Kritik am Modell der „offenen Gesellschaft“

Die 1938 gegrün­dete Magyar Nemzet (dt. „Unga­ri­sche Nation") ist die größte Tages­zei­tung Ungarns und steht der Regie­rung von Viktor Orbán nahe.



Von László Földi (Experte für natio­nale Sicherheitsfragen)

Da eine Gesell­schaft nicht offen sein kann, führt die Verwen­dung dieses Ausdrucks zu begriff­li­chen Verzer­rungen. Diese beiden Wörter, die zusammen verwendet werden – „Gesell­schaft“ und „offen“ – sind anti­no­misch. Alle Gesell­schaften in der Geschichte haben inner­halb eines bestimmten Rahmens exis­tiert, und das ist immer noch der Fall: Es ist das einzige funk­tio­nie­rende Modell. Das ist es, was natio­nale Grenzen am besten symbo­li­sieren, indem sie geogra­fi­sche Einheiten begrenzen, die von denje­nigen bevöl­kert werden, die der glei­chen Nation ange­hören. Auch die Abschaf­fung der Binnen­grenzen der Euro­päi­schen Union wurde zwar offi­ziell prokla­miert, war aber in der Praxis nur so lange wirksam, bis der erste harte Schlag kam – eine Flut ille­galer Einwan­derer oder eine unwill­kom­mene Pandemie –, woraufhin man bald fest­stellte, dass es doch noch eine Grenze zwischen Deutsch­land und Öster­reich gibt, und dass, sobald eine Lösung für ein uner­wünschtes Problem gefunden werden musste, Däne­mark und andere Länder der Union diese einst als über­flüssig erach­teten Vertei­di­gungs­li­nien neu inter­pre­tierten. Mit anderen Worten: Das Prinzip der „offenen Grenzen“ ist charak­te­ris­tisch für eine Zeit der Konso­li­die­rung, des Lebens ohne Probleme und ohne Schutzbedürfnis.

Gegen­über jeder Nation stellt die perverse Logik der „offenen Gesell­schaft“ auto­ma­tisch ihre kultu­rellen Beson­der­heiten, ihre Sprach­ge­mein­schaft, ihre ideo­lo­gi­sche und reli­giöse Iden­tität in Frage. Wer diese Struk­turen aufwei­chen oder leugnen will, stellt bewusst den Sinn seiner eigenen Exis­tenz in Frage und stellt sich außer­halb der sozialen Gemein­schaft. Er darf in dem Land seiner Wahl leben, aber nur als will­kom­mener Gast. Er kann sich überall nieder­lassen, wo er will – mit der viel­leicht nicht so über­ra­schenden Ausnahme einiger arabi­scher Länder –, aber das Wahl­recht ist denje­nigen vorbe­halten, die die Regeln der Inte­gra­tion akzep­tieren. Sie genießen den Schutz des Gesetzes wie jeder andere auch, sofern sie inner­halb des Gesetzes leben, können aber nicht an der Defi­ni­tion des Gesetzes durch die gesetz­ge­bende Vertre­tung teil­nehmen. Und diese Regeln gelten auch für diese west­liche Welt, die sich so tole­rant gibt: Wenn das nicht der Fall wäre, warum sollte sie dann versu­chen, Menschen, die nicht bereit sind, die von den Gast­län­dern vorge­schrie­benen Bedin­gungen zu respek­tieren, per Gerichts­be­schluss auszuweisen?

Auch inmitten des Wandels der Zeiten und der gesell­schaft­li­chen Muta­tionen gibt es Regel­mä­ßig­keiten, Grund­werte und von Zeit zu Zeit auch Fehler, die offen­sicht­lich drin­gend korri­giert werden müssen. Aber am Ursprung jedes objek­tiven Prozesses steht der Mensch – ecce homo – der das Geschehen lenkt. Der Mensch, der schafft, Ideale schmiedet und – im Besitz der Fähig­keiten, die er seinem Schöpfer verdankt – die Verant­wor­tung für die Entwick­lung trägt, die seiner Zeit obliegt. Der Mensch ist nie frei von indi­vi­du­ellen Persön­lich­keits­merk­malen, ob sie nun positiv und zukunfts­wei­send sind oder im Gegen­teil mons­trös und so beschaffen, dass ihre Umset­zung die Mehr­heit nur ins Unglück stürzen kann.

Es hat sich oft gezeigt – wenn auch meist erst im Nach­hinein –, dass promi­nente histo­ri­sche Persön­lich­keiten einige ihrer Ideen und Errun­gen­schaften den Unzu­läng­lich­keiten ihrer Persön­lich­keiten zu verdanken haben. Einer­seits gibt es eine krea­tive Kraft, die sie auszeichnet. Auf der anderen Seite gibt es diese Schwäche in ihren Egos, diese Defor­mie­rung, durch die sie bewusst von der Norma­lität abwei­chen. Die Frage ist nur, welcher von beiden sich durch­setzen wird. Die extremen Ideen, die in den Theo­rien der philo­so­phi­schen Schulen des neun­zehnten und zwan­zigsten Jahr­hun­derts aufge­taucht sind, und die inzwi­schen ihre Viru­lenz bewiesen haben, haben offen­sicht­lich ihre Wirkung gehabt, und die Menschen leben noch heute unter ihrem Einfluss. Zu den ideo­lo­gi­schen Vorläu­fern der Theo­rien der „offenen Gesell­schaft“ gehören Namen wie Marx, Engels, Antonio Gramsci, Max Hork­heimer oder Herbert Marcuse, in deren Leben diese beiden Persön­lich­keiten genau betrachtet werden können.

