragen, der durch die Krise inner­halb der Regie­rung noch verstärkt wurde. Diese Situa­tion hat die ohnehin schon hohe Span­nung unter den Bürgern noch verstärkt. Ich bin sicher, dass dies besser hätte gehand­habt werden können. Aber eine Regie­rung muss sich in Krisen­zeiten behaupten können, nur dann kann sie ihre Fähig­keiten zeigen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die Hilfe zu konzentrieren.

- Kehren wir für einen Moment zu Igor Matovič zurück. Was halten Sie von seiner Minder­hei­ten­po­litik und was erwarten Sie von Eduard Heger?

– Es gab verschie­dene Gesten des Minis­ter­prä­si­denten gegen­über unserer Gemein­schaft, die wir so noch nicht gesehen haben, aber man muss sagen, dass diese auf der Ebene von Gesten geblieben sind und dass wir leider immer noch nicht von konkreten, greif­baren Ergeb­nissen spre­chen können. Ich bin zuver­sicht­lich, dass der neue Minis­ter­prä­si­dent uns gegen­über offen und positiv sein wird, so dass unsere Gemein­schaft davon profi­tieren wird.

*) im unga­ri­schen Original: Felvidék; dt. „Ober­land“ oder histo­risch „Oberungarn“

Quelle: Magyar Nemzet (Autorin: Beáta Beke, Kassa/Košice/Kaschau)