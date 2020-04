László Toroczkai: Wer hat das Coronavirus auf uns losgelassen? (Video 3. Teil)

Der Autor dieses sensationellen Videobeitrags, László Toroczkai, ist ein bekannter ungarischer politischer Aktivist und zudem, dank des Vertrauens seiner Mitbürger, Bürgermeister von Ásotthalom, einer ungarischen Gemeinde, die direkt an der heutigen ungarisch-serbischen Grenze liegt. Er gilt als der “Vater des ungarischen Grenzzauns”, denn er hatte schon Anfang 2015 gefordert, an der Grenze zu Serbien zur Abwehr des Migrationsdrucks auf Ungarn einen Zaun zu errichten. Diesen Vorschlag griff die Regierung Orbán erst später, im Juni 2015 auf, als die illegale Immigration bereits in vollem Umfang eingesetzt hatte.

Transkript der deutschen Untertitel des Videos:

Parallel zur Paronavirus-Pandemie findet in der Welt ein Propagandakrieg statt.

Es scheint, dass ich mich aus diesem Propagandakrieg ebenfalls nicht heraushalten kann, da ich bereits meinen ersten Schuss in diesem Krieg abbekommen habe –

– 24.hu veröffentlichte einen Artikel, der besagt, dass ich praktisch ein Putinist wäre, und meine Videos über die Coronavirus-Epidemie auf YouTube Teil meiner russlandfreundlichen Propaganda seien.

Und wenn wir den Artikel lesen – übrigens empfehle ich jedem, ihn zu lesen, denn er hat eine interessante Begründung, die voller Andeutungen und Diffamierungen ist –

enthüllt der Artikel sofort die Motive und Gründe für den Drang des Autors, mir einen Schuss zu verpassen.

In dem Artikel können wir lesen, dass der erste Teil meiner dreiteiligen Videoserie über das Coronavirus hier auf Youtube

mehr als 600.000 Aufrufe hatte und die 3 Videos zusammen hatten mehr als eine Million Aufrufe

– tatsächlich haben seitdem insgesamt mehr als 1.140.000 Menschen diese 3 Videos gesehen – und dies könnte sehr leicht diejenigen beleidigen, die sich durch das Hören der Wahrheit verletzt fühlen können.

Übrigens, der Autor des Artikels äußert eigentlich nur seine eigene Meinung, er widerlegt keine einzige Angabe oder Tatsache, die ich gebracht habe;

er kann diese gar nicht widerlegen, denn wie Sie gesehen haben, gibt es hinter jeder meiner Aussagen eine Quelle, es gibt Beweise.

Aber wir fragen uns vielleicht, warum der Artikelschreiber von 24.hu mich als Verbündeten Russlands darstellen will.

Während das Verhältnis der Bewegung Unsere Heimat zu Russland bisher nur aus einer Bedrohung bestand, die wir von russischer Seite erhalten haben

als wir die Entfernung des sowjetischen Denkmals auf dem Freiheitsplatz (Szabadság tér) in Budapest forderten.

Ende Februar dieses Jahres habe ich eben den estnischen Finanzminister in Tallin getroffen.

Zuvor sprach ich vor 50-100.000 Polen in Warschau.

Dies zeigt auch, dass ich aufgrund der historischen polnisch-ungarischen Freundschaft

an ein mitteleuropäisches föderales System denke, das sich von den baltischen Staaten bis nach Bulgarien erstreckt.

Russland kommt hier also nicht wirklich ins Bild, und in meinen drei Informations- und Ermittlungsvideos zum Coronavirus habe ich eigentlich gar nicht über Russland gesprochen.

Ich habe lediglich faktisch bemerkt, dass Russland und die Mongolei, die Nachbarländer Chinas sind, rechtzeitig Fortschritte gemacht haben und bereits im Januar ihre Grenzen zu China geschlossen haben,

wodurch diese Länder sicherlich der epidemischen Situation entkommen sind, die wir zum Beispiel in Italien beobachten können.

Ich möchte jedoch leise hinzufügen, dass sich das Virus jetzt auch in Russland verbreitet, weil Europa zum neuen Epizentrum geworden ist

und Russland seine Grenzen zu Europa nicht rechtzeitig geschlossen hat.

Der Versuch, die Menschen mit den Russen zu erschrecken, ist ein sehr alter Trick, eine altmodische Technik

in den Händen derer, die von einer kleinen Finanzelite geführt werden und die Politiker, die sich der liberalen Weltordnung widersetzen, unterdrücken und zensieren wollen.

