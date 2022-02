VON Posé Papparelli

„Wahre Frei­heit ist ein Zustand des Gehor­sams. Der Mensch befreit sich von der Verderbnis des Flei­sches, indem er der Vernunft gehorcht; er befreit sich von der Materie, indem er sich dem diaman­tenen Profil einer Form unter­wirft; er befreit sich vom Vergäng­li­chen, indem er sich an einen Stil bindet; vom Launi­schen, indem er sich den Sitten anpasst; er befreit sich von der einsamen Frucht­bar­keit, indem er dem Leben gehorcht, und von seinem eigenen abge­lau­fenen und sterb­li­chen Leben befreit er sich, indem er es im Gehorsam gegen­über dem verliert, der gesagt hat: ‚Ich bin das Leben‘ “.

Diese Worte stammen von Leonardo Castel­lani, einem argen­ti­ni­schen Priester, Theo­logen, Philo­so­phen, Essay­isten, Roman­cier, Schrift­steller und Jour­na­listen, Sohn italie­ni­scher Emigranten. Er war ein uner­müd­li­cher Kämpfer im Kampf gegen den Verfall des mensch­li­chen Geistes in der Neuzeit.

Wenn es um univer­selles katho­li­sches Denken geht, dann geht es um Castel­lani, und wie Juan Manuel de Prada ihn zu Recht nennt, um den Ches­terton der spani­schen Sprache.

Die Feder des Jesuiten war die Geißel dessen, was wir heute poli­ti­sche Korrekt­heit nennen. Im Einklang mit seinem Glauben war sein Leben geprägt von einem Enga­ge­ment für die Wahr­heit in Groß­buch­staben, für Gerech­tig­keit, für die Liebe zum Land und zur Tradi­tion, in einem uner­bitt­li­chen Kampf gegen die Deka­denz und den allge­meinen Unsinn der Moderne.

Pater Castel­lani hatte einen einzig­ar­tigen, leben­digen, origi­nellen und vibrie­renden Stil, in dem er seine aufrüh­re­ri­schen, unkom­pli­zierten und in vielerlei Hinsicht sogar rück­sichts­losen Ideen vermit­telte, wobei er stets den Phari­sä­ertum und die Heuchelei anpran­gerte, die er um sich herum sah. Er schrieb Gedichte, Romane, Kurz­ge­schichten, Thea­ter­stücke, poli­ti­sche, philo­so­phi­sche und theo­lo­gi­sche Abhand­lungen. Er war auch einer der Pioniere des Krimi­genres in seinem Land.

In jenem Argen­ti­nien der Mitte des letzten Jahr­hun­derts verur­teilte Castel­lani die Ideo­logie, die er für den Unter­gang verant­wort­lich machte: „Der Libe­ra­lismus ist nicht nur ein schlechtes poli­ti­sches System und eine schlechte Wirt­schafts­me­thode, er ist auch eine schlechte Theo­logie, eine Ketzerei, eine geis­tige Sache, die nur in ihrem eigenen Zentrum, in der Stra­to­sphäre, wo die Geister unsichtbar kämpfen, voll­ständig beschworen werden kann“. Darin liegt nach seinen Worten das eigent­liche Problem der heutigen Welt, da die Führer des Libe­ra­lismus „der Versu­chung erlegen sind, die sie heute ‚Progres­si­vismus‘ nennen, d.h. ihre Seele an den Teufel und den Reichtum des Landes an die Verdammten zu verkaufen, im Austausch für einen gewal­tigen tech­ni­schen Fort­schritt, für den wir skan­da­lö­ser­weise teuer bezahlen und den wir nicht in vollem Umfang erhalten, weil wir immer noch unter­ent­wi­ckelt sind, wie sie uns vorwerfen“.

Castel­lani war ein Rebell, ein Denker gegen den Strom, fast rück­sichtslos, denn seine Liebe zum eigenen Volk und die Vertei­di­gung seiner Ideen als Priester brachten ihn dazu, sich auf den Listen der Alianza Libertadora Nacio­na­lista als Kandidat für das natio­nale Abge­ord­ne­tenamt bei den Wahlen im Februar 1946 aufzustellen.

Seine Worte und Gedanken rüttelten unwei­ger­lich an den schlum­mernden Gewissen derer, die in der Mittel­mä­ßig­keit der Zeit das Glück hatten, sie zu betreten: „Wo der Verrückte, der Sklave, der Gefan­gene und der Bürger­liche Frei­heit sagen, sagt der Edel­mann: Ehre, Schön­heit, Liebe, Weis­heit. Die größte Frei­heit wird aus der größten Strenge geboren; denn der Mensch ist umso freier, je stärker er ist, und die Beses­sen­heit von der Frei­heit erweist sich als die größte Schwäche des Geistes“. Je stärker das Gewissen ist, desto wahr­haf­tiger ist man frei, und im Gegen­teil, die Beses­sen­heit von der Frei­heit an sich führt zur Zerstö­rung der Vernunft. Castel­lani fährt fort: „Die Beses­sen­heit von der Frei­heit diente auf wunder­bare Weise den wirt­schaft­li­chen Kräften, die damals entfes­selt wurden; und die Macht des Geldes und des Wuchers, die eben­falls von der Beses­sen­heit besessen waren, wurden in Ruhe gelassen. Sie wurden in Ruhe gelassen, und es begann eine Epoche in der Welt, in der es nie so viel Frei­heit gab, und nie war der Mensch in Wirk­lich­keit weniger frei. Kurz gesagt, eine „Ketzerei“ wie der Libe­ra­lismus und seine progres­sive Verir­rung versklavt den Menschen unter der Fassade einer falschen Frei­heit, weil es ihm an Seele und Tran­szen­denz in einer vom Mate­ria­lismus beherrschten Welt fehlt.

Castel­lanis Enga­ge­ment für den katho­li­schen Natio­na­lismus hatte Folgen, die ihn auf den Weg des persön­li­chen Leidens und des Ausschlusses aus dem Jesui­ten­orden führten. Erst mehr als drei Jahr­zehnte später konnte der Pole­miker und Apologet wieder die Sakra­mente spenden und sich Pater Castel­lani nennen lassen. Dank seines uner­schüt­ter­li­chen Glau­bens hat er sich immer behauptet, um nicht in der Dunkel­heit einer Ära der Unwahr­heiten, des Verrats und des Bösen unterzugehen.

Für Castel­lani ist die Frei­heit ein Zustand des Gehor­sams gegen­über dem Heiligen, dem Gött­li­chen, dem Tran­szen­denten, Christus. Der Mensch ist wahr­haft frei, wenn er mit Hilfe der Vernunft das Vergäng­liche verachtet und sich Gott zuwendet, der der wahre Weg, die Wahr­heit und das Leben ist.

Seien wir wie Leonardo Castel­lani, seien wir mutig, suchen wir die tran­szen­dente Wahr­heit, enga­gieren wir uns für das Vater­land mit seinen Konse­quenzen, seien wir frei, aber wirk­lich frei.