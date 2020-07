Drei­zehn Landungen mit insge­samt 314 Tune­siern allein in der gest­rigen Nacht im Zeit­raum von kurz vor 23 Uhr und bis 7 Uhr morgens. Der Hotspot in Lampe­dusa bricht zusammen: für 1.101 ille­gale Migranten stehen bloß 95 verfüg­bare Plätzen zur Verfü­gung. Die letzten 154 Migranten, die mit 11 Booten ankamen, wurden nicht einmal in den Bezirk Imbria­cola gebracht, wo sich die erste „Empfangs­an­lage“ befindet, sondern am Pier von Fava­rolo zurück­ge­lassen.

Die Boote, die heute Abend von der Guardia di Finanza in küsten­nahen Gewäs­sern abge­fangen wurden, hatten mindes­tens 7 und maximal 17 Personen an Bord. Die Küsten­wache verfolgte jedoch auch ein großes Fischer­boot vor der Küste von Lampe­dusa mit 160 Tune­siern an Bord. Es gab auch drei selb­stän­dige Anlan­dungen: Um Mitter­nacht wurden 12 Tune­sier bis zur Cupola Bianca verfolgt, um 4.20 Uhr blockierten die Cara­bi­nieri ein weiteres Dutzend Tune­sier am Madon­nina-Pier und schließ­lich um 7.30 Uhr tauchten 17 Migranten über­ra­schend am glei­chen Ort auf.

Ein sieb­zehn­jäh­riger Ägypter, der letzten Montag in Lampe­dusa gelandet und im Hotspot unter­ge­bracht war, wurde mittels Nasopha­rynx-Tupfer positiv auf Covid-19 getestet. Das Ergebnis der Prüfung langte erst vor wenigen Stunden in der „Empfangs­an­lage“ ein. Der Ägypter wurde, wie bereits vor einigen Tagen ein Mann und sein Sohn aus Somalia, in einem sepa­rierten Raum des einzigen Hotspot-Pavil­lons unter­ge­bracht.

Nach­ste­hend ein Video, das am 25. Juli auf YouTube hoch­ge­laden wurde: Die tune­si­sche Natio­nal­garde versucht, ein mit ille­galen Migranten voll­ge­stopftes Boot zu stoppen, das in Rich­tung Italien unter­wegs ist.

Quelle: VoxNews