Wo immer auch Migranten Gewalt gegen auto­ch­tone Euro­päer anwenden ist die poli­ti­sche Linke zur Stelle, um diese (oftmals von ihr selbst ermög­lichten) Taten nicht nur zu verharm­losen, sondern auch um all jene zu atta­ckieren, die diese Entwick­lungen zu Recht kriti­sieren. Ein beson­ders geschmack­loses Phänomen dazu sind die allseits beliebten Gegen­de­mons­tra­tionen. Diese werden in Deutsch­land auch immer wieder bei Gedenk­ver­an­stal­tungen für Migranten-Mord­opfer abge­halten. Jüngstes Beispiel Würzburg.

„AfD instru­men­ta­li­siert Tote“

So fand dieses Wochen­ende eine ange­kün­digte Gedenk­ver­an­stal­tung der AfD am Barba­ros­sa­platz in Würz­burg statt. An jenem Ort, wo ein Moslem aus Somalia drei Frauen mit einem Messer abschlach­tete – wir berich­teten. Schon im Vorfeld empörten sich Linke und Antifa über das Vorhaben der AfD. Man wolle den Tod der Menschen instru­men­ta­li­sieren, um gegen Ausländer zu hetzen, so das Argu­ment. Kein Wort der Kritik an der deut­schen Migra­ti­ons­po­litik oder des Bedau­erns für die Tat.

Und so kam es, dass sich tatsäch­lich auch bei dieser Gedenk­ver­an­stal­tung einige hart­ge­sot­tene Linke versam­melten und ihren „anti­ras­sis­ti­schen Protest“ auf dem Rücken dreier Toter Frauen ausübten. Man schreckte nicht davor zurück, pietät­lose Schilder in die Höhe zu halten und Fotos von den Teil­neh­mern zu machen, um diese dann ins Internet zu stellen. Ebenso verbrei­tete man Gerüchte über anwe­sende „Nazis und Corona-Leugner“.

1️⃣ Heute fand am Barba­ros­sa­platz in #Würz­burg eine AfD Veran­stal­tung zur Instru­men­ta­li­sie­rung des schreck­li­chen Amok­laufs statt dafür waren Zahl­reiche AfD Funk­tio­näre ange­reist sowie Neonazis. #wue0207 pic.twitter.com/7Xq0NgibHZ — ᴛʜᴏᴍᴀꜱ ʜᴇʀᴛᴇʀɪᴄʜ (@ThomasPWue) July 2, 2021

150 (!) Teil­nehmer bei anti­fa­schis­ti­scher Mahnwache

Dem nicht genug, fand in Würz­burg zeit­gleich eine Menschen­kette des Würz­burger „Bündnis für Zivil­cou­rage & Demo­kratie“ statt, die in einer anti­fa­schis­ti­schen Mahn­wache mündete, an der bis zu 150 Menschen teilnahmen!

Zur Erin­ne­rung: Würz­burg ist bekannt­lich „bunt“