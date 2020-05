Eine beson­ders perfide und schä­bige Art der Mani­pu­la­tion erleben wir gerade in Berlin. Hier wird die Nieder­lage Nazi­deutsch­lands und die damit einher­ge­hende Zerstö­rung unzäh­liger Städte dahin­ge­hend miss­braucht, um das vernich­tende Ende des Dritten Reiches gegen die AfD zu instru­men­ta­li­sieren. Ohne die Partei nament­lich zu erwähnen, soll im Betrachter der Plakate der Kultur­pro­jekte Berlin der Eindruck erweckt werden, dass aufgrund einer falschen Wahl­ent­schei­dung „am Anfang“ die Zerstö­rung Deutsch­lands erfolgen musste und dass sich so etwas sofort wieder­holen könne, wenn man wieder „falsch“ wählt. Bewusst wurde auch dazu die Farbe (blau) der AfD bei den Schrift­zügen gewählt und die Texte fragend und warnend formu­liert. Und das alles in Verbin­dung mit dem 75-Jahrestag der Kapi­tu­la­tion der Wehr­macht.

„Befreiung“ als Seiten­hieb gegen AfD

Es ist nicht unser Absicht hier einen Aufsatz zu schreiben, der die Aspekte der Folgen der Nieder­lage des NS-Regimes zum Inhalt hat – hierzu gibt es genug einschlä­gige Lite­ratur wo die „Befreiung“ aus den unter­schied­lichsten Gesichts­punkten betrachtet wird. So wird diese vom über­le­bendem KZ-Häft­ling sicher anders bewertet werden, als von der, von Russen verge­wal­tigten Oma und der von den Nazis enteig­nete Haus­be­sitzer, der sein Eigentum wieder zurück­bekam, wird das völlig anders sehen, als die Millionen vertrie­benen Volks­deut­schen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Und die Eltern der über eine Million jungen Männer, die man auf den Rhein­wiesen nach der Kapi­tu­la­tion verre­cken ließ, werden das auch gänz­lich anders betrachten, als die Verwandten derer, die von den Nazis ermordet wurden.

Und da wären wir schon am Punkt: Hier wird eine gut/böse Unter­tei­lung vorge­nommen, wo die „Guten“ immer die Linken und neuer­dings alle, die nach nicht nach deren Pfeife tanzen wollen, jetzt „Nazis“ bzw. deren Wieder­gänger sind. Allen voran die AfD, die jetzt in die Rolle eines Universal-Sünden­bo­ckes gedrängt werden soll, an dem alles Übel fest­zu­ma­chen ist. Gab es das nicht schon einmal? Sogar samt Betre­tungs­ver­bote und Ausgrenzug wie hier aktuell aufge­listet.

Zum Inhalt der Aussagen der Plakate: Hier wird bewusst das histo­ri­sche Unwissen des Betrach­ters voraus­ge­setzt, damit die Botschaft ankommt. Denn „am Anfang“ der Zerstö­rung Deutsch­lands stand keines­wegs die Wahl der Nazis. Betrachten wir die Kausa­li­täts­kette:

Am „Anfang“ stand der Erste Welt­krieg und die Nieder­lage der Achsen­mächte. Diese wurde durch die Kriegs­er­klä­rung der USA an Deutsch­land und Öster­reich-Ungern im Jahre 1917 erst möglich (also Kriegs­er­klä­rung auch ohne Nazis in Deutsch­land und Aggres­sion gegen Amerika – heute spricht man vom „Eintritt“ der USA in den Krieg). Dann der Vertrag von Versailles, von dem man damals schon wusste, dass der nächste Krieg kommen müsse. Theodor Heuss, erster Bundes­prä­si­dent der BRD, sagte sinn­gemäß: „Die Wurzeln des Natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Staates und der Aufstieg Hitlers liegen in Versailles.“

Danach kam auch der Aufstieg von Hitler, dessen Ursache die wirt­schaft­liche Not und die Voraus­set­zung die Finan­zie­rung der Nazis durch Teile seiner späteren Feinde jenseits des Atlan­tiks waren. Anschlie­ßend erfolgte die „Macht­er­grei­fung“ und Ausschal­tung demo­kra­ti­scher Entschei­dungs­pro­zesse. Gerade so etwas ist vor dem Hinter­grund der aktu­ellen Ereig­nisse, z.B. in Thüringen, wohl heute eher wo anders als bei der AfD zu verorten,

Danach Kriegs­vor­be­rei­tung auf allen Seiten und der Angriff auf Polen durch Hitler und Stalin, wobei die Engländer und Fran­zosen nur Deutsch­land den Krieg erklärten, Russ­land hingegen nicht, um es eben­falls gleich­artig „befreien“ zu wollten. Wie undankbar müssen ihnen, zumin­dest aus unserer Sicht, heute noch die Russen deshalb sein!

Die anschlie­ßende komplette Zerstö­rung Deutsch­land während des Krieges wurde seitens der Sieger gewollt, geplant und durch­ge­führt. Diese wäre auch ohne das Hitler­re­gime voll­zogen worden, zumin­dest wenn man den Worten Chur­chills in einer Rund­funk­an­sprache vom 3. September 1939 Glauben schenken darf: „Dies ist ein engli­scher Krieg, und sein Ziel ist die Vernich­tung Deutsch­lands“ (Quelle: zeit.de aller­dings vom 16. Juli 1998, also noch vor Wieder­ein­füh­rung grund­ge­setz­wid­riger Zensur­maß­nahmen). Es wurden deshalb keinerlei Anstren­gungen unter­nommen, den Krieg vorzeitig zu beenden. Im Gegen­teil, Wider­stands­kämpfer und Teile der Verschwörer vom 20. Juli 1944 wurden, soweit bekannt, von den Englän­dern an die Nazis verraten. Der Krieg sollte weiter­gehen.

Dazu auch Eugen Gers­ten­maier, deut­scher Bundes­tags­prä­si­dent von 1954 bis 1969 und während des Krieges Mitglied der „Beken­nenden Kirche“ im „Wider­stand“. Er schrieb am 21. März 1975 in der „Frank­furter Allge­meinen“: „Was wir im deut­schen Wider­stand während des Krieges nicht wirk­lich begreifen wollten, haben wir nach­träg­lich voll­ends gelernt: Dass der Krieg schließ­lich nicht gegen Hitler, sondern gegen Deutsch­land geführt wurde“.

Soviel zu den „Wahlen“ am „Anfang“ und zu den miltä­risch unnot­wen­digen Zerstö­rungen unzäh­liger Städte. Wir sind weit entfernt hier Geschichts­re­vi­sio­nismus vorzu­nehmen, wir erwähnen und zitieren ledig­lich nur Histo­ri­kern ohnehin bekannte Fakten. Die müssen jedoch hier ange­führt werden, um die üblen Methoden aufzu­zeigen, die heute von Personen immer öfter ange­wendet werden, die alles andere als Demo­kraten sind.

Hier die AfD ins Spiel zu bringen ist nicht nur unse­riös, sondern auch eine Form der Propa­ganda, die um den Ball zurück­zu­spielen, durchaus aus der Nazi­zeit stammen könnte. Hier paart sich Lüge, Dumm­heit und Charak­ter­lo­sig­keit. Denn mit der glei­chen Logik, könnte man die Ex-Kommu­nisten, die heute sogar in deut­schen Parla­menten sitzen, für Verbre­chen Stalins verant­wort­lich machen, oder besser noch, ihrer ehema­ligen Partei­ge­nossen der DDR.