Susanna Ceccardi, Mitglied des Euro­päi­schen Parla­ments von der Lega Nord, zu neuen EU-Plänen: „Es ist gut, dass Kommissar Johansson einen Plan vorschlägt, aber ein Malta 2 wird die Probleme der Migra­tion in Italien nicht lösen. Die Lösungen sind von anderer Art.“

Warum kann der von Europa vorge­schla­gene Plan nicht funktionieren?

„Als Matteo Salvini Minister war, kam ein Zehntel der Migranten an, die unter der letzten Regie­rung in Italien gelandet sind. Ich war damals seine Bera­terin im Palazzo Chigi und beob­ach­tete, wie sich alle seine Aktionen auf bila­te­rale Abkommen konzen­trierten, um Anlan­dungen zu stoppen, denn das bedeu­tete auch, den Tod auf See zu stoppen. Eine echte huma­ni­täre Aktion, jenseits dessen, was die Linke sagt. Darauf sollte sich ein Minister, der Grenzen, aber auch Menschen­leben vertei­digen will, konzen­trieren. Daher ist die von Johansson vorge­schla­gene Umver­tei­lung nach­träg­lich, denn die euro­päi­schen Länder akzep­tieren sie nur, wenn sie aner­kannte Asyl­be­werber sind. Der Rest liegt auf Italiens Schultern“,

Mit erheb­li­chen Problemen…

„Ja, denn Rück­füh­rungen sind sehr teuer für die Länder, die die Last auf sich nehmen, sie durch­zu­führen. Daher ist das, was der Kommissar vorschlägt, gut, aber sie hatten es mit Malta versucht und die Opera­tion war nicht erfolg­reich. Innen­mi­nis­terin Lamor­gese hatte sich mit der Regie­rung Conte 2 sehr darauf konzen­triert, aber das endete alles in einer Sack­gasse. Europa muss bei der Umver­tei­lung helfen, aber auch bei der Rück­füh­rung und der Blockade von Menschen­händ­lern mit den verschie­denen Opera­tionen im Mittel­meer, wie zum Beispiel Frontex.“

Warum sagen Sie, dass die früheren Malta-Verein­ba­rungen nicht funk­tio­niert haben?

„Zwischen Oktober 2019 und März 2021 wurden nur 990 Personen von 44.300 Anlan­dungen oder 2,2 % der Gesamt­zahl auf Basis der Malta-Verein­ba­rungen umge­sie­delt. Das Instru­ment der Umsied­lungen hat nicht nur nicht die erwar­teten Ergeb­nisse gebracht, sondern erlaubt auch eine Umver­tei­lung nur derje­nigen, die den Flücht­lings­status erhalten haben, ein Verfahren, das lang­wierig und beschwer­lich ist und in vollem Umfang von Italy getragen wird, wo die Antrag­steller auf die Erle­di­gung ihrer Anträge warten. Welche Instru­mente gedenkt die Kommis­sion in Anbe­tracht dessen zu beschließen, um Italien dabei zu helfen, die Abreise ille­galer Einwan­derer aus Nord­afrika zu einem Zeit­punkt noch vor begin­nender Sommer­saison zu stoppen? Welche Instru­mente gedenkt sie einzu­setzen, um Rück­füh­rungen zu unter­stützen, da die Ergeb­nisse der Umsied­lungen nach den Verein­ba­rungen von Malta nicht ausrei­chen, um das Problem zu lösen?“

Salvini landete vor Gericht, weil er versucht hatte, die Anlan­dungen zu verhindern

„Grenzen zu vertei­digen ist kein Verbre­chen. Falls es jemand noch nicht bemerkt hat: Es ist eine globale Pandemie im Gange. Unsere Regie­rungen haben überall einige verfas­sungs­mä­ßige Frei­heiten außer Kraft gesetzt. Das einzige, was die EU nicht zu stoppen versucht, ist die irre­gu­läre Einwan­de­rung. Es gibt einige, die irre­gu­lären Personen erlauben möchten, frei und ohne Einschrän­kungen nach Europa zu kommen. Die EU muss sich dafür einsetzen, dass die Anlan­dungen gestoppt werden, oder sie wird wieder einmal für schuldig befunden werden.“

Quelle: Il Giornale (Print­aus­gabe vom 27.5.2021, Autorin: Chiara Giannini)