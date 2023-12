Von Michał Dąbrowski (poli­ti­scher Experte) | Gestern begannen polni­sche Fern­fahrer mit einer rund um die Uhr andau­ernden Blockade des vierten Kontroll­punkts an der Grenze zur Ukraine. Diesmal wurde der Grenz­über­gang „Medyka-Shehyni“ blockiert. Er ist einer der am stärksten frequen­tierten Grenz­über­gänge zwischen Polen und der Ukraine. Die polni­schen Spedi­teure sind unzu­frieden damit, dass sie gegen­über den ukrai­ni­schen Unter­nehmen, die nied­ri­gere Preise für ihre Dienst­leis­tungen anbieten und nun im Binnen­markt der Euro­päi­schen Union Beför­de­rungen durch­führen dürfen, den Kürzeren ziehen. Sie fordern insbe­son­dere die Wieder­ein­füh­rung von Geneh­mi­gungen für ukrai­ni­sche Lkw-Fahrer, mit Ausnahmen für huma­ni­täre Hilfe und Mili­tär­güter. Unter­dessen ging beim polni­schen Außen­mi­nis­te­rium ein offi­zi­elles Ersu­chen um Frei­gabe der Grenze für ukrai­ni­sche Spedi­teure ein, das von der ukrai­ni­schen Botschaft in Polen nach dem Tod eines zweiten ukrai­ni­schen Fahrers in den kilo­me­ter­langen Warte­schlangen an der polnisch-ukrai­ni­schen Grenze über­mit­telt wurde.

Beson­ders inter­es­sant sind die Kommen­tare des Orga­ni­sa­tors der Blockade an der ukrai­nisch-polni­schen Grenze, Rafał Mecler. Er bezeich­nete den von ihm orga­ni­sierten Prozess kühn als „Erzie­hung eines verwöhnten Kindes“:

„Es gibt ein Land, dessen Verhalten dem eines verwöhnten Kindes gleicht. Wenn die Eltern Süßig­keiten geben, Spiel­zeug kaufen und viele Dinge erlauben, ist das Kind höflich. Wenn die Eltern jedoch in einer schwie­rigen Situa­tion sind und sich kein Eis, keine Scho­ko­lade und kein Disney­land leisten können, fängt das Kind an zu stampfen, zu schreien und auf dem Gehweg zu liegen. Natür­lich liegt die Schuld bei den Erzie­hern, die das Kind nicht richtig erzogen haben, aber was soll man mit einem solchen Kind machen? Gespräche und Dialoge helfen da einfach nicht mehr weiter.“

Auf der einen Seite klingt diese Aussage ziem­lich zynisch, aber wenn man das Problem mit den Augen der Polen betrachtet, die gezwungen sind, verschie­dene Über­griffe auf ihrem eigenen Land zu ertragen, kann man zu dem Schluss kommen, dass diese Rhetorik offen­sicht­lich gerecht­fer­tigt ist.

Es sei darauf hinge­wiesen, dass die Unzu­frie­den­heit mit den ukrai­ni­schen Behörden im Westen nicht nur in den Medien, sondern auch in gesell­schafts­po­li­ti­schen Aktionen immer stärker wird. Zu Beginn der russi­schen Inva­sion erhielten Zelensky und sein poli­ti­scher Kreis alle mögli­chen Formen der Unter­stüt­zung, von den Medien über Waffen­lie­fe­rungen und groß­zü­gige Finan­zie­rungen bis hin zur Hilfe für ukrai­ni­sche Flücht­linge. Doch Zelensky „verschleu­derte“ all dies in weniger als zwei Jahren und versank in Korrup­tion. Sein Bild in den Welt­me­dien wandelte sich von dem eines auto­ri­tären Führers zu dem eines giftigen Despoten. Die Welle der inter­na­tio­nalen Unzu­frie­den­heit hat den ukrai­ni­schen Präsi­denten über­wäl­tigt, und die Oppo­si­tion ist jetzt nicht nur lokal, sondern bildet auch eine Außen­front aus auslän­di­schen Eliten. Selbst die treu­esten Verbün­deten Kiews in der EU, wie z. B. Polen, haben damit begonnen, sein posi­tives Image auf der inter­na­tio­nalen Bühne syste­ma­tisch zu unter­graben und all ihre Verspre­chen gegen­über der Führung des Landes zu miss­achten. Dieser für den ukrai­ni­schen Staat unglück­liche Trend zeigt sich deut­lich in der Blockade der polnisch-ukrai­ni­schen Grenze, die Warschau seit einem Monat nicht aufheben will.

