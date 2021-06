Etwas ungläubig macht folgende irdi­sche Entschei­dung des Stell­ver­tre­ters Gottes auf Erden: „Medi­en­be­richten zufolge will sich der Papst bei seinem Ungarn-Besuch im September 2021 weder mit Regie­rungs­chef Viktor Orbán noch mit Staats­prä­si­dent János Áder treffen.“ (oön)

Kommt doch diese Verwei­ge­rung einem diplo­ma­ti­schen und unde­mo­kra­ti­schen Affront gleich. „Diese Ableh­nung könnte zu ernst­haften diplo­ma­ti­schen Span­nungen führen.“ (apa, oön) Wolle doch damit „der Vatikan jegliche Treffen mit poli­ti­schem Charakter vermeiden, die poli­ti­sche Span­nungen gene­rierten.“ (ebda) – Indem er solche nämlich gera­dezu provoziert.

Geschichts-Unkenntnis

„Die unga­ri­sche Seite sei beson­ders deshalb empört, weil der Papst nach seinem Kurz­be­such in Buda­pest in die Slowakei weiter­reisen und dort mehrere Tage verbringen wolle.“ (ebda) Weiß Fran­ziskus nichts vom Trianon-„Friedens“-Diktat, und dass die Slowakei der unga­ri­schen Minder­heit ihre Rechte verwehrt(e)? Denn dieses „Diktat war ein Todes­ur­teil. Es gibt keine Nation, die einen solchen Blut­zoll über­lebt hat.“ (Minis­ter­prä­si­dent Orbán) Selbst linke Leit­me­dien stimmen dieser Aussage zu: „Die Sieger­mächte zerstü­ckelten das unga­ri­sche König­reich regel­recht, kein anderes Land wurde terri­to­rial und demo­gra­fisch derart hart bestraft: …Fast jede unga­ri­sche Familie wurde damals zerrissen.“ (Spiegel) (Siehe auch unseren Artikel: „101 Jahre Trianon – Das zerbro­chene Schweigen“). – Ein wenig Nach­hilfe in Geschichts­kunde ist also ange­bracht: „Nach­hilfe für Juncker – Frei­heit aus dem Osten“

Un-demo­kra­ti­sche Ignoranz

Ein kurzer Blick in Wiki­pedia offen­bart nämlich: Dass Orbán mit seiner Fidesz knapp 50 % der Stimmen, also mehr als 2,8 Millionen Wähler (gegen­über einer völlig zerschla­genen Oppo­si­tion) vertritt.

Linke Instru­men­ta­li­sie­rung durch Pro-Refjugee-Bewegung

Dass der Papst die christ­liche Orbán-Regie­rung ablehnt, ist zwar bekannt…: „Es sei eindeutig, dass er sich aus poli­ti­schen Gründen nicht mit Orbán und Ader treffen wolle, da es zwischen ihnen Meinungs­un­ter­schiede hinsicht­lich der Anti-Einwan­de­rungs­po­litik der unga­ri­schen Regie­rung gebe.“ (oön)

Die Unter­schiede zwischen Orbán und Papst Fran­ziskus (als Befür­worter der Will­kom­mens­kultur) könnten größer zwar nicht sein: „Wir setzen auf Hilfe vor Ort, statt die Probleme hier­her­zu­bringen. Wir wollen nicht, dass Flücht­linge von Menschen­händ­lern in den Tod auf dem Mittel­meer getrieben werden.“ (Orbán im Zeit-Interview)

Double-Measures

Denn trotz seines Wissens von einer „arabi­schen Inva­sion“ ruft der Papst weiter­hing zum Dialog mit dem Islam auf: „Europa hat es immer geschafft, sich durch den Austausch der Kulturen positiv zu entwi­ckeln.“ (focus) Fran­ziskus muss sich also dem Vorwurf von double-measures stellen: Hatte er doch keine mora­li­schen Probleme, isla­mi­sche Poli­tiker wie den türki­schen Minis­ter­prä­siden Erdogan oder die Staats­füh­rung von Geor­gien, Aser­bei­dschan, weiters den Armee­chef von Myanmar, sowie mit den Kron­prinzen der Verei­nigten Arabi­schen Emirate (Februar 2019) auf seinen Auslands­reisen zu treffen. Dessen Kron­prinz wird sogar verdäch­tigt, Auftrag­geber eines Jour­na­lis­ten­mordes (Oktober 2018) in der saudi-arabi­schen Botschaft in Istanbul gewesen zu sein. (tages­schau, wiki­pedia)

Diskurs-Verwei­ge­rung

Genau diesen kriti­schen Diskurs könnte er aber mit Viktor Orbán führen…

„Bis 2050 wird sich die Zahl der in Afrika Lebenden verdop­peln (auf) 2,5 Milli­arden Menschen. Afrika wird zehnmal mehr Jugend­liche haben als Europa. … Wenn man dieser aus mehreren hundert Millionen bestehenden jungen Masse erlaubt, nach Norden zu kommen, dann werden … unsere Kultur, unsere Iden­tität und unsere Nationen … aufhören zu existieren.

