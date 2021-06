Von Peter Truden



Die zweite EU-Rats­prä­si­dent­schaft unter der Führung der Regie­rung von Janez Janša sorgt für wach­sende Hysterie in der Linken. Waren im letzten Jahr die Angriffe auf die Mitte-Rechts-Regie­rung eher durch­dacht und sehr gut vorbe­reitet, sogar orches­triert mit den Main­stream-Medien wie dem natio­nalen TV Slowe­nien, ist die Nervo­sität auf der Linken, nachdem klar wurde, dass Janša doch die EU-Rats­prä­si­dent­schaft über­nehmen würde, sehr groß. Die Linke greift zu immer gewalt­tä­ti­geren Mitteln.

Das Konstrukt der Masken und Atem­schutz­masken, die Irre­füh­rung über die „Erhö­hung der Beam­ten­ge­hälter“, die breit ange­legte Propa­gan­da­kam­pagne, dass wir im Herbst und Winter die härtesten Maßnahmen zur Bekämp­fung von COVID-19 in der Euro­päi­schen Union hatten, und die Liste geht weiter. Doch jede Woche, je näher wir dem 1. Juli kommen, wächst die Hysterie, während gleich­zeitig die Über­zeu­gungs­kraft der poli­ti­schen Konstrukte mit ihr abnimmt.

Die Oppo­si­tion als der berüch­tigte Informbiro

Neulich haben Abge­ord­nete der Oppo­si­tion den Kultur­aus­schuss einbe­rufen, um über die poli­tisch einsei­tige Finan­zie­rung der Medien in der Ausschrei­bung des Kultur­mi­nis­te­riums für 2021 zu disku­tieren. Was sie dort sagten, lässt das Blut eines jeden Menschen, dem das Recht auf Rede‑, Meinungs- und Pres­se­frei­heit heilig ist, kalt werden. Nach dem Vorbild des ehemals berüch­tigten sowje­ti­schen Inform­büros lasen die Abge­ord­neten der Oppo­si­tion Artikel von Medien, die ihnen nicht gefielen, und entschieden, welche davon eine Finan­zie­rung verdienten und welche nicht. So etwas hat der slowe­ni­sche Parla­men­ta­rismus noch nie gesehen. Mitglieder der libe­ralen Parteien, die schon Monate zuvor über ihre Stell­ver­treter in den EU-Medien falsche Warnungen vor poli­ti­schem Druck auf die slowe­ni­schen Medien verschickt hatten, über­nahmen die Rolle der obersten Sowjets, die für die Medi­en­pro­pa­ganda im Tempel der Demo­kratie verant­wort­lich sind, und begannen, die Medien nach ihrer Qualität, ihrem Inhalt und ihrer Glaub­wür­dig­keit zu bewerten. Die fünf promo­vierten Medi­en­wis­sen­schaftler, die die Projekte der Ausschrei­bung bewer­teten, wurden als poli­tisch vorein­ge­nom­mene SDS-Sympa­thi­santen verun­glimpft. Die konser­va­tiven Medien, die das Geld in der Ausschrei­bung 2021 bekamen, hatten es schon einmal bekommen – nur mussten sie dann vor einem Verwal­tungs­ge­richt Recht bekommen, weil die vorhe­rigen Kommis­sionen sie völlig will­kür­lich und poli­tisch schlecht bewertet hatten und die Medi­en­aus­schrei­bungen in den Vorjahren ideo­lo­gisch homogen links­lastig gewesen waren. Und solche Ausschrei­bungen sind offenbar die einzigen, die in Slowe­nien erlaubt sind. Ausschrei­bungen, die Qualität belohnen und daher von Natur aus plura­lis­ti­scher sind, werden sofort als poli­tisch vorein­ge­nommen ange­griffen. Um Ihnen eine Vorstel­lung von der korrekten Wahr­neh­mung zu geben, möchte ich hinzu­fügen, dass die der Linken unsym­pa­thi­schen Medien, die aus der Medi­en­aus­schrei­bung Mittel erhielten (Domovina.je, Demo­kra­cija, Nova24TV, Časnik), geringe Beträge erhielten – maximal 20.000 €, während die Radio­sender, die für den Tycoon Martin Odlazek von beson­derem Inter­esse sind, jeweils 100.000 € erhielten, insge­samt fast eine halbe Million, und die Oppo­si­ti­ons­ab­ge­ord­neten stören sich nicht daran, weil sie wissen, was sie von Odlazek erwarten können. Wie weit die Hysterie geht, sieht man daran, dass die linke Euro­pa­ab­ge­ord­nete Violeta Tomić ganz kompro­misslos gelogen hat und sagte, dass nur die Medien, „die auf die eine oder andere Weise mit dem SDS verbunden sind“, die Mittel bekommen haben. Ein solches Maß an Verzweif­lung hat die linke Politik noch nie gezeigt. Lügen wie die, dass die meisten Mitglieder der Exper­ten­kom­mis­sion ehema­lige SDS-Mitglieder sind, werden zivil- und straf­recht­lich verfolgt.