Dies ist sogar schon dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump oder der Anführerin der französischen Nationalisten, Marine Le Pen, passiert.

aber ich könnte hier auch den Führer der italienischen Patrioten, Matteo Salvini, erwähnen.

Dies ist also eine uralte Methode, um Politiker zu diskreditieren, zu unterdrücken und zu zensieren.

Um zu verstehen, warum dieser Artikel geschrieben werden musste, müssen wir uns die Person ansehen, die diesen Artikel geschrieben hat.

Denn obwohl Gergely Miklós Nagy, der Autor des Artikels, seinen Artikel bei 24.hu veröffentlichte, ist er eigentlich als preisgekrönter Journalist von Magyar Narancs bekannt geworden.

Dort erhielt er seine Ausbildung.

Wenn wir es im Internet und in den Suchmaschinen nachschlagen, taucht der Name von Gergely Miklós Nagy in 330 Artikeln von Magyar Narancs auf.

Gergely Miklós Nagy war mir jahrelang dicht auf den Fersen, manchmal fand ich ihn sogar in Begleitung eines Fotojournalisten im Gebüsch direkt neben meiner Farm versteckt.

und er kam auch verkleidet zu meinem öffentlichen Forum in Szentes, also folgt er mir seit Jahren wie ein Schatten,

aber es scheint immer noch, dass ich ihn besser kenne als er mich kennt.

Außerdem erwähnt Gergely Miklós Nagy in seinem langen Artikel China nicht, und es stört ihn auch nicht, dass ich die WHO dafür verantwortlich mache,

Es stört ihn lediglich, wenn ich die inkompetenten Führer der EU, das Bankhaus Rothschild und die amerikanischen Milliardäre erwähne.

Wir verstehen sofort seinen Grund dafür, wenn wir uns ansehen, wer hinter Magyar Narancs steht.

Unter den Eigentümern befindet sich die Media Development Investment Fund Incorporation, ein in New York ansässiger gemeinnütziger US-Investmentfonds,

dessen Startkapital von George Soros selbst bereitgestellt wurde.

Den laufenden Kapitalhintergrund für die Media Development Investment Fund Incorporation liefern unter anderem Banken und globale Stiftungen.

Jetzt verstehen wir also, warum es Gergely Miklós Nagy am meisten gestört hat, als ich die Namen amerikanischer Milliardäre

und Banker im Zusammenhang mit meinem Video über die Nutznießer des Coronavirus erwähnte.

Natürlich funktioniert auch die russische staatliche Propagandamaschine, aber sie hat in den letzten Wochen hauptsächlich die chinesische Propaganda übernommen.

Es handelt sich um die Verschwörungstheorie, dass das Coronavirus tatsächlich in einem amerikanischen “Hexengebräu” hergestellt wurde

und von amerikanischen Soldaten nach China gebracht worden sein könnte, als die internationalen Kriegsspiele Ende Oktober letzten Jahres in Wuhan, China, stattfanden.

Dies ist übrigens genau der Grund, warum der Artikel von Gergely Miklós Nagy unlogisch ist, weil nämlich die russische und chinesische Propaganda über das Coronavirus

in die gleiche Richtung zielt, wobei ich allerdings ausführlich über Chinas Verantwortung gesprochen habe.

Aber gibt es keine amerikanische Propaganda, wollen uns die Amerikaner nicht manipulieren?

Es ist, als hätte Gergely Miklós Nagy die amerikanische Propaganda vergessen.

Schauen wir uns nur das amerikanische CBS an, eines der größten Fernsehunternehmen in Amerika.

Schauen wir uns eine Szene aus den CBS-Nachrichten an.

Und dann schauen wir es uns noch einmal an, denn man wollte uns mit einem Nachrichtenbericht in einer CBS-Sendung manipulieren

die gar nicht in einem Krankenhaus in New York gedreht wurde, sondern im Krankenhaus von Bergamo, also dem Coronavirus-Epizentrum in Italien,

und sie wurde auch nicht am 25. März in New York aufgenommen, sondern CBS zeigt

Aufzeichnungen im Nachrichtenprogramm, mit denen man uns eindeutig manipulieren wollte.

Es ist wichtig zu wissen, dass der Bürgermeister von New York ein Demokrat ist, während der US-Präsident Donald Trump ein Republikaner ist.

Deshalb sind sie politische Gegner und das hat offensichtlich auch damit zu tun, dass sie beide versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Vergessen wir nicht, dass es in diesem Jahr Wahlen in den Vereinigten Staaten geben wird.

