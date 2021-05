Von Jože Biščak



Der Turkana-See befindet sich im Norden Kenias. Er ist der größte Wüstensee der Welt. Entlang der Küste, wo der Wind zwischen den Bergen Kulal und Nyiru immer stark ist, hat Kenya Power mit einem Konsor­tium aus afri­ka­ni­schen und euro­päi­schen Unter­nehmen einen Korridor von 310 Mega­watt Wind­kraft­an­lagen gebaut. Progres­sive Anhänger der grünen Agenda feierten in aller Welt orgas­misch. Das sei billige und saubere Energie, verkün­deten sie.

Die Wahr­heit ist, dass Kenya Power inzwi­schen mit einer Milli­arde Dollar verschuldet ist und die Betriebs­kosten weiter steigen. Wind­parks in Kombi­na­tion mit anderen erneu­er­baren Ener­gien (Geothermie und Solar) haben die Erwar­tungen nicht erfüllt. Und das, obwohl die Lobby der Erneu­er­bare-Ener­gien-Theorie (haupt­säch­lich Grüne und Progres­sive aus euro­päi­schen Ländern) sagt, dass Kenia auf dem rich­tigen Weg ist. Die Wahr­heit ist, dass sich alle (auch die Links­partei, die auf ihrem kommenden Kongress den ökoso­zia­lis­ti­schen „Weg in eine grüne Zukunft“ debat­tieren wird) wenig um die Umwelt, geschweige denn um das Klima kümmern. Die Agenda für die Afri­ka­ni­sie­rung Europas, bzw. der west­li­chen Welt insge­samt, wird immer deutlicher.

In Afrika leben 1,3 Milli­arden Menschen, ein Fünftel der Welt­be­völ­ke­rung. Aber Afrika verbraucht nur 4 % des gesamten Strom­ver­brauchs der Welt und etwa 600 Millionen Afri­kaner haben keinen Strom. Das bedeutet nicht nur, dass der schwarze Konti­nent keine Aussicht auf wirt­schaft­li­chen Fort­schritt hat, sondern auch, dass das Leben schlecht ist. Die Lösung liegt nicht in teuren Projekten der grünen Agenda, die Lösung liegt in billigen fossilen Brenn­stoffen. Dies wird durch Progres­sive aus aller Welt behin­dert, die erneu­er­bare Ener­gien aus Afrika fordern (fast alle afri­ka­ni­schen Länder sind Unter­zeichner des schäd­li­chen Pariser Klima­ab­kom­mens). So finan­zieren die größten Bank­in­sti­tute und Finanz­or­ga­ni­sa­tionen keine Projekte mit fossilen Brenn­stoffen mehr, und einzelne euro­päi­sche Länder haben aufge­hört, kohle- und ölba­sierte Pläne finan­ziell zu unterstützen.

Die Globa­listen halten Afrika also absicht­lich als armen Konti­nent, was bedeutet, dass noch mehr Afri­kaner versu­chen werden, illegal nach Europa zu kommen und den alten Konti­nent noch schneller zu afri­ka­ni­sieren. Und die Progres­siven wissen das sehr gut. Programme wie der „Weg in eine grüne Zukunft“ der Linken sind keine Programme zur Erhal­tung der Umwelt und zur Förde­rung der Nutzung erneu­er­barer Ener­gie­quellen, sondern ein Programm zur Afri­ka­ni­sie­rung Europas.

Jože Biščak ist Chef­re­dak­teur und Heraus­geber der Wochen­zei­tung Demo­kra­cija, lang­jäh­riger inves­ti­ga­tiver Jour­na­list und seit 2020 Präsi­dent des slowe­ni­schen Verbandes der patrio­ti­schen Jour­na­listen sowie Autor von drei Büchern.