Was sie der Regie­rung vorwerfen, haben sie selbst getan

Das Dilemma ist zwei­ge­teilt – der ideo­lo­gisch-ökono­mi­sche tiefe Staat will nicht zulassen, dass ihr Anti­christ zweimal die slowe­ni­sche EU-Rats­prä­si­dent­schaft innehat. Auf der anderen Seite stehen die libe­ralen Parteien, die wissen, dass der tiefe Staat sie bereits aufge­geben hat und intensiv nach ihren Nach­fol­gern sucht, und ihre einzige Über­le­bens­chance darin besteht, so schnell wie möglich Neuwahlen zu erzwingen, bevor der nächste Lieb­ling der Über­gangs­linken genug Pilger vor dem Magis­trat versam­melt, um eine Koali­ti­ons­mehr­heit zu sichern. Das würde natür­lich bedeuten, dass Marjan Šarec im Jahr 2022 wieder Leute auf Dorf­festen unter­hält, Alenka Bratušek zum Arbeitsamt geht, um finan­zi­elle Unter­stüt­zung zu bekommen, und Igor Zorčič viel­leicht einen Job als Prak­ti­kant im Büro seiner Frau annimmt.

Indem er Unter­schriften von den Präsi­denten staat­li­cher Insti­tu­tionen für eine Peti­tion über angeb­li­chen poli­ti­schen Druck auf sie sammelte, ist Tomaž Vesel wirk­lich in die Politik einge­stiegen, obwohl er offi­ziell immer noch der Vorsit­zende des höchsten Aufsichts­or­gans des Landes ist – was auf seine Art und Weise erschre­ckend für die Rechts­staat­lich­keit im Land ist, aber auch erklärt, warum er es so eilig hatte, den Bericht über den Kauf von Schutz­aus­rüs­tung zu veröf­fent­li­chen, der den Ruf des Rech­nungs­hofs gründ­lich beschä­digt hat. Seine Peti­tion sollte offi­ziell die „Leiden­schaften besänf­tigen“, aber in Wirk­lich­keit ist sie ein klares poli­ti­sches Pamphlet, das die platten Behaup­tungen der Oppo­si­tion, ihrer Medien und der Akade­miker, die sich um die Über­gangs­linke scharen, zusam­men­fasst. Tomaž Vesel hat keinen beson­ders guten Sinn für Ironie. Er ist seit 2013 Präsi­dent des Rech­nungs­hofs. Was ist in der Zwischen­zeit passiert? Der Angriff von Miro Cerar auf die Glaub­wür­dig­keit und das juris­ti­sche Wissen des Obersten Gerichts­hofs, als dieser ihn beim Refe­rendum über die zweite Eisen­bahn­linie brüs­kierte. Die unmiss­ver­ständ­liche Botschaft von Marjan Šarc, dass die staat­li­chen Medien nicht in Medien werben sollten, die ihm nicht gefallen. Minister Bandelli drohte dem Bürger­meis­ter­kan­di­daten von Komno, Erik Modic, dass der Staat der Gemeinde keine Gelder geben würde, wenn er nicht so handeln würde, wie er es sich wünscht. Šarc’s Sekre­tärin Brane Kralj rief die Vorsit­zende des Aufsichts­rates von Uradni List an und teilte ihr unmiss­ver­ständ­lich mit, dass der Staat die Ernen­nung von Igor Šoltes zum Direktor erwarte, und verlangte sogar, dass ihm das Perso­nal­ver­fahren unter Umge­hung des SDH persön­lich gemeldet werde. Diskre­di­tie­rung des Verfas­sungs­ge­richts durch die sozia­lis­ti­schen und libe­ralen Parteien, die sich weigerten, die Entschei­dung über die Anglei­chung der Finan­zie­rung des öffent­li­chen Programms der staat­li­chen und privaten Schulen umzu­setzen. Šarec’s kompro­miss­lose Erset­zung von Direk­toren durch inkom­pe­tente Mitar­beiter. Alenka Bratušeks selbst­er­nannte Euro-Kommis­sarin beschimpfte daraufhin Štefanecs KPK, als diese die Affäre unter­suchte. Črnčec schlug SOVI, und die Koali­ti­ons­partner verdäch­tigten ihn sogar, sie zu stalken. Vesel hat das alles miter­lebt. Aber nicht ein einziges Mal begann er mit der Unter­schrif­ten­samm­lung über unzu­läs­sige Eingriffe in staat­liche Einrich­tungen. Mit der aktu­ellen Peti­tion hat er jedoch fröh­lich in die Hunde­pfeife geblasen und seinen sozia­lis­ti­schen Herren gesagt: „Ich gehöre euch, macht mit mir, was ihr wollt, lasst mir nur die 250.000 Euro, die ich von der FIFA bekomme.“ Vese­lovs beschei­dene Bereit­schaft dürfte aber im Moment Alenka Bratušek, Marjan Šarc und die Abtrün­nigen vom SMC am meisten beschäftigen.