Der Westen fällt, während Europa nicht einmal bemerkt, dass es besetzt wird. … Die Abnahme der Bevöl­ke­rung christ­li­cher Kultur, die Isla­mi­sie­rung der Groß­städte schreitet … voran. Wir (Ungarn) haben verhin­dert, dass die isla­mi­sche Welt uns über­strömte. In dieser Rich­tung sind wir das letzte Land des latei­ni­schen, das heißt des west­li­chen Christentums…

Die absurde Situa­tion ist die, dass die Gefahr uns heute vom Westen droht…. Jene Politik, die den Weg für den Nieder­gang der christ­li­chen Kultur und den Raum­ge­winn des Islam eröffnet hat… Wir werden niemals mit jenen euro­päi­schen führenden Poli­ti­kern soli­da­risch sein, die Europa in ein post­christ­li­ches und post­na­tio­nales Zeit­alter führen wollen.“ (Viktor Orbán: „Rede zur Lage der Nation“, 18.2.2018)

Hier auch noch mein Offener Brief an den Vorarl­berger Pro-Well­come-Bischof Benno Elbs: „Ist das west­liche Chris­tentum noch zu retten ?“

Christ­liche Selbst-Verleugnung

Denn viel Sinn macht die trot­zige Verwei­ge­rungs­hal­tung des Papstes nicht – weder histo­risch noch aktuell: „Ungarn ist das Schild des Chris­tentum, der Vertei­diger der west­li­chen Zivi­li­sa­tion.“ (der Vorgänger-Papst Pius I zur Zeit der Türken­kriege 1456)

Außerdem wurde in Ungarn der Bezug zum Chris­tentum in Verfas­sungs­rang erhoben. Und unter­stützt die Orbán-Regie­rung mit seinem Hungary-Helps-Programm verfolgte Christen welt­weit (finan­ziell wie ideell: „Der Buda­pest-Report über Chris­ten­ver­fol­gung 2020“). Erst im März hat seine Heilig­keit Fran­ziskus dieses Programm mit einem Staats­be­such im Irak gewür­digt… Auf dem Rück­flug nach Rom hatte er dann seinen Ungarn-Besuch zum Eucha­ris­ti­schen Welt­kon­gress angekündigt…

Ob die offen­sicht­liche, indi­rekte Partei­nahme des Papstes für die links-rechts­ra­di­kale unga­ri­sche Block­op­po­si­tion knapp ein Jahr vor den unga­ri­schen Wahlen 2021 gelingen wird, ist aller­dings frag­lich…: Vertreten doch die Ungarn ein tradi­tio­nelles Christum , ihre Schutz­hei­lige ist die Heilige Maria… Ein Mitleids- und Protest­ef­fekt könnte die Folge sein…

Niemand versteht außerdem, dass der Papst somit indi­rekt den Chris­ten­hass der linken Oppo­si­tion tole­riert… Augen­fällig etwa in der Preis­ver­lei­hung für blas­phe­mi­sche Christus-Hass-Kari­katur eines bekannten linken unga­ri­schen Journalisten.

mandiner.hu/cikk/20201126_papai_gabor_vallasgyalazas_muller_cecilia

Die Angst vor der „Orbá­ni­sie­rung“

Stemmt sich der Papst nicht vergeb­lich gegen eine längst statt­finde Orbá­ni­sie­rung? (Forster: „Warum die Orbá­ni­sie­rung aus dem Osten kommt“, andreas.unterberger) – Augen­fällkig etwa im Beschluss Beschluss der linken däni­schen Regie­rung, Asyl­zen­tren nach Afrika auszu­la­gern: „Wer seinen Antrag auf Asyl bewil­ligt bekommt, kann trotzdem nicht darauf bauen, nach Däne­mark zu kommen. Geplant ist, dass die betref­fende Person in dem Land bleibt oder in ein Flücht­lings­lager der UNO verlegt wird.“

(kurier)

Quelle: Fisch+Fleisch