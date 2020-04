Lionel Baland: Ethnische Krawalle in Anderlecht (Belgien)

Von unserem Korre­spon­denten Lionel Baland*

Ander­lecht ist eine ethnisch “sensible” Gemeinde in der Region Brüssel.

Während in Belgien gene­rell strenge Ausgangs­be­schrän­kungen wegen der Coro­na­virus-Epidemie herr­schen, kam es in Ander­lecht zu Tumulten der hier ansäs­sigen ethni­schen Gruppen, nachdem am Freitag, dem 10. April 2020, am Abend ein 19-jähriger Roller­fahrer namens Adil getötet wurde.

Als er von einem Poli­zei­fahr­zeug verfolgt wurde, krachte Adil in ein weiteres Poli­zei­auto, das als Verstär­kung anrückte, wobei er tödlich verletzt wurde.

Allein in der folgenden Nacht wurden daraufhin in der Nach­bar­schaft vier Brand­an­schläge verübt, darunter einer auf einem Tank­wagen, der jedoch nicht mit brenn­barer Flüs­sig­keit gefüllt war.

In den sozialen Medien kam es zu Protest­auf­rufen zu einer Kund­ge­bung und am Samstag um 14 Uhr versam­melten sich etliche “Jugend­liche” auf den Straßen von Ander­lecht. Da die Demons­tra­tion illegal war, griff die Polizei ein, was zur Eska­la­tion der Situa­tion führte.

An verschie­denen Orten in der Gemeinde kam es in der Folge zu einer Serie von tumult­ar­tigen Zusam­men­stößen.

Die Polizei sperrte daraufhin ein ganzes Wohn­viertel ab und setzte weitere Kräfte ein, darunter einen Hubschrauber, einen Wasser­werfer und eine Hundert­schaft an Poli­zisten.

Durch Stein­würfe erlitten einige Poli­zisten Verlet­zungen, wobei auch Mobi­liar und Stra­ßen­ein­rich­tungen zu Bruche gingen.

Mehrere Personen wurden fest­ge­nommen.

Einer Poli­zistin während der Einkrei­sung der Randa­lierer durch die Ordnungs­kräfte eine Schuss­waffe entwendet, die aber kurze Zeit danach in einem Park wieder gefunden wurde, aller­dings mit entleertem Magazin.

Seit mehreren Jahr­zehnten sind viele Stadt­teile in der Region Brüssel von schlecht inte­grierten Bevöl­ke­rungs­gruppen besie­delt, die nicht bereit sind, sich an die Lebens­re­geln der belgi­schen Gesell­schaft zu anzu­passen und die Polizei des Landes mehr als störende Präsenz als als Ordnungs­kräfte ansehen, deren Aufgabe es ist, die kollek­tive Sicher­heit zu gewähr­leisten.

Personen aus solchen Gemeinden in der Region Brüssel waren in der Vergan­gen­heit auch an isla­mis­ti­schen Terrorüber­fällen sowohl in Belgien als auch in Frank­reich betei­ligt.