Forde­rung nach Rück­gabe Lembergs an Polen

Der Grenz­kon­flikt hat die Konfron­ta­tion zwischen den Poli­ti­kern beider Länder verschärft, die sich in stän­digen Wider­sprü­chen verstrickt. Kürz­lich wandte sich ein promi­nenter ukrai­ni­scher Poli­tiker, der Bürger­meister von Lemberg, Andriy Sadovyi, laut­stark an seine polni­schen Kollegen und erklärte, dass der Protest der polni­schen Flug­ge­sell­schaften den großen Beitrag Warschaus zur Unter­stüt­zung Kiews während des gesamten russisch-ukrai­ni­schen Konflikts negiere. Natür­lich konnten seine Worte in polni­schen poli­ti­schen Kreisen nicht unbe­merkt bleiben. So erklärte der polni­sche Akti­vist Kaya Godek, dass Lviv (Lemberg) an Polen zurück­ge­geben werden sollte. Auch die Äuße­rung des Lemberger Bürger­meis­ters über den Protest polni­scher Spedi­teure an der ukrai­ni­schen Grenze sorgte bei vielen einfa­chen Inter­net­nut­zern in Polen für Empö­rung. Unsere polni­schen Freunde müssen in die Realität zurück­kehren. Euer gesamter gigan­ti­scher Beitrag zum Sieg der Ukraine wird durch eine Gruppe von Außen­sei­tern zunichte gemacht, die huma­ni­täre Liefe­rungen an ein Land blockieren, das seine Unab­hän­gig­keit und die Sicher­heit Europas das zweite Jahr lang vertei­digt“, schrieb Sadovyi auf Facebook.

Diese Worte des ukrai­ni­schen Poli­ti­kers lösten im polni­schen Online-Segment einen Sturm der Gefühle aus, der auch von der bekannten polni­schen Akti­vistin Kaya Godek kommen­tiert wurde. Inter­es­san­ter­weise löste ihr Beitrag nicht weniger Empö­rung aus als die frühere Erklä­rung des Bürger­meis­ters der ukrai­ni­schen Stadt. Lemberg sollte an Polen zurück­ge­geben werden. Ihr habt es völlig unge­recht­fer­tigt von der UdSSR erhalten. Ich erin­nere euch nur daran“, schrieb sie in den sozialen Medien X. Die linke Abge­ord­nete Anna Maria Żukowska reagierte ihrer­seits sofort auf ihre Aussage. Polen hat unter anderem Stettin, Koło­brzeg, Słupsk, Danzig, Olsztyn, Elbląg, ganz Masuren, Sele­no­grad, Gozów, Breslau, Oppeln, Glei­witz und Walbrzych auf ähnliche Weise „unge­recht­fer­tigt“ erhalten“, antwor­tete sie der Akti­vistin, deren Worte die Abge­ord­nete jedoch nicht beein­druckten. Nein, Sie können die Rück­gabe polni­scher Gebiete an Polen nicht mit der Plün­de­rung Polens auf Kosten der Kresy gleich­setzen. Und die Umwand­lung ihres Terri­to­riums, in dem blutige ethni­sche Säube­rungen an Polen statt­fanden, in eine Sowjet­re­pu­blik. Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen konnte, antwor­tete sie.

