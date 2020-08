Kultur in Corona-Zeiten: Online-Oper macht aus der Not eine Tugend

Die frei­heits­ein­schrän­kenden Maßnahmen durch Regie­rungen und Behörden im Zuge der Coro­na­virus-Pandemie brachten in vielen Staaten unter anderem das Kultur­leben völlig zum erliegen. So ist der Besuch von Museen, Theater oder auch Oper kaum bis gar nicht mehr möglich, was einem Armuts­zeugnis in der west­lich-abend­län­di­schen Kultur­ge­schichte gleich kommt. Der in Südafrika lebende Öster­rei­cher Dr. Harald Sitta hat die auch am Kap der guten Hoff­nung äußerst prekäre Lage sowie die coro­nabe­dingte Not vieler Künstler in eine Tugend umge­wan­delt. Der Unter­nehmer, Autor und Jurist verla­gerte seine Kultur­events kurzer­hand in das Internet und bietet Kunst und Kultur nun (auch) online an. Der Vorteil: welt­weit können Menschen daran parti­zi­pieren, man ist somit orts­un­ge­bunden und kann Kultur direkt in das eigene Wohn­zimmer holen.

Am 15. August findet die nächste Online-Oper der südafri­ka­ni­schen Künst­lerin Amy Rose Mann­heimer statt. Anmel­dungen sind unter: sitt-opera.webnode.com/ möglich. Bei einer Ticket­be­stel­lung den Vermerk „UME“ einfügen.

Dr. Harald Sitta hat auf UNSER MITTELEUROPA bereits publi­ziert. Im August erscheint sein humo­ris­ti­sches, poli­tisch NICHT korrektes Monu­men­tal­werk „Cross­haired“ im südafri­k­an­si­chen Lesedi House Verlag (Online bei Amazon und Co. erhält­lich). Die deut­sche Über­set­zung „Im Faden­kreuz“ wird im Herbst erhält­lich sein und auf UNSER MITTELEUROPA vorge­stellt.

Inter­es­senten können Dr. Sitta auch direkt kontak­tieren unter:

Harald Sitta

Cell + WhatsApp : + 27 81 346 6283

Email : harald@​crosshaired.​co.​za

Website : www.crosshaired.co.za