Dank der Verbin­dungen mit Kroa­tien kehrt die natio­nale Flug­ge­sell­schaft Polens langsam zur Norma­lität zurück, schreibt Marcin Wikło auf dem Inter­net­po­ortal WPOLITYCE.PL.

Fotos von einer polni­schen LOT-Passa­gier­ma­schine, die auf dem kroa­ti­schen Flug­hafen Zadar ankommt, machen die Runde. Inter­es­san­ter­weise sind dies keine Archiv­fotos, sondern Anzei­chen dafür, dass wir langsam aber sicher in die Welt vor der Pandemie zurück­kehren, in der Flug­reisen etwas Normales waren.

Kroa­tien braucht die Polen und die Polen brau­chen Kroa­tien. Das zeigt sich deut­lich in der Statistik. Im Rekord­jahr 2019 wählten fast eine Million Polen Kroa­tien als Urlaubs­ziel. Dann kam der Virus und diese Zahlen waren nicht mehr zu halten, aber der Rück­gang war vergleichs­weise gering (immerhin noch mehr als 600.000 Menschen im Jahr 2020). Das bedeutet, dass sich die Polen in Kroa­tien wohl­fühlen und die Kroaten in der Lage sind, in solch schwie­rigen Zeiten für Sicher­heit zu sorgen.

Der Einwei­hungs­flug nach Zadar sollte ein Symbol dafür sein, dass das Schlimme hinter uns liegt und die Chance besteht, dass sich die Touris­mus­branche nach der Zerstö­rung durch das Coro­na­virus langsam wieder erholt. Aus diesem Grund waren die größte Gruppe an Bord des Flug­zeugs Vertreter von Touris­mus­un­ter­nehmen. Alle waren von der leicht verständ­li­chen Euphorie ergriffen, als wir nach einem Jahr der Isola­tion endlich durch die Wolken brachen.

Natür­lich sagen uns die Zahlen nicht alles und das Virus ist noch nicht voll­ständig besiegt. Deshalb spre­chen wir von vorsich­tigem Opti­mismus. Die fort­schrei­tenden Impf­pro­gramme, nicht nur in Polen, lassen uns mutig nach vorne blicken, doch die erwar­tete vierte Welle gibt uns nicht das Recht, entschei­dende Pläne zu schmieden. In einer solchen Situa­tion müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Für den polni­schen Natio­nal­car­rier und polni­sche Unter­nehmen ist der Flug nach Zadar jeden­falls der Beginn einer völlig neuen Reiseroute.

LOT-CEO Rafał Milc­z­arski war von Jour­na­listen oft gebeten worden, etwas Konkretes zu verspre­chen; bestimmte Zahlen oder Pläne zu nennen. Das hat er nicht getan, und ange­sichts der derzei­tigen unsi­cheren Lage kann man seine Entschei­dung verstehen.

Bevor die Luft­fahrt­in­dus­trie wieder ordent­liche Einnahmen erzielt, und ich bin mir sicher, dass sie das irgend­wann tun wird, muss ein Wandel in den Köpfen der Passa­giere statt­finden. Wir, die Touristen, müssen sicher sein, dass wir uns nicht in Gefahr begeben.

Milc­z­arski hat keine detail­lierten finan­zi­ellen Perspek­tiven verraten, aber er hat verraten, dass er zusammen mit seiner großen Familie und mit Rück­sicht auf deren Sicher­heit seinen Sommer­ur­laub in Kroa­tien verbringen wird. Für mich könnte es keine bessere Empfeh­lung geben.

Ich wieder­hole: Kroa­tien braucht die Polen und die Polen brau­chen Kroa­tien. Das nennen wir im Geschäfts­leben eine Win-Win-Situation.