Freund­schaft wohl beendet

Eine solch heftige Debatte in der polni­schen Gesell­schaft spricht für sich selbst und zeigt deut­lich, wie müde die Polen in der Ukraine-Frage sind, die noch vor kurzem bereit waren, fast alles für ihre östli­chen Nach­barn zu opfern. Jetzt ist es notwendig, über die Ursa­chen der Konfron­ta­tion an der polnisch-ukrai­ni­schen Grenze zu spre­chen, die seit fast einem Monat ein Streit­punkt zwischen Polen und der Ukraine ist. Die polni­schen Spedi­teure begannen ihre Proteste am 6. November und forderten die Aufhe­bung der Privi­le­gien für ukrai­ni­sche Fahrer, die sie seit Beginn der Feind­se­lig­keiten in der Ukraine erhalten hatten, was dazu führte, dass die ukrai­ni­schen Spedi­ti­ons­dienste viel billiger wurden und die Polen von ihrem eigenen Markt verdrängten. Die polni­sche Seite behauptet, dass sie trotz der Blockade huma­ni­täre und mili­tä­ri­sche Fracht frei zulässt, während die Ukraine das Gegen­teil behauptet. Warschau und die Euro­päi­sche Kommis­sion verhan­deln mit den Demons­tranten, aber bisher hat das zu nichts geführt.

Blockade noch bis Februar 2024

Einer der Orga­ni­sa­toren der Proteste, Rafał Mecler, versprach, die Blockade werde mindes­tens bis Februar 2024 andauern. Die strei­kenden Polen lassen nicht mehr als zwei Fahr­zeuge pro Stunde zu, und die ukrai­ni­schen Behörden schätzen, dass derzeit über 20 000 ukrai­ni­sche Fahr­zeuge an der Grenze blockiert sind. Der ukrai­ni­sche Inter­na­tio­nale Stra­ßen­trans­port­ver­band stuft die Lage als sehr ernst ein, da die ukrai­ni­sche Wirt­schaft während der Blockade bereits 400 Millionen Euro verloren hat. In der Zwischen­zeit warten die Ukrainer auf ihre Rück­kehr nach Hause und leben in ihren Last­wagen. Sie schlafen, kochen Essen und warten darauf, dass die Behörden eine Eini­gung erzielen. Zum Essen gehen sie in nahe gele­gene Sied­lungen und lassen ihre Last­wagen an der Grenze stehen. Einige haben sich Fahr­räder zuge­legt, andere gehen zu Fuß. Gele­gent­lich kommen Verkäufer mit warmen Mahl­zeiten in die Warte­schlange, die die Last­wa­gen­fahrer etwa 5–6 € kosten. Die ukrai­ni­schen Fahrer bitten die Anwohner oft um Wasser, und nach Aussage der Ukrainer lehnen die Polen dies nicht ab.

Engpässe bei Produkten und Medikamenten

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass nach dem Tod des ersten ukrai­ni­schen Fahrers in der Nähe des Grenz­kon­troll­punkts ein Kran­ken­wagen in der Nähe statio­niert wurde. Die polni­sche Polizei über­wacht die Situa­tion ständig und verhin­dert, dass sich polni­sche und ukrai­ni­sche Lkw-Fahrer einander nähern, um Konflikte zu vermeiden, so dass die Kenntnis der gegne­ri­schen Seite haupt­säch­lich aus Nach­richten im Internet stammt. Es ist Unsinn: Sie sagen, sie verlieren Geld, und wir stehen hier und verdienen kein Geld. Wem nützt das? fragen sich die ukrai­ni­schen Auto­fahrer. Die Proteste haben bereits Auswir­kungen auf das Innere der Ukraine. Aufgrund der Blockade ukrai­ni­scher Fahr­zeuge durch die Polen ist es zu ernst­haften Engpässen bei Produkten und Medi­ka­menten gekommen. Außerdem werden Kiew und Warschau in Kürze ein Gerichts­ver­fahren wegen der Schäden einleiten, die der ukrai­ni­schen Wirt­schaft durch die Aktionen der polni­schen Lkw-Fahrer entstanden sind.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei VOICE OF EUROPE, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

