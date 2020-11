Am Abend kamen erneut 30 Tune­sier auf zwei Booten in Lampe­dusa an. Es gab somit gestern im Summe 4 Landungen für insge­samt 186 ille­gale Migranten verschie­dener Natio­na­li­täten. Der Transfer von Gruppen von Migranten vom Hotspot nach Cala Pisana, wo das Luxus-Kreuz­fahrt­schiff „Azzurra“ vor Anker lag, dauerte den ganzen Nachmittag.

Der Hotspot bleibt trotz der Trans­fers auf Kreuz­fahrt­schiffe unwei­ger­lich über­füllt. Die stän­digen Ankünfte haben den Lampe­dusa-Hotspot bereits in ein Klein-Tunis verwan­delt, wie im folgenden Video zu sehen ist:

In den letzten 10 Tagen gab es in Lampe­dusa ein syste­ma­ti­sches Kommen und Gehen von Quaran­tä­ne­schiffen. Die Schiffe „Allegra“, „Rhap­sody“, „La Suprema“ und „Azzurra“ wech­selten sich ab und nahmen Tausende ille­galer Migranten auf, um sie in Rich­tung Norden zu transportieren.

Quelle: VoxNews