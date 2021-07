Auf dem Londoner Trafalgar Square werden Statuen aufge­stellt, die Kolo­nia­lismus und „Trans­phobie“ anprangern



Sechs zeit­ge­nös­si­sche Künstler waren im Rennen, um ihre Werke auf dem Trafalgar Square in London auszu­stellen. Am Ende einer für alle offenen Abstim­mung wurden eine anti­ko­lo­nia­lis­ti­sche Statue und Abgüsse, die die „trans­pho­bi­schen Morde“ anpran­gern, zurück­ge­halten, teilte das Rathaus der briti­schen Haupt­stadt am Montag, 5. Juli, mit. Diese Krea­tionen werden ab 2022 bzw. 2024 einen der Sockel des Platzes besetzen, wo seit 1998 künst­le­ri­sche Krea­tionen aufein­ander folgen.

Vertauschte Rollen: Gewal­tiger Schwarzer und winziger Weißer

Das erste preis­ge­krönte Werk mit dem Namen „Ante­lope“ wurde von dem aus Malawi stam­menden und in Oxford lebenden Künstler Samson Kambalu geschaffen. Es repro­du­ziert als Skulptur eine Foto­grafie aus dem Jahr 1914 des Baptis­ten­pas­tors John Chil­embwe, der 1915 am Ursprung eines geschei­terten Aufstandes gegen das briti­sche Kolo­ni­al­re­gime in Malawi stand.

Der Prot­ago­nist trägt einen Hut, was für Afri­kaner damals gegen­über Weißen verboten war. Er wird über­le­bens­groß darge­stellt und über­ragt den Missionar John Chorley, um „die verbor­genen Geschichten der Unter­re­prä­sen­tierten in der Geschichte des briti­schen Empire, in Afrika und darüber hinaus“ hervor­zu­heben, heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung des Rathauses.

Huge congra­tu­la­tions to the winning artists Samson Kambalu and Teresa Margolles whose amazing instal­la­tions will be displayed on on the #Fourth­Plinth in Trafalgar Square in 2022 and 2024 respec­tively. pic.twitter.com/yLeiCzANMe — Mayor’s Press Office (@LDN_pressoffice) July 5, 2021

Gesichter von 850 Transgender-Menschen

Im Jahr 2024 wird diese Skulptur den „850 Improntas (850 Imprits)“ von Teresa Margolles weichen. Die mexi­ka­ni­sche Künst­lerin zeigt Abgüsse der Gesichter von 850 Trans­gender-Menschen aus London und Umge­bung, die meisten von ihnen sind Sexarbeiterinnen.

Die Gips­masken werden wie ein „Tzom­pantli“ ange­ordnet, eine Struktur, in der die Schädel von Gefan­genen oder Opfern von Opfe­rungen in Meso­ame­rika gesta­pelt wurden. Diese Arbeit, die auf die Ermor­dung dieser Menschen vor allem in Latein­ame­rika hinweist, betont „die Frei­heit und die Rechte aller Menschen“, betonte der Künstler in der Presseerklärung.

Fliege und Drohne evoziren „Arro­ganz und drohenden Kollaps“

Der vierte Sockel beher­bergt bis September 2022 die Skulptur der briti­schen Künst­lerin Heather Phil­lipson mit dem Titel „The End“, die eine riesige Kirsche darstellt, die über einem Hügel aus Schlag­sahne, einer Fliege und einer Drohne hängt und „Arro­ganz und drohenden Kollaps“ evoziert, berichtet das online-Portal fuzzyskunk.com.