Marx, der Patri­arch der kommu­nis­ti­schen Ideo­logie – wie Hork­heimer, der die Frank­furter Schule leitete – wurde staa­tenlos und musste aus Deutsch­land fliehen. Marx musste nach Groß­bri­tan­nien fliehen, während Hork­heimer in die Verei­nigten Staaten emigrierte. Es steht außer Zweifel und ist leicht zu verstehen, dass eines der wesent­li­chen Elemente ihres philo­so­phi­schen Denkens die Suche nach einem kosmo­po­li­ti­schen Leben war, die Nega­tion des bestehenden Gesell­schafts­mo­dells, durch das sie die Perspek­tive einer a‑nationalen Exis­tenz zu forma­li­sieren versuchten. In den philo­so­phi­schen Thesen des Italie­ners Antonio Gramsci, der an körper­li­chen und geis­tigen Defekten litt und dessen kurzes Leben – er starb im Alter von 46 Jahren – oft von Entbeh­rungen geprägt war, spie­gelt die Hypo­these der Alter­na­tiv­lo­sig­keit des Klas­sen­kampfes die Schwie­rig­keiten seines Lebens wider.

Alles ist Revo­lu­tion: Da das konso­li­dierte Leben nur das todge­weihte Symbol einer über­holten Welt ist, darf man nicht zögern – erklärt er – Blut zu vergießen und die Nation zu desta­bi­li­sieren – notwen­dige Opfer auf dem Altar einer neuen Zeit. Engels’ Anti-Reli­gio­sität, die ihre Wurzeln im Vater­haus hat, kann in die gleiche Kate­gorie einge­ordnet werden. Auf der Flucht vor der Diktatur eines tief reli­giösen, aber strengen und rück­sichts­losen Vaters nimmt es der junge Engels seinem Vater nicht übel, sondern sieht – erschre­ckend unsinnig – die Reli­gion selbst als Quelle seiner Probleme. Herbert Marcuse, eines der Idole der 68er-Revolte, stellt da keine Ausnahme dar: Von seiner Persön­lich­keit geht eine schäd­liche Strah­lung aus. Das Ideal der freien Liebe, der Über­win­dung aller Tabus des Sexu­al­le­bens, verbrei­tete sich natur­gemäß zuerst unter jungen Menschen, unter Äußer­lich­keiten, die die Gesell­schaft scho­ckierten. Dieser Vergleich zwischen den oben genannten Denkern beinhaltet zwei­fellos einige Speku­la­tionen, aber die subjek­tive Bestim­mung des zu Abwei­chungen neigenden Menschen ist in der sie umge­benden Symbolik zu beobachten.

Aber es gibt noch etwas Schwer­wie­gen­deres: In ihren persön­li­chen Eigen­schaften und in ihrem Verhältnis zur Welt ist es nicht schwer, Ähnlich­keiten zwischen diesen Vorläu­fern und denen zu entde­cken, die heute die Ideo­logie der „offenen Gesell­schaft“ propa­gieren. Denn schließ­lich zeigen ihr Wunsch, über Nationen hinaus zu denken, ihre Theorie der Geschlechter und ihr Versuch, den Begriff der Familie neu zu defi­nieren, deut­lich die ideo­lo­gi­sche Sack­gasse, in die sie uns zwingen. Man hat den Eindruck, dass ihre Philo­so­phie der „offenen Gesell­schaft“ eine Art Schlüssel ist, der den natio­nalen Rahmen sprengen soll. Durch den Spalt dieser bereits halb geöff­neten Tür rauscht heim­lich der Wind der „neuen Zeit“ herein. Wie können wir erklären, dass die Bewohner des Hühner­stalls ihrer Ansicht nach auch als Mitglieder der Familie betrachtet werden können? Hier muss ganz unver­blümt gesagt werden, dass Familie – und das wird sich nie ändern – bedeutet: eine Mutter, ein Vater und ihre Kinder, während Hunde, Katzen und andere Tiere zwar Freunde der Familie sein können, aber nicht deren Mitglieder.

Unsere Aufgabe ist es, die Tür der Gesell­schaft als Grund­format der mensch­li­chen Gemein­schaft gegen diese abwei­chenden Ideo­lo­gien zuzu­schlagen. Die Elemente, die es bereits geschafft haben, unsere Immun­ab­wehr zu über­winden, sind eine tägliche Heraus­for­de­rung für alle, die sich für die Grund­werte der Mensch­heit einsetzen wollen. Unab­hängig von der Partei­zu­ge­hö­rig­keit sollte jeder verstehen, dass wahre Offen­heit bedeutet, Verant­wor­tung für die Zukunft zu über­nehmen und nicht Träume von Anar­chie zu hegen, die zu vorher­seh­baren Zerstö­rungen führen.

—

Dieser Beitrag erschien zuerst am 12. März 2021 in der Magyar Nemzet und wurde von der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION, aus dem Unga­ri­schen übersetzt.