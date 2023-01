Der links-libe­rale Kriegs­treiber und EU-Parla­men­ta­rier erwacht aus seinem Russland-Straf-Traum:

„Ein Bild sagt alles:



9 Sank­tios­pa­kete und der Effekt ist gleich Null. Wir belohnen Russ­land für seinen Krieg gegen uns.“

1 picture says it all…

9 packages of sanc­tions and the effect is less than 0 !

We are rewar­ding Russia for its war against us ! pic.twitter.com/k80XbYIkjA

— Guy Verhof­stadt (@guyverhofstadt) January 2, 2023