LEIPZIG: Wieder einmal zeigt sich, mit welcher über­zo­genen Anspruchs­hal­tung viele soge­nannte „Flücht­linge“ in Deutsch­land auftreten. Eine Wohnungs­ge­nos­sen­schaft in Leipzig, die für Tausende Asyl­be­werber zuständig ist, kann nach mehreren Jahren nur 30 Miet­ver­träge bei 370 Anfragen verzeichnen. Grund: Viele vermeint­liche Flücht­linge lehnen Wohnungen ab und äußern sogar Sonder­wün­sche. Mal ist ihnen die Wohnung zu klein oder zu weit vom Stadt­zen­trum entfernt, mal bekrit­teln sie einen fehlenden Aufzug. Was für ein unver­schämtes Verhalten von Menschen, die angeb­lich auf der Flucht sind und in unserem Land auf Kosten von hart arbei­tenden Menschen eine Bleibe erhalten!

Von „Flücht­lingen“ gewünschte Groß­wo­hungen nicht vorhanden

Laut BILD lebt fast die Hälfte der insge­samt 1972 Migranten, die aktuell in den Gemein­schafts­un­ter­künften der Stadt unter­ge­bracht sind, bereits länger als zwei Jahre dort. Die Stadt beab­sich­tigt, all diesen Personen eine Wohnung zu vermit­teln. Doch das Vorhaben kommt nicht voran. Die Einwan­derer fragen vor allem nach 1‑Raum- oder sehr großen Wohnungen. Vor allem „4‑Raum-Wohnungen und größere“ seien jedoch im Bestand der Wohnungs­ge­nos­sen­schaft kaum vorhanden, heißt es. Vor dem Hinter­grund dieser frechen Verhal­tens­weise wird es einmal mehr deut­lich: Wir brau­chen endlich Maßnahmen, die eine Ausnut­zung unserer Groß­zü­gig­keit verhin­dern. Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, muss abge­schoben werden und darf möglichst gar nicht erst in unser Land gelangen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf afdkompakt.de.