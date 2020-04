KARBEN – Frisch einge­troffen in einer städ­ti­schen Flücht­lings­un­ter­kunft ist eine vier­köp­fige kurdi­sche Flücht­lings­fa­milie aus dem Irak in der Hessi­schen Klein­stadt. Keine 24 Stunden später fanden sich das Quar­tett vor dem Rathaus zu einem „Sitz­streik“ ein. Der Grund: Man habe sich die Schutz­suche gänz­lich anders vorge­stellt, als in einem Asyl­heim unter­ge­bracht zu werden. Als Grund nennt Bürger­meister Guido Rahn (CDU) gegen­über Frank­furter Neue Presse:

„Sie bestehen darauf, ein eigenes Haus zu bekommen, weil ihnen das im Irak verspro­chen worden sei“

Nach den Herr­schaften dieser beschei­dene Wunsch nicht erfüllt wurde, legen die Schutz­su­chenden drei Tage später einen Zahn zu. Diesmal mit einer Stra­ßen­blo­ckade.

Stra­ßen­blo­ckade legt Verkehr lahm

Im dichten Berufs­ver­kehr laufen das Flücht­lings­paar samt Kinder über den Fußgän­ger­überweg der Bahn­hof­straße, die Haupt­ver­kehrs­achse der Stadt und stoppt dann plötz­lich mitten auf der Fahr­bahn. Als daraufhin die Wagen stehen­blieben legt sich der Mann vor das erste Auto und fordert die Fahrerin des Fahr­zeuges auf, weiter­zu­fahren. Auch sein Kind will er hinun­ter­zerren. „Das Kind hatte richtig Angst“, sagt die entsetzte Auto­fah­rerin. Zwei zufällig vorbei­kom­mende Zivil­po­li­zisten können die Familie schließ­lich von der Fahr­bahn zerren. Die Auto­fah­rerin erleidet einen Schock. Auf dem Rathaus-Park­platz kümmern sich Poli­zisten, Stadt­po­lizei, Rathaus-Mitar­beiter um die Familie, berichtet fnp.de weiter.

Vorfall wird herun­ter­ge­spielt

Nachdem ein derar­tiges Verhalten ein schlechtes Licht auf „Schutz­su­chende“ und „Geflüch­tete“ (so der gerade neu erfunden Terminus für den mitt­ler­weile schlecht beleu­mun­deten „Flücht­ling“) werfen könnte, wird der Vorfall natür­lich herun­ter­ge­spielt. So wertet Poli­zei­spre­cher Erich Müller die Aktion als „völlig unspek­ta­kulär“. Nur 20 Sekunden lang sei der Verkehr behin­dert gewesen – schön das offen­sicht­lich wer mitge­toppt hat. Und Bürger­meister Rahn habe „dafür kein Verständnis“ und „das geht auf gar keine Fall“, aber

Bürger­meister hat immerhin „kein Verständnis“ für Forde­rung

“Dafür habe ich kein Verständnis”, sagt Rahn. Dabei auch noch Kinder zu gefährden, “das geht auf gar keinen Fall”. Die Kurden seien die ersten Flücht­linge in der Stadt, die auf diese Weise negativ auffielen „und die so bera­tungs­re­sis­tent sind … alle anderen sind dankbar und haben Verständnis für die Situa­tion.“ Verständnis für welche Situa­tion? Dass man sie bei voller Verpfle­gung in Wohn­heime unter­bringt, nachdem sie unge­beten und illegal ins Land gekommen sind? Fehlt nur noch, dass wir uns für diese Form des Verständ­nisses bedanken müssen.