Während­dessen kämpft die Regie­rung immer noch mit dem inter­na­tio­nalen Enga­ge­ment slowe­ni­scher Akti­visten, das sich in den letzten Monaten in einer Reihe auslän­di­scher Artikel voller alter­na­tiver Wahr­heiten von heimi­schen Logos mani­fes­tiert hat, und nun ist es unseren Kreisen, die sich um eine Inter­es­sen­ver­ei­ni­gung von Anti-Desi­gnern scharen, gelungen, auch inter­na­tio­nale Insti­tu­tionen zu mobi­li­sieren. Schließ­lich der Euro­parat mit seiner Kommis­sarin für Menschen­rechte, Dunja Mija­tović, die sich erst tage­lang die detail­lierten Erklä­rungen der Regie­rung zu ihren Bedenken über Menschen­rechts­ver­let­zungen in Slowe­nien anhörte, dann alle Erklä­rungen in einem PDF am Ende ihrer Botschaft vergrub und ein poli­ti­sches Pamphlet schrieb, für das sich kein poli­ti­scher Frei­tags­radler schämen würde. Unter anderem wirft sie der Regie­rung vor, die STA abzu­schöpfen (obwohl Regie­rungs­ver­treter tage­lang die komplexe Situa­tion bezüg­lich der Agentur erklärten) und die Pandemie zu nutzen, um die Rechte auf Meinungs­äu­ße­rung von Regie­rungs­geg­nern und poli­ti­scher Oppo­si­tion zu beschneiden. Und das, obwohl die Maßnahmen ähnlich oder milder waren als in anderen EU-Ländern und trotz der Tatsache, dass bei den ille­galen Frei­tags­pro­testen im Laufe eines Jahres niemand zu Schaden kam, unge­achtet der manchmal aggres­siven Gewalt der Demonstranten.

Die linke Elite will eine erfolg­reiche Präsi­dent­schaft verhindern

Die Regie­rung wird die EU-Rats­prä­si­dent­schaft also so begrüßen, wie sie es bei der letzten getan hat – mit heimi­schen Holz­scheiten unter den Füßen. Mit Lügen über die poli­ti­sche Finan­zie­rung der Medien und Anschul­di­gungen über Phan­tom­druck auf staat­liche Insti­tu­tionen – aber ohne jeden empi­ri­schen Beweis, im Gegen­satz zu früheren Regie­rungen, wo Druck durch konkrete Tele­fon­an­rufe und E‑Mails nach­ge­wiesen wurde. Aus der 571-Peti­tion wurde die FIFA 4 – die Unter­stüt­zung so vieler Insti­tu­tionen konnte Vesel sichern. Slowe­nien ist ein Gefan­gener der Besitz­stands­wah­rung einer Elite, genau wie 2008, und diese Elite wird alles tun, um eine erfolg­reiche Präsi­dent­schaft zu verhin­dern. An diesem Punkt ist es das Beste für die Regie­rung, sie zu über­stimmen und mit der Arbeit fort­zu­fahren. In die Geschichte geht nur harte Arbeit ein, und billiger Akti­vismus wird vergessen – die erste slowe­ni­sche EU-Rats­prä­si­dent­schaft war ein Vorbild für alle anderen neuen Mitglieds­staaten, und das Gesetz, das zur Unter­zeich­nung der Peti­tion 571 führte, ist heute noch in Kraft.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei DEMOKRACIJA, unserem Parter in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.