In gleicher Weise agieren politische Parteien, Politiker, Länder und Staaten auf der ganzen Welt,

irgendwie diese katastrophale epidemiologische Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen

und dafür sind sie sogar bereit, zu Manipulationen zu greifen,

Tatsache ist jedoch, dass der schlimmste Fall Turkmenistan ist, wo der Präsident die Verwendung des Wortes Coronavirus einfach verboten hat.

Am nächsten Tag erschien dann eine andere Nachricht, wonach er es nicht verboten hätte, sondern einfach nicht erlaubte, das Wort zu benutzen.

Was jedoch wirklich empörend ist, ist die chinesische Propaganda.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, hat seine frühere Erklärung auf Twitter bestätigt, die auch von den Russen mitgeteilt wurde,

wonach das Coronavirus vom US-Militär nach Wuhan gebracht worden war.

Gleichzeitig beginnt China, sich unverschämt als Retter der Welt darzustellen.

Die Chinesen sagen und sind stolz darauf, dass sie diejenigen seien, die Masken und medizinische Hilfsmittel als Spenden in alle Teile der Welt senden.

Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Propagandavideo an, das auf der ganzen Welt verbreitet wird, und zwar auf auf Tik-Tok – das China gehört.

Hier erzählt eine junge Chinesin, dass China die Welt rette, und dass China der Wohltäter der Welt sei.

Vergessen wir für einen Moment, dass ich in einem früheren Video gezeigt habe, dass eine chinesische Studie im Jahr 2007

bereits den Ausbruch der aktuellen Coronavirus-Epidemie prognostizierte und dass

die chinesische Regierung dennoch nichts unternommen hat, um die sogenannten “Nassmärkte” zu schließen, wo wilde Tiere, Hunde und Katzen verkauft werden.

Schauen wir uns bloß die neuesten Nachrichten an.

Im Gegensatz zur chinesischen Propaganda heißt es hier, dass es unter den Masken und Tests, die von China nach Europa kommen,

viele nutzlose Junk-Produkte gebe

und diese Masken und medizinischen Geräte werden von China auch nicht kostenlos nach Europa geschickt, sondern europäische Kommunalverwaltungen und Staaten kaufen diese von China für gutes Geld.

Aber schauen Sie sich bloß diese Nachrichten aus Frankreich an.

Am Flughafen in Shanghai befand sich ein Flugzeug, das bereits mit Masken und medizinischen Hilfsmitteln gefüllt war.

Diese wurden von französischen Gemeinden bestellt und als das Flugzeug gerade abheben wollte,

rannten amerikanische Kaufleute zum Flugzeug und hielten ein Bündel Bargeld in den Händen

und versprachen den Chinesen mehr Geld als die Franzosen, sodss die Chinesen den Kurs des Flugzeugs änderten,

das dieses schließlich in Amerika statt in Frankreich landete.

Wer also mehr bezahlt, bekommt die Masken und medizinischen Hilfsmittel.

Schließlich gibt es noch zwei weitere interessante Informationen.

Auch ich selber hatte in meinem vorherigen Video auf die Nachrichten verwiesen, die sich weltweit verbreiteten,

wonach zwei voneinander unabhängige Forschungsgruppen bestätigt haben sollen,

dass das Coronavirus nicht künstlich in einem Labor hergestellt wurde, sondern das Ergebnis der natürlichen Evolution war.

In den letzten Tagen habe ich mir jedoch diese beiden Studien und die dahinter stehenden Forschungsunternehmen näher angesehen.

Eine Studie wurde in einem chinesischen staatlichen Labor in der Provinz Yunnan erstellt.

Ich wiederhole es noch einmal – in einem chinesischen staatlichen Institut.

Und die andere Studie wurde, wie ich in meinem vorherigen Video sagte, vom American Scripps Research Institute durchgeführt.

In der Zwischenzeit konnte ich über verschiedene Quellen erfahren, dass dieses Institut

mit insgesamt 177.529.033 US-Dollar unterstützt wurde, nochmals: mit mehr als 177 Millionen US-Dollar, und zwar durch die Bill Gates-Stiftung.

Daher werde ich durch die Parlamentsfraktion der Bewegung Unsere Heimat folgenden Initiativantrag stellen:

das ungarische Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit, in dem das Coronavirus erstmals in Ungarn isoliert wurde,

möge sich verbindlich dazu äußern, ob die Ergebnisse von zwei Studien, die in der Weltpresse verbreitet wurden, wahr sind.

Und ich schlage vor, dass Sie sich mein voriges Video über die Nutznießer des Coronavirus angesichts der Informationen, die Sie gerade gehört haben, nochmals genauer ansehen.

