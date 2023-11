We obtain the correct license and permis­sion to stream these live feeds from the owners and news sources. To use these live feeds on another broad­cast outside of AUDIONIX please contact for a license to do so. We are a free­lance news source who work toge­ther with the main supplier of world news to bring you the most recent news updates right to your screens. We obtain the correct licenses to use certain feeds in our broad­casts, supplied by our part­ners around the world.

Über­set­zung:

Wir erhalten die korrekte Lizenz und die Erlaubnis zum Streamen dieser Live-Feeds von den Eigen­tü­mern und Nach­rich­ten­quellen. Wenn Sie diese Live-Feeds in einer anderen Sendung außer­halb von AUDIONIX verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an uns, um eine entspre­chende Lizenz zu erhalten. Wir sind eine frei­be­ruf­liche Nach­rich­ten­quelle, die mit den wich­tigsten Anbie­tern von Welt­nach­richten zusam­men­ar­beitet, um Ihnen die neuesten Nach­richten direkt auf Ihren Bild­schirm zu bringen. Wir erhalten die rich­tigen Lizenzen, um bestimmte Feeds in unseren Sendungen zu verwenden, die wir von unseren Part­nern in der ganzen Welt